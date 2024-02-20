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أسرار الصحف 20-2-2024
اسرار
2024-02-19 | 23:25
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أسرار الصحف 20-2-2024
النهار
- رحب مرجع نيابي بلقاءات الوفد النيابي ونائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في لندن مع مسؤولين ماليين ونواب بريطانيين.
- ينشط نائب سابق جنوبي على خط إمكانية ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي لا يلقى ترحيب كوادر حزبية تحت حجة أن "انتاجيته" في المجلس لم تكن على المستوى المطلوب ولم تخرج أكثر من إطار العلاقات العامة.
- تلقى وزير تعليمات من مرجعيته السياسية بالانتباه الشديد عند تمرير معاملات تتعلق بملف تصنيف الأراضي جراء محاولات جهات التلاعب في بيوعات عقارية وخصوصاً في الجنوب.
- يتريث مرجع ديني في دعوة نواب طائفته الى اجتماعات سبق ان عقدها. وأصبح جمعهم اليوم أكثر صعوبة نتيجة جملة من التطورات.
- يستعد رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو والدكتور محمد السماك للقاء البابا فرنسيس في نهاية الشهر الحالي.
الجمهورية
- قالت أوساط دبلوماسية إن سعي دولة عظمى لإرضاء إسرائيل وإيران معاً يُبعد إحتمالات الحرب الشاملة.
- رفض أحد المراجع وساطات عديدة لقبول إعتذار أحد السياسيين.
- يواصل مسؤول نقدي كبير إتصالاته ولقاءاته الدولية مع نظراء له لإعادة لبنان على خريطة الإهتمام المصرفي الدولي.
اللواء
- لا تُخفي مصادر معلومات ما يتسرَّب عن مفاوضات تجري بين مسؤولين في دولة كبرى ومسؤولين في دولة إقليمية مناوئة لجهة التبريد، عبر جهة ثالثة.
- اكتفى مرجع بابتسامة عابرة، عندما سئل: كيف يرى الأوضاع سائرة في لبنان والمنطقة.
- تخوفت جمعية تعنى بالاستهلاك والغذاء، من تفلُّت في الأسعار قبل بدء شهر رمضان وخلاله.
نداء الوطن
- علم أنّ اتصالات سياسية جرت في الساعات الاخيرة بين قوى سياسية لم توصل الى اتفاق على اسماء مرشحة جديدة لذلك اتفق على ابقاء الترشيحات القديمة على قدمها.
- يتردد أنّ الرئيس الأسبق سعد الحريري تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تكتل نيابي بارز تبادلا خلاله الدعوات لزيارة بيت الوسط ومنطقة عزيزة على قلب رئيس التكتل، لكن الاتصال لم ينته إلى اتفاق على أي لقاء بينهما.
- يقال إنّ حلّ هيئة الأسواق المالية تسبب بفوضى في سوق شركات التداول في الأسواق المالية، التي أصحبت تعمل من دون أي رقابة، بشكل قد يعرض المستثمرين لمخاطر خسائر كبيرة.
البناء
- توقعت مصادر في حلف الناتو عبر مراكز دراسات عسكرية أميركية أدارت ندوات لتقييم تأثيرات حرب غزة على المشهد الدولي أن تكون خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا أولى التداعيات، حيث تراجعت بصورة دراماتيكيّة شحنات الذخائر الأميركية إلى كييف لتذهب إلى تل أبيب في ظل عدم توافر مخزون كافٍ لتلبية حاجات الجبهتين. واعتبرت أن ما يجري في شرق أوكرانيا لجهة سقوط الدفاعات الأوكرانية أمام الهجمات الروسية هو بداية هجوم روسي كبير سوف يقترب من تحقيق الانتصار الكبير.
- قالت مصادر عسكرية عراقية إن النقاش في اللجنة العسكرية المشتركة العراقية الأميركية المخصّصة لجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق قد انتقل من البحث بجدولة الانسحاب خلال ثلاث سنوات كما اقترح الجانب الأميركي إلى اعتماد سقف نهاية العام لهذا الانسحاب بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي للجنة، وحدّد فيه لها مهلة نهاية العام لإنجاز الانسحاب. ورجّحت المصادر أن تنتقل بعض القوات الأميركيّة صيفاً الى الأردن، حيث يتم توسيع القواعد الأميركية هناك لاستيعاب الجزء الرئيسيّ من القوات الموجودة في العراق.
الأنباء
- تصعيد مرتقب قبيل البحث الرسمي بملفات حيوية.
- المؤشرات المقلقة باتت أكثر بكثير من تلك المطمئنة والحكم أصبح للميدان.
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