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أسرار الصحف المحلية 14-3-2024

اسرار
2024-03-14 | 00:40
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أسرار الصحف المحلية 14-3-2024
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أسرار الصحف المحلية 14-3-2024

النهار

يقول مصدر سياسي في مجلسه إن الحوار بين الرئيس نبيه بري والموفد الاميركي اموس هوكشتاين كان ايجابياً بعكس ما يحاول البعض ان يوحي به، وان نقاط الاتفاق تتقدم على غرار ما حصل في ملف الترسيم البحري، ولكن لا يمكن الكلام عن اي تقدم في المشاورات قبل انتهاء حرب غزة، وتهدئة جبهة الجنوب اللبناني.

استغرب نقيب سابق للصيادلة ما نقل له امس على لسان وزير الصحة العامة في حديث اذاعي حيث اعلن انه لا يعارض ادخال الدواء السوري الى الاسواق اللبنانية متسائلا عن الهدف من هذا الاعلان فيما الصيدليات غارقة في مشكلاتها وتواجه سوق دواء اكثره مهرب وربما غير صالح للاستعمال.

اعاد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على المديرية العامة لامن الدولة على تسليم الموقوف الرقم 70 لنقله الى سجون قوى الامن الداخلي بعدما تبين ان جردة السجناء الـ 69 لم تشمل مستشار المدير العام الموقوف داني الرشيد.
ينقل عن زعيم سياسي تشاؤمه من مرحلة مقبلة قد تمتد طويلاً ويبدي قلقاً شديداً على المقبل من الأيام في لبنان.

يؤكد مستشار سياسي لأحد رؤساء الأحزاب ان لا انتخابات رئاسية في الافق وان "حزب الله" بات مقتنعا بان مرشحه غير قادر على توفير الدعم له في حال وصوله الى قصر بعبدا معزولا عن بيئته.

الجمهورية

سيتمّ توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان ومنظمة دولية الأسبوع المقبل.

يُعدّ أحد الوزراء طعناً لتقديمه إلى مجلس الشورى في مسألة حسّاسة.

مرجع قضائي يعمل على فتح ملف تصدير مواد بشهادات منشأ لبنانية وهي غير لبنانية.

اللواء
 
نُقل عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الفجوة تجاه الوضع في المنطقة اتسعت بقوة إلى درجة الاختراق بين الاتحاد وإسرائيل.

لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك.

ضمِن مسؤول كبير عدم العودة إلى الإضراب لدى القطاع العام، في الأسابيع المقبلة، على خلفية سلسلة جديدة في أيار.

نداء الوطن

يُبدي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري انزعاجه من تحميله مسؤولية إفشال مبادرة "تكتل الاعتدال الوطني"، ولهذا يُكثر الإطلالات الإعلامية التوضيحية، ولو أنّها لم تأت في المواقف منسجمة مع بعضها البعض.

تتّجه جهة رقابية إلى وضع اليد على ملف التصرّف غير القانوني الذي قامت به مديرة عامة بالإنابة في ما يخصّ مقتنيات مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يُسجّل اهتمام لدولة غربية بملفّ لبنان، إذ تتواصل سفارتها مع القوى الفاعلة في المجتمع ولا تحصرها بالقوى السياسية، وقد أنشأت مواقع على منصّات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأزمات اللبنانية.

البناء

توقف مصدر دبلوماسيّ أمام قيام السيد حسن نصرالله بالنيابة عن محور المقاومة بإعلان أن حركة حماس تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وبالنيابة عن كل محور المقاومة، وقيامه بشرح الشروط التفاوضيّة التي تتمسّك بها حماس وتفسير سبب التمسك بها وإعلان تأييد هذا التمسك واستعداد محور المقاومة وجبهات الإسناد لتحمل كل التضحيات والتبعات والوقت اللازم حتى يتمّ فرض هذه الشروط، معتبراً أن الصورة على ضفة المقاومة في غزة ومحور المقاومة صارت نهائيّة وأن السعي لحل بات أمامه طريق واحد هو الضغط على "إسرائيل" لقبول التفاوض حول هذه الشروط.

قال مرجع إقليمي إن المقاومة تجاوزت خلال الشهرين الماضيين الامتحان الذي ينتظر حكومة بنيامين نتنياهو وهو امتحان التماسك والإجماع المطلق وراء مفهوم موحّد بين الشعب وداخل المكوّنات السياسيّة لوظيفة التفاوض والاستعداد لخوض الحرب والصمود حتى تحقيقه. وبالنسبة للجانب الفلسطيني بات محسوماً هذا الإجماع والتماسك وراء ربط أي حل بوقف الحرب والانسحاب وفك الحصار، بينما كل شيء في الكيان يقول إن عناد نتنياهو بالرفض يفقد كل يوم المزيد من مصادر التأييد الداخلي والخارجي بعدما فقد الإجماع واكتفى بالغالبية التي تتقلّص تدريجياً.

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