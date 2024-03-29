الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسرار الصحف 29-03-2024

اسرار
2024-03-29 | 02:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسرار الصحف 29-03-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اسرار الصحف 29-03-2024

البناء

خفايا
يتداول الإعلام الإسرائيلي تقارير تتحدّث عن انفجار حكومة بنيامين نتنياهو نهاية شهر نيسان المقبل على خلفية الانقسام حول قانون الجنديّة بعدما تحول إشراك الحريديم في الجنديّة إلى قضية قانونية أمام المحكمة العليا والتزام نتنياهو بتحديد شكل ثابت للمشاركة ترفضه بقوة كتلة الحريديم في الحكومة، بينما ترفض الجماعات الداعية إلى المساواة بالتجنيد أي تمييز سواء بالإعفاء التام أو الجزئي ونتيجة أي خيار لنتنياهو سوف بكون انفراط عقد الحكومة.

كواليس
تدرس جيوش غربية تجربة حزب الله في الحرب الحالية بينه وبين جيش الاحتلال باعتبارها أول حرب نظامية كاملة المواصفات يضع جيش الاحتلال خلالها كامل قوته ويخوضها حزب الله ببعض من قدراته وتعتبر لهذا السبب أشدّ خطورة من الحرب الشاملة التي يهدّد الجيش الإسرائيلي بشنها ويملك حزب الله مقدرات نارية كافية لإقامة التوازن فيها وقدرة قتال برية تتكفل بمواجهة أي تحديات توغل إسرائيلي، طالما أنه خلال ستة شهور نجح بإدارة حرب استنزاف لم يستخدم خلالها صواريخه الدقيقة وتحصيناته وأنفاقه وبناه التحتية الهائلة ولم يزجّ بقواته البرية في مواجهات عبر الحدود وتحمّل تضحيات كبيرة لهذا السبب وبقيت بيئته داعمة ومساندة ووفية لخياراته.
 

أسرار النهار

حصل التباس في نعي المسعفين الذين قضوا في الجنوب إذ اعترض كثيرون على صيغة بيان النعي التي استعملت مفردات “الحزب” ليتبين لاحقاً أن لدى الحزب “الدفاع المدني- الهيئة” ولا علاقة له بالمديرية العامة للدفاع المدني.

يؤكد أحد السياسيين في مجالسه أن تعامل الدول العربية والغربية، والخليجية تحديداً مع لبنان، بات مغايراً بشكل جذري لما كان عليه في المراحل السابقة.

تشير الاحصاءات الى أن أعداداً كبيرة قدمت إلى لبنان في الأيام الماضية وارتفع معدل الحجوزات، لكن معظمهم من اللبنانيين المنتشرين في عدد من الدول العربية لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم وذويهم.

 
 اللواء

همس
انقطعت أخبار سفيرة دولة كبرى، بعد دخول مهمّة "لجنة السفراء" في إجازة الأعياد.
غمز
لأول مرة تتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين لمناسبة عيد الفصح، مع العلم أنه خلافًا لما أُعلن، ستحوَّل الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس الراتب قبل زيادة المرسوم 13020!
لغز
يكاد التباعد بين مختلف الشخصيات السياسية والروحية، يبلغ أشُدَّه، بعد مبادرات لم تسفر عن انفراجات، ولو بالحد الأدنى.


 الجمهورية

تعمل عاصمة كبرى بزخم على أكثر من جهة من أجل ضمان عدم توسّع الحرب على الجبهة اللبنانية.
أكد مرجع سياسي أنّ ظروف إنتاج استحقاق كبير لم تنضج بعد، وبالتالي يبقى كلّ فريق على سقفه العالي.
رأى دبلوماسي غربي، في زيارة مسؤول أوروبي كبير إلى لبنان، أنها رسالة ذات دلالات إيجابية في هذا الظرف بالذات.

 
نداء الوطن  

يتردّد أنّ نجل نائب عكّاري متورّط بألعاب الميسر وقد تكبد خسائر مالية ضخمة، ويمتنع عن تسديد خسائره وخسائر أشخاص راح يلعب عبر حساباتهم أونلاين. 

نقل عن مرجع روحي قوله إنّ أولويته ليست وحدة الصف المسيحي كما يعتقد البعض، إنما الوصول إلى رؤية مسيحية مشتركة لكي تتحوّل إلى رؤية وطنية تحصّن الدور المسيحي في المرحلة المقبلة.

علم أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل جمع كلاً من اللواء أنطوان صليبا والسيدة ميريام سكاف، وذلك قبل يومين من فرار داني الرشيد.

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

29-03-2024

أسرار الصحف المحلية 28-3-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-03-18

اسرار الصحف المحلية 18-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-16

اسرار الصحف 16-03-2024

LBCI
اسرار
2024-02-16

اسرار الصحف المحلية 16-02-2024

LBCI
اسرار
2024-02-03

اسرار الصحف 03-02--2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-03-28

أسرار الصحف المحلية 28-3-2024

LBCI
اسرار
2024-03-25

أسرار الصحف 25/03/20204

LBCI
اسرار
2024-03-24

أسرار الصحف المحلية ٢٤-٣-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-03-23

أسرار الصحف 23-03-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…

LBCI
منوعات
11:41

بسبب معجون طماطم... نيجيرية مهددة بالسجن لـ 7 سنوات (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-27

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
حال الطقس
2024-03-25

طقس مستقر بعد الاربعاء...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

شهيد في استهداف سيارة في البازورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟

LBCI
رياضة
14:49

تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه

LBCI
أخبار دولية
14:27

إسرائيل تستبدل عمالها الفلسطينيين... فمن سيحل مكانهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…

LBCI
أخبار دولية
14:24

نتنياهو يعود عن قراره مقاطعة المحادثات مع واشنطن ويقرر إرسال وفد إلى أميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:47

عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...

LBCI
أمن وقضاء
13:04

بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا

LBCI
خبر عاجل
03:29

شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه

LBCI
فنّ
08:22

كيف علّق مشاهير لبنان على مجزرة الهبارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟

LBCI
منوعات
12:46

تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:31

ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More