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أسرار الصحف المحلية 29-2-2024
اسرار
2024-02-28 | 23:43
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أسرار الصحف المحلية 29-2-2024
النهار
لوحظ ان استعمال مقطع مقتطع من شريط فيديو مسجل لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تحول حملة متدحرجة لمحاصرته من جهات عدة متضررة منه ومنهم مضاربون على الليرة وضع لهم حداً عند تسلمه الحاكمية.
يردد مرجع سياسي في مجالسه، بأنه خائف من امكان استعمال سلاح نوعي لدى إسرائيل وحزب الله لم يستخدم بعد، وقد يكون لبنان حقل تجارب له إذا توسعت الحرب.
لم يسافر قائد الجيش العماد جوزف عون إلى باريس كما كان تردد للمشاركة في لقاءات لدعم المؤسسة العسكرية وقد يكون السبب ناتجاً عن الخلاف على رئيس الأركان.
من المتوقع ان ترد وزارة الخارجية اللبنانية على نظيرتها السورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بعدما أنجزت قيادة الجيش، الردّ التقني على مذكّرة الاحتجاج السورية على أبراج المراقبة البريطانية الـ 39 المنتشرة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. ولا تتوقع مصادر وزارية ما سيكون عليه الرد السوري بعد تبلغه جواباً وصفه مصدر بـ”المطمئن”.
الجمهورية
وجّه سفير اوروبي في لبنان في مجلس خاص انتقادات الى سياسة دولة كبرى حيال ملفات لبنانية.
وعد موفد دولي بإرسال ورقة خطية بأفكار طرحها شفهياً لحل دبلوماسي في جنوب لبنان، لكنه تأخّر في إرسالها.
كشفت معلومات انّ خلافات في الأولويات ووجهات النظر ما زالت تخيّم على هيئة خارجية تحاول إيجاد مخرج لاستحقاق لبناني حسّاس.
اللواء
يعتقد خبراء أميركيون أن الوقت لم يحن بعد لإضعاف «غطرسة» نتنياهو للقبول بمفاوضات انتقالية تؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة..
تخشى مصادر غير مدنية من ضربات تستهدف مناطق خارج جغرافية حزب الله، لتأليب الرأي العام عليه من خارج بيئته.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لمسؤول نقدي يكشف فيها أنه هو المسؤول عن وضع مشروع المصارف الذي أثار ضجة واسعة!
نداء الوطن
يفترض وصول موفد قطري خلال الأيام المقبلة إلى بيروت لمتابعة الملفّ الرئاسي.
يتردّد أنّ اسم اللواء الياس البيسري كمرشح لرئاسة الجمهورية، قد تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة، إن لم نقل خرج من السباق.
يقال إن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أبلغ قيادات «تيار المستقبل» أنهم سيشاركون في كل الاستحقاقات والمحطات السياسية وأن الحشد الذي لاقاه إلى وسط العاصمة هو رسالة للداخل قبل الخارج.
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن أهم ما فعلته المقاومة في غزة عبر الطوفان وما بعده هو أنّها أسقطت النظرية الأميركية الإسرائيلية القائلة بأن التطبيع مع السعودية مسار منفصل عن مستقبل القضية الفلسطينية وأنه بذاته هدف إسرائيلي قابل للتحقق من باب الشراكة الإسرائيلية السعودية في مواجهة “الخطر الإيراني”، والقول للفلسطينيين إن لا حاجة لهم في معادلات المنطقة ليعود العنوان الفلسطيني مدخلاً لكل بحث بالتطبيع وتسقط نظرية الخطر الإيراني، و”إسرائيل” ترى مجبرة بأم العين أخبار التشاور بين طهران والرياض تحت عنوان مواجهة خطر العدوان الإسرائيلي على غزة.
يعتقد خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن نسبة الضغوط السلبية الداخلية لاندلاع حرب كبرى بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال على كل من الجبهتين الداخليتين سواء بنسب التهجير السكاني أو الاحتجاج السياسي سوف تكون نموذجاً مكبّراً، ولكن بالنسبة ذاتها للمشهد الحالي في شمال فلسطين وجنوب لبنان لتأثير نشاط الجبهة الحدودية في خيار ما دون الحرب الكبرى؛ ما يعني أن المقاومة تستطيع أن تكون مطمئنة طالما أنها لا تبادر للحرب إلى أن الحصيلة الشعبيّة والسياسيّة سوف تكون لصالحها بالتأكيد.
الانباء
لوحظ التراجع في اندفاعة دولية استجدت على خط استحقاق أساسي، وان كانت لا تزال قائمة ولكن ببرودة.
المصير المجهول لا يزال عنوان استحقاق داهم لا سيما مع اقتراب المهل الدستورية.
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