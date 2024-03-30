أسرار الصحف 30-03-2023

الأنباء



الجمود سيّد الموقف على مستوى كل الملفات، والمراوحة سمة الاستحقاقات رغم أهميتها.



يختلط الأمني بالسياسي في صراعات تعكس مظاهر تحلّل غير مسبوق في هيبة الدولة.