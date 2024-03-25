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أسرار الصحف 25/03/20204
اسرار
2024-03-25 | 01:50
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أسرار الصحف 25/03/20204
البناء
ـ كواليس
تعتقد مصادر دبلوماسية انّ قرار أنصار الله باستهداف خط المحيط الهندي الى رأس الرجاء الصالح وإعلان المقاومة العراقية عن الاتجاه لإقفال موانئ كيان الاحتلال وصولاً لإغلاق البحر الأبيض المتوسط حتى مضيق جبل طارق… أبعد من حرب غزة رغم صلته العضوية بها، فهو تغيير جيواستراتيجي في توازنات القوى العالمية وإخراج المسطحات والممرات المائية حول أفريقيا وآسيا وأوروبا من القبضة الأميركية.
ـ خفايا
قال خبير في العلاقات الأميركية «الإسرائيلية» انّ ما يحكم هذه العلاقة ثلاثة ثوابت، الأول انّ هزيمة «إسرائيل» هي هزيمة أميركية، والثاني انّ تقسيم الأدوار يفيد في صيغة رابح رابح في الخلافات فتربح إدارة الرئيس جو بايدن في شارعها ويربح بنيامين نتنياهو في شارعه، والثالث أنه إذا كان هناك حاجة للاختيار بين فوز بايدن ونتنياهو في الانتخابات فلا مانع من التضحية بنتنياهو لتوفير شروط فوز بايدن.
النهار
ـ اتصال بين المدير العام لـ"كهرباء لبنان" ورئيس هيئة الشراء العام حول المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق
اتصل المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك برئيس هيئة الشراء العام جان العلية ابلغه فيه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج. فأكد العلية له ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام.
ـ معظم المستشفيات في لبنان تشهد ما يشبه مراحل الحرب
يلاحظ أن معظم المستشفيات في المناطق اللبنانية كافة، تشهد ما يشبه مراحل الحرب، من خلال وجود ممثلين لأحزاب وتيارات سياسية يتولون متابعة ملفات المرضى المحسوبين عليهم بعدما ضاقت الحال بالاهالي.
ـ تكاثر مراكز التجميل على أنواعها
تتكاثر مراكز التجميل على أنواعها في معظم المحافظات، وسط تساؤلات أهي مرخصة وهل ثمة رقابة عليها، خصوصاً أن معظمها جاء على خلفية العوز المادي والظروف الاقتصادية الصعبة.
أسرار الجمهورية
قال ديبلوماسي غربي أن الخلاف بين واشنطن وتل أبيب جدّي وعنوانه قيام الدولتين
إعتبر مسؤول في ح.زب بارز أن ّ تحرَكي الخماسية والاعتدال أظهرا انّ الظرف ما زال غير مؤات لانتخاب رئيس
إعترف مسؤول ح.زبي بصعوبة تخطي أزمة ثقة عميقة متبادلة بين ح.زب وتيار سياسي كبير
أسرار اللواء
تعاني شركة مقاولات لبنانية قطب سياسي شريك فيها، من تعثرات مالية تهدد تنفيذ المشاريع التي فازت بتعهداتها في دولة خليجية خلال السنوات الأخيرة!
أثارت حملة إعلامية مركّزة، وشملت أكثر من منبر صحفي وإعلامي، ضد «مرشح ثالث» لرئاسة الجمهورية أكثر من علامات استفهام حول الجهة الح.زبية التي طرحتها، في ذروة حراك سفراء الدول الخماسية!
تضاربت المعلومات حول لقاءات مسؤول حزبي أمني إلى عاصمة عربية، والنتائج التي حققها، والتي كانت دون المستوى الذي تم التداول به في الإعلام اللبناني!
خفايا نداء الوطن
تقوم شبكة تديرها أستاذة جامعية لبنانية بتوظيف عدد كبير من الأساتذة الجامعيين اللبنانيين في العراق وفق نظام الكفالة وتقوم بتنظيم عقود تدريس فصلية لهم في جامعات عراقية وتتقاضى نسبة 15% من رواتبهم.
وفق مرصد حقوقي تبيّن أنّ عدداً كبيراً من التشريعات التي يقرها المجلس النيابي تشوبها عيوب في الصياغة والغموض والتضارب ما يجعلها غير قابلة للتطبيق.
تبيّن ان وزيراً سابقاً حقق مبالغ ضخمة من أموال الدعم، وقام بتوسيع أعماله في لبنان والخارج ولا يزال يتقاضى أرباحاً من بيع السلع المدعومة التي قام بتخزينها تحت أسماء مستوردين وشركات ومؤسسات في منطقته.
الأنباء
*ازدواجية معايير
ازدواجية معايير واضحة لدى البعض في مقاربتهم للطروحات المقترحة.
*المخططات المرسومة
وصفت مصادر أمنية الواقع الميداني بأن كل لبنان بات هدفاً ومن المستحيل التنبؤ بالمخططات المرسومة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
25/03/20204
أسرار الصحف المحلية ٢٤-٣-٢٠٢٤
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