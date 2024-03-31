أسرار الصحف 31/03/2024

الأنباء:

*خبر غير مؤكد

تتناقل بعض الأوساط المتابعة خبرًا غير مؤكد مفاده أن رسالة شبه رسمية وصلت إلى مسؤولين معنيين عن قرار متخذ بنقل مستوى العدوان على لبنان إلى مرحلة أقسى.