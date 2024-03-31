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أسرار الصحف 31/03/2024

اسرار
2024-03-31 | 00:55
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أسرار الصحف 31/03/2024
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أسرار الصحف 31/03/2024

الأنباء:
*خبر غير مؤكد
تتناقل بعض الأوساط المتابعة خبرًا غير مؤكد مفاده أن رسالة شبه رسمية وصلت إلى مسؤولين معنيين عن قرار متخذ بنقل مستوى العدوان على لبنان إلى مرحلة أقسى.

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