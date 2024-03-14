أسرار الصحف المحلية 14-3-2024

النهار



يقول مصدر سياسي في مجلسه إن الحوار بين الرئيس نبيه بري والموفد الاميركي اموس هوكشتاين كان ايجابياً بعكس ما يحاول البعض ان يوحي به، وان نقاط الاتفاق تتقدم على غرار ما حصل في ملف الترسيم البحري، ولكن لا يمكن الكلام عن اي تقدم في المشاورات قبل انتهاء حرب غزة، وتهدئة جبهة الجنوب اللبناني.



استغرب نقيب سابق للصيادلة ما نقل له امس على لسان وزير الصحة العامة في حديث اذاعي حيث اعلن انه لا يعارض ادخال الدواء السوري الى الاسواق اللبنانية متسائلا عن الهدف من هذا الاعلان فيما الصيدليات غارقة في مشكلاتها وتواجه سوق دواء اكثره مهرب وربما غير صالح للاستعمال.



اعاد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على المديرية العامة لامن الدولة على تسليم الموقوف الرقم 70 لنقله الى سجون قوى الامن الداخلي بعدما تبين ان جردة السجناء الـ 69 لم تشمل مستشار المدير العام الموقوف داني الرشيد.

ينقل عن زعيم سياسي تشاؤمه من مرحلة مقبلة قد تمتد طويلاً ويبدي قلقاً شديداً على المقبل من الأيام في لبنان.



يؤكد مستشار سياسي لأحد رؤساء الأحزاب ان لا انتخابات رئاسية في الافق وان "حزب الله" بات مقتنعا بان مرشحه غير قادر على توفير الدعم له في حال وصوله الى قصر بعبدا معزولا عن بيئته.



الجمهورية



سيتمّ توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان ومنظمة دولية الأسبوع المقبل.



يُعدّ أحد الوزراء طعناً لتقديمه إلى مجلس الشورى في مسألة حسّاسة.



مرجع قضائي يعمل على فتح ملف تصدير مواد بشهادات منشأ لبنانية وهي غير لبنانية.



اللواء