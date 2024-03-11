أسرار الصحف 11-03-2024

النهار



عقد اجتماع في مجلس النواب مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية بعيداً من الإعلام، ضم الى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان النواب فؤاد مخزومي،غسان حاصباني وغادة أيوب. كما اجتمع الوفد بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مكتبه.



تغيب لقاءات الأحزاب لدى كل الأفرقاء في البلد من الممانعة الى المعارضة والسياديين ربطاً بحالة الانقسام السياسي وعدم تقارب وجهات النظر في ما بينها حيال أكثر من ملف.



يلاحظ أنّه لم تسجل حجوزات مقبولة لإجازات عيد الفطر من قبل اللبنانيين المنتشرين في الخليج ودول أخرى خوفاً من أي حدث أمني.



اثارت الورقة التي وزعها أحد اساتذة المركزية في جونية حول اشكال العائلات وامكان ان تكون مؤلفة من ذكرين او انثيين مع اولاد ضجة كبيرة لدى العائلات ما دفع ادارة المدرسة الى اعتبار العمل حدثاً فردياً على ان تصدر بيان توضيح بالاجراءات اليوم وفي غياب تام لوزارة التربية.



يتبارى عدد من السياسيين والمحللين بالتنبؤ بموعد الحرب الاسرائيلية على لبنان بما يوحي بوجود تواصل مع قيادات تمسك بالقرار سواء في واشنطن او تل ابيب.



الجمهورية



يستغرب سفير عربي التصويب المتواصل على عمل لجنة ديبلوماسية.



توقّفت أوساط عند أبعاد تأييد مبادرة محلية من قبل لجنة خماسية وهيئة روحية.



قال موفد دولي انّ اقتراحات الحلول تبقى حبراً على ورق ما لم تتوقّف الحرب.



اللواء



بقي أحد مساعدي الوسيط الأميركي هوكشتاين في بيروت ٤٨ ساعة بإنتظار وصول الرد الإسرائيلي على مقترحات التهدئة الأميركية، لإبلاغه إلى الجانب اللبناني، وغادر بعد تلقِّيه إشارات سلبية من تل أبيب!



تعرِّض وزير ناشط لإنتقادات لاذعة من فريقه السياسي لإتخاذه موقفاً غير متوافق مع توجهات مرجعيته الحزبية!



تتعارض الإجتهادات القانونية حول مصير الموازنة بعد تعرُّضها للقرار المبدئي في الطعن ببعض موادها من المجلس الدستوري، والإتجاه الغالب إعتبارها مجمدة التنفيذ حتى صدور القرار النهائي عن المجلس المذكور!



نداء الوطن



بدت لافتة كثافة اللقاءات بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وأحد نواب البقاع وهو من غير خطه السياسي.



تخوّفت مصادر سياسية من أن يكون الطعن المقدّم من قبل بعض النواب بالمادة 86 من قانون الموازنة المتعلقة بخفض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات بصورة استثنائية الى 1 بالمئة، يعود إلى تضرر بعض النافذين من خفضها بسبب عقدهم صفقات عقارية تتضمن احتساب الأرباح التي تقاضوها من المتعاقدين معهم بنسبة 15%.



يسعى مرجع قضائي إلى تولي منصب في شركة عقارية خاصة.



البناء



توقعت مصادر في قوى المقاومة أن يكون شهر رمضان شهر تصعيد من جانب المقاومة في الشارع وميادين القتال، حيث هناك تفاؤل بخروج الشارع العربي والإسلامي في الأوطان والمهاجر وقرار بتصعيد العمل على جبهات اليمن ولبنان والضفة الغربية، إضافة لتفعيل المقاومة العراقية استهدافاتها في عمق كيان الاحتلال. وقالت المصادر إن محاولة الهروب من استحقاق رمضان بهدنة موقتة فشلت وإن على الأميركي والإسرائيلي دفع ثمن التعنت والمكابرة في الميدان.



قالت مصادر من وسطاء التفاوض حول غزة إن المواقف تبلورت عند حدود واضحة تجعل الطريق مقفلاً أمام التوصل لاتفاق قريب، خصوصاً لجهة التمسك الأميركي الإسرائيلي بمفهوم يقوم على الدعوة لهدنة تتضمّن تبادل أسرى وإدخال مساعدات تشبه الهدنة السابقة؛ وتمسُّك المقاومة برفض أي تبادل أسرى ضمن أي اتفاق لا يرتبط بإنهاء الحرب وفك الحصار وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال. والقضية العالقة هي بين يسعى لتحرير الأسرى دون التفاوض على الحرب أميركياً وإسرائيلياً، وإدراك فلسطينيّ لمكانة الأسرى في فرض إنهاء الحرب وتداعياتها.



الأنباء



خطوة مهمة بأبعادها الاجتماعية إلا أنها قد لا تستهدف الفئات المرجوّة منها نظراً للشروط المفروضة.