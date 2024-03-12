أسرار الصحف 12-3-2024

النهار



قال سفير تتمثل دولته في "المجموعة الخماسية" ان العمل متواصل بين الاعضاء ولن يقصروا في الاستفادة من اي نافذة ايجابية تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية.



اجتماع بين مسؤولين عن جمعيتين إسلاميتين في العاصمة تنشطان في الحقلين التعليمي والديني ترك أجواء إيجابية على مستوى قواعدهما، وتلاقي هذه الخطوة مباركة من مرجعيتين دينيتين .



بدأت من اليوم وقبل سنتين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة عملية تقارب بين ثلاثة نواب في دائرة بيروت الثانية مع امكانية ان يكونوا على لائحة واحدة.



يكثر رجال أعمال وأولادهم في الأشهر الأخيرة من شراء شقق فخمة في بيروت تطل على البحر وباسعار لا يقل سعر الشقة الواحدة عن مليوني دولار اميركي.



تتريث أندية وجمعيات في إبرام عقود لمهرجانات الصيف، قبل معرفة ما سيؤول إليه الوضع الأمني، خوفاً من أي تطورات قد تحصل.



يلاحظ أن مرجعاً سياسياً بدأ ينسق مع دولة خليجية، بعد زيارة سفيرها لدارته، وقد يزورها في وقت ليس ببعيد إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها.



الجمهورية



تتركّز الأولوية الخارجية حيال لبنان على تجنُّب تدحرج الحرب وتوسعها.



رأت مصادر متابعة انّ العلاقة بين فريقين ستبقى بين حدّي عدم الانفصال وغياب الحرارة.



وصّف مسؤول الأوضاع بالغامضة والمفتوحة على المفاجآت والبعيدة عن الحلول النهائية.



اللواء



عاد سفير سابق إلى الواجهة، وهو يجري اتصالات محافظاً على مسافة مع المرجعيات الروحية، ومراكز القرار المحلي في الدولة في ما خص الرئاسة الأولى.



استعجل وزير من «المحور» في التعليق على مبادرة قائمة، الأمر الذي دفع الجهة المحسوب عليها إلى الطلب إليه توضيح الموقف.



نُقل عن قيادي رفيع في حزب بارز استياءه البالغ من حملة «غير بريئة» لرئيس تيار معروف، في ظرف داخلي بالغ الصعوبة والحساسية.



نداء الوطن



تتداول الأوساط السياسية معلومات عن نية عقد اجتماع للخماسية في دولة قطر ينتهي إلى إعلان خارطة طريق للخروج من الفراغ الرئاسي.



تتزايد الإنتقادات بحق مسؤول أمني بارز «يُداوِم» في مقرّ رسمي يَتبَع له قانوناً بسبب مظاهر «التفشيخ» التي ترافق تنقلاته خصوصاً لدى وصوله إلى مكتبه، وأيضاً أثناء حضوره مناسبات العزاء أو مناسبات رسمية واجتماعية حيث يصل إليها مع عدد كبير من سيارات المواكبة والمرافقين الذين لا يفارقونه حتى داخل النادي الرياضي!



يشكو أهالي الشمال من فواتير المستشفيات الحكومية الباهظة، علماً أنها تسعّر بالدولار وتضاهي بأسعارها المستشفيات الخاصة.



البناء



يعتقد خبراء ماليون أن حرب غزة بالمقارنة مع حروب موازية قد بلغت كلفتها بعد خمسة شهور تريليون دولار على الأقل وأن الانخراط الأميركي في الحرب أكبر بكثير مما يظهر في الصورة العلنية، بما هو أكثر من توريد الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال، وأن الأكلاف غير المرئية للحرب سواء في انعكاسها على التجارة العالمية وأرباح الشركات المقدّرة أو في تسببها بالمزيد من الركود الاقتصادي لن تظهر قبل العام المقبل، إضافة للخسائر التي أصابت العمران في غزة وأكلاف إعادة الإعمار، وأن التمويل المباشر للحرب لا يمثل أكثر من 10% من كلفتها الحقيقيّة.



قال مسؤول عربي سابق مخضرم إن الحرب القائمة لا يمكن أن تنتهي إلا بمنتصر ومهزوم وإن المشهد العربي الراهن تجاه ما يجري في غزة سيخلق وضعاً شبيهاً بالذي جرى بعد العام 48 سواء على مستوى الجيوش أو الحركات السياسية إذا انتهت الحرب بهزيمة المقاومة. أما إذا انتهت بانتصار المقاومة، فإن التغيير سيكون أخطر وأكبر وتدخل المنطقة في خلط أوراق على مستوى التحالفات، بما يجعل محور المقاومة مظلة قياديّة لكل المنطقة، سواء عبر تغيير حكومات وأنظمة أو إعادة تموضع حكومات وأنظمة أخرى.



الأنباء



اندفاعة سياسية دونها الكثير من العقبات وامكانية الخرق تصبح صعبة.



حركة لبنانية لافتة على خط إحدى العواصم والبحث في استحقاق أساسي.