الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 11-03-2024

اسرار
2024-03-11 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 11-03-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 11-03-2024

النهار

عقد اجتماع في مجلس النواب مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية بعيداً من الإعلام، ضم الى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان النواب فؤاد مخزومي،غسان حاصباني وغادة أيوب. كما اجتمع الوفد بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مكتبه.

تغيب لقاءات الأحزاب لدى كل الأفرقاء في البلد من الممانعة الى المعارضة والسياديين ربطاً بحالة الانقسام السياسي وعدم تقارب وجهات النظر في ما بينها حيال أكثر من ملف.

يلاحظ أنّه لم تسجل حجوزات مقبولة لإجازات عيد الفطر من قبل اللبنانيين المنتشرين في الخليج ودول أخرى خوفاً من أي حدث أمني.

اثارت الورقة التي وزعها أحد اساتذة المركزية في جونية حول اشكال العائلات وامكان ان تكون مؤلفة من ذكرين او انثيين مع اولاد ضجة كبيرة لدى العائلات ما دفع ادارة المدرسة الى اعتبار العمل حدثاً فردياً على ان تصدر بيان توضيح بالاجراءات اليوم وفي غياب تام لوزارة التربية.

يتبارى عدد من السياسيين والمحللين بالتنبؤ بموعد الحرب الاسرائيلية على لبنان بما يوحي بوجود تواصل مع قيادات تمسك بالقرار سواء في واشنطن او تل ابيب.

الجمهورية

يستغرب سفير عربي التصويب المتواصل على عمل لجنة ديبلوماسية.

توقّفت أوساط عند أبعاد تأييد مبادرة محلية من قبل لجنة خماسية وهيئة روحية.

قال موفد دولي انّ اقتراحات الحلول تبقى حبراً على ورق ما لم تتوقّف الحرب.

اللواء

بقي أحد مساعدي الوسيط الأميركي هوكشتاين في بيروت ٤٨ ساعة بإنتظار وصول الرد الإسرائيلي على مقترحات التهدئة الأميركية، لإبلاغه إلى الجانب اللبناني، وغادر بعد تلقِّيه إشارات سلبية من تل أبيب!

تعرِّض وزير ناشط لإنتقادات لاذعة من فريقه السياسي لإتخاذه موقفاً غير متوافق مع توجهات مرجعيته الحزبية!

تتعارض الإجتهادات القانونية حول مصير الموازنة بعد تعرُّضها للقرار المبدئي في الطعن ببعض موادها من المجلس الدستوري، والإتجاه الغالب إعتبارها مجمدة التنفيذ حتى صدور القرار النهائي عن المجلس المذكور!

نداء الوطن

بدت لافتة كثافة اللقاءات بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وأحد نواب البقاع وهو من غير خطه السياسي.

تخوّفت مصادر سياسية من أن يكون الطعن المقدّم من قبل بعض النواب بالمادة 86 من قانون الموازنة المتعلقة بخفض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات بصورة استثنائية الى 1 بالمئة، يعود إلى تضرر بعض النافذين من خفضها بسبب عقدهم صفقات عقارية تتضمن احتساب الأرباح التي تقاضوها من المتعاقدين معهم بنسبة 15%.

يسعى مرجع قضائي إلى تولي منصب في شركة عقارية خاصة.

البناء

توقعت مصادر في قوى المقاومة أن يكون شهر رمضان شهر تصعيد من جانب المقاومة في الشارع وميادين القتال، حيث هناك تفاؤل بخروج الشارع العربي والإسلامي في الأوطان والمهاجر وقرار بتصعيد العمل على جبهات اليمن ولبنان والضفة الغربية، إضافة لتفعيل المقاومة العراقية استهدافاتها في عمق كيان الاحتلال. وقالت المصادر إن محاولة الهروب من استحقاق رمضان بهدنة موقتة فشلت وإن على الأميركي والإسرائيلي دفع ثمن التعنت والمكابرة في الميدان.

قالت مصادر من وسطاء التفاوض حول غزة إن المواقف تبلورت عند حدود واضحة تجعل الطريق مقفلاً أمام التوصل لاتفاق قريب، خصوصاً لجهة التمسك الأميركي الإسرائيلي بمفهوم يقوم على الدعوة لهدنة تتضمّن تبادل أسرى وإدخال مساعدات تشبه الهدنة السابقة؛ وتمسُّك المقاومة برفض أي تبادل أسرى ضمن أي اتفاق لا يرتبط بإنهاء الحرب وفك الحصار وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال. والقضية العالقة هي بين يسعى لتحرير الأسرى دون التفاوض على الحرب أميركياً وإسرائيلياً، وإدراك فلسطينيّ لمكانة الأسرى في فرض إنهاء الحرب وتداعياتها.

الأنباء

خطوة مهمة بأبعادها الاجتماعية إلا أنها قد لا تستهدف الفئات المرجوّة منها نظراً للشروط المفروضة.

أخبار لبنان

اسرار

الصحف

11-03-2024

أسرار الصحف 09-03-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-03-09

أسرار الصحف 09-03-2024

LBCI
اسرار
2024-03-08

أسرار الصحف المحلية 8-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-07

أسرار الصحف 7-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-06

أسرار الصحف 6-3-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-03-09

أسرار الصحف 09-03-2024

LBCI
اسرار
2024-03-08

أسرار الصحف المحلية 8-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-07

أسرار الصحف 7-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-06

أسرار الصحف 6-3-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-07

بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!

LBCI
آخر الأخبار
03:55

وزارة الصحة في غزة: مقتل 31112 فلسطينيا وإصابة 72760 جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول

LBCI
منوعات
2024-03-08

ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-07

إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:47

هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض

LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان ممر لتمويل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:00

بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!

LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
منوعات
07:20

زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
موضة وجمال
06:15

بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

LBCI
صحة وتغذية
13:20

هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:50

توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More