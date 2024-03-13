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أسرار الصحف 13-03-2024

اسرار
2024-03-13 | 00:30
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أسرار الصحف 13-03-2024
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أسرار الصحف 13-03-2024

النهار

يقول مصدر سياسي ان التمديد للذين يحملون رتبة لواء لا يقتصر على قادة الاجهزة الامنية بل على جميع الالوية كما اراد المشرع حين البحث فيه.

يردد مرجع سياسي في مجالسه أن البلد بحاجة إلى تسوية أكبر من “تسوية الدوحة”، في ظل انهياره وترهل مؤسساته، وعدم توافر دوحة جديدة.

تحاذر عائلات لبنانية في الخارج، العودة إلى لبنان لتمضية إجازة عيدي الفصح والفطر، خوفاً من أي تطورات أمنية، لاسيما ما يمكن أن يصيب المطار.

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الجمهورية

 نقل زوّار دولة عربية أجواء تفيد بأنّ ملفين حسّاسَين في لبنان باتا مرتبطين ارتباطاً كاملاً ببعضهما البعض، وفك هذا الارتباط تعتريه صعوبة شديدة.

أرسلت دولة اوروبية مسؤولاً أمنياً الى المنطقة في إطار المساعي التي تبذلها لتخفيف حدة التوتر في غزة وجنوب لبنان، على أن يزور لبنان في وقت قريب.

بعد فقدان الطوابع من الأسواق وتعرّضها للاحتكار، تمّ الاتفاق بين وزيرَين لاتخاذ تدبير سريع لمعالجة الأمر.

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اللواء

أدرجت جهات معنية الإحاطة البالغة السرية لموفد مرجع رفيع إلى بلد مهتم بالوضع اللبناني الى تعثُّر في الخارطة التي كانت موضع بحث!

ما يزال «تكتل» برز الى الضوء مؤخراً ينتظر جواباً حزبياً، مع العلم أن أحد نواب التكتل، لا يرى مبرراً لهذا الانتظار.

أعرض الموفد الأميركي للطاقة، والوسيط في المواجهة الحدودية عند لقاء أي شخصية من تيار معروف، واكتفى بالاجتماع مع الوزير المختص فقط!

*****

نداء الوطن

تبيّن أنّ جولة سفراء اللجنة الخماسية على القوى اللبنانية لا تزال فكرة على الورق، وإن حصلت فهي ستتم بعد الأعياد، بسبب وجود بعض السفراء خارج البلاد، كما تبيّن أنّ اللجنة لن تلتقي أياً من المرشحين الرئاسيين، وقد يتمّ الاستعاضة عنهم بمقربين منهم.

يتردد أنّ وزيراً سابقاً، يتحدر من عالم الأعمال، يجري اتصالات مع تجار سوريين للإستثمار بالعمل في لبنان بعد تشريع هذا الاستثمار انطلاقاً من معاهدة الأخوة والتعاون الموقعة مع سوريا.

يهاجم نائب مستقل مبادرة كتلة وسطية على اعتبار أنّه يمثل طائفته ويجب زيارته أسوة بزملائه من نواب الطائفة ولأنّه يعتبر أنّه كان أول من بادر في المشاورات الرئاسية ويجب الوقوف عند رأيه.

*****

البناء

يقول خبير في الإعلام الحربي إن رصد ما تنشره قناة العربية – الحدث بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان وفي كل مرّة يجري نشر معلومات بصيغة مصادر الحدث تكون الغارات فاشلة بإصابة أهداف للمقاومة. وما تقوله ما يُسمّى بمصادر الحدث فور تنفيذ الغارة يبدو أنه المعلومات الاستخبارية التي نفذت الغارة على أساسها، مشيراً الى مثال أن غارة بعلبك الأخيرة التي استهدفت مدنيين قدّمتها «مصادر الحدث» أنها استهداف مبنى يستخدم حزب الله الطابقين الثاني والثالث فيه. «وقال الخبير» هذا عادة هو التوصيف الذي يرد في التقارير الاستخبارية. ويقول الخبير إن هذا ربما يكون على الأرجح أن مخبرين لبنانيين يزوّدون المخابرات الإسرائيلية…

يسجل مراقبون عسكريون حجم الأكاذيب الإسرائيلية في بيانات توصيف الاعتداءات على لبنان ويتبيّن لدى التدقيق في البيانات التي تتحدّث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله أن أقل من نصف هذه البيانات قريب من الواقع لجهة استهداف مواقع تخصّ المقاومة وأن أكثر من نصف البيانات كاذب وأن الأهداف في البيانات الكاذبة عبارة عن نصفين نصفها مجرد أبنية فارغة أو أماكن مفتوحة أو نصفها الآخر عبارة عن استهداف المدنيين ومواقع مدنيّة. ويعتقد المراقبون أن هذا يدلّ على أحد أمرين، إما على سعي جيش الاحتلال إلى تفادي التصعيد الفعلي والحرص على مظاهر التصعيد إعلامياً أو على فشل استخباري كبير وتعبير عن عمى معلوماتي ونجاح استهدافات المقاومة لأعمدة الاستعلام في تحقيق أهدافها.

*****

الأنباء

خرق مرتقب على خط استحقاق أساسي بات بحكم المستبعَد أقلّه في المدى القريب.

ملف متوقف منذ فترة قد يستعيد بعض الزخم في المدى القريب.
 

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