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o
متن
16
o
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o
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o
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o
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انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
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أسرار الصحف المحلية 20-3-2024
اسرار
2024-03-20 | 00:40
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أسرار الصحف المحلية 20-3-2024
النهار
قرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على عقد بالتراضي مع مكتب محاماة فرنسي للدفاع عن الدولة اللبنانية في قضية رياض سلامة ورفاقه أمام محكمة التمييز الفرنسية بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال والتهرب الضريبي.
تم تعيين مدير جديد موقت لأحد المصارف المتعثرة بعد فشل محاولات سابقة لتسوية أوضاعه، وسيتولى المدير المعين التحقيق في كل الاجراءات السابقة منذ العام 2019 على ان ينهي مهمته في مدة ثلاثة أشهر.
أعلمت اللجنة الخماسية رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل انها ستزوره بعد انتهاء شهر رمضان.
لم تتضح حتى الساعة حقيقة المواد القابلة للانفجار المشكوك بوجودها في طرابلس.
الجمهورية
تتلاقى مبادرتان، واحدة محلية وأخرى خارجية، مع رؤية مرجع نيابي كمدخل لإيجاد حل لاستحقاق كبير معطّل.
قررت جهة سياسية فاعلة عدم الرد على ما تتعرّض له من هجمات من خصوم وحلفاء واصدقاء الى ما بعد انتهاء مشاغلها بقضايا كبرى.
يجزم عالمون ببواطن الامور انّ الوضع السائد على جبهة معينة لن يتطور الى ما يتجاوز حجمه القائم، وذلك خلافاً للسيناريوهات المشفوعة بلغة التهديد والوعيد.
اللواء
تجزم شخصية تتردد على عاصمة قريبة أن معركة رفح إذا وقعت، ستجعل هذه الدولة طرفاً في جبهات المساندة، ضمن خطة محكمة لإنهاك «دولة الاحتلال»..
تُبدي أحزاب في السلطة أو مؤثرة فيها معارضة للبدء بمشروع دمج المصارف، الذي يلحظ إخراج مصارف صغرى محسوبة عليها من اللائحة!
تمضي جمعيات محسوبة على تيارات إلى توزيع مساعدات عينية ومالية لدعم توفير الحاجات للصائمين، الدائرين في فلك الجمعيات المقصودة!
نداء الوطن
يتردد أنّ شخصية بارزة زارت بيروت منذ أسابيع، توجّهت إلى العاصمة الفرنسية للإقامة فيها لمدة محددة، وذلك لأسباب غير سياسية وغير سياحية.
أوعزت إحدى القوى المسيحية الى كوادرها في جبل لبنان عدم البحث حالياً في الإنتخابات البلدية لأن احتمال التأجيل يرتفع ولا تريد تسخين الأجواء مع قوى مسيحية خصمة لأن تقارباً ما قد يحصل وخلافات البلديات قد تؤثر سلباً على قضايا أكثر أهمية.
إنتقدت مرجعيات دينية امتناع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن إصدار بيان نعي للسيد علي هاشم الحكيم وهو ابن العلامة هاشم الحكيم ويعتبر من رموز الحراك الديني في جبل عامل والنجف.
البناء
قال مرجع سياسيّ إنه لا يرى في تعاظم المواقف الخارجية والداخلية التي تتحدّث عن خطر الحرب تعبيراً عن وجود ظروف أفضل لشنها واحتمالات أعلى لوقوعها، بل محاولة لتعويض تراجع الظروف المناسبة والقدرات اللازمة لخوضها عبر الرهان على إرباك المقاومة وإشغالها بالضغوط الدبلوماسيّة والسياسيّة والإعلاميّة. وقال يبدو أن المقاومة متنبّهة لهذا الفخ ولذلك تتعامل بالصمت البليغ مع هذه الحملات التي يُصاب أصحابها بالغيظ من برود المقاومة تجاهها.
تقول مصادر المعارضة في الكيان لدبلوماسيين أوروبيين وأميركيين إن بنيامين نتنياهو سوف يحوّل اتفاقه مع الرئيس الأميركي جو بايدن على تجميد عملية رفح والمشاركة النشطة في مفاوضات الدوحة إلى منصة لجلب واشنطن إلى سقوف تفاوضية تجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلة عبر الكشف عن توجيهات نتنياهو للوفد المفاوض بأن صلاحياتهم محصورة بالتفاوض على شروط التبادل وإدخال المساعدات؛ أما ما يُسمّيه إنجازات الحرب مثل الانسحاب وعودة نازحي شمال غزة وإعلان نهاية الحرب فتبقى بيده وحده، وهو يمكن أن يقدّم فيها تنازلات جزئيّة لا تكفي للتوصل إلى اتفاق بل تهدف لإظهار جديّته التفاوضيّة للأميركي وكسب تأييده.
الأنباء
أجواء المراوحة نفسها تُنقل عن لقاءات تشهدها الساحة السياسية على خط استحقاق أساسي.
مرجعية أساسية تبدو غير متحمسة لطروحات طُلبت منها في الأيام الأخيرة.
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