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o
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25
o
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25
o
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o
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أسرار الصحف 03-04-2024
اسرار
2024-04-02 | 23:30
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أسرار الصحف 03-04-2024
النهار
تبيّن أن كل الملفات التي يحقّق فيها القضاء بشأن ملفات مصرفية مالية دسمة، قد تسلمها من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي سبق وتعهّد بأن يسلّم القضاء كل ما يطلبه من “المركزي”، لإتمام تحقيقاته.
لوحظ في حفل أقيم في بكركي أن التصفيق اقتصر على البطريرك الراعي والنائب ابراهيم كنعان عندما ورد اسماهما فيما غابت ردة الفعل عند ذكر رئيس الحكومة ووزير الثقافة.
على رغم نفي المديرية العامة لأمن الدولة أي ارتباط بالموقوف داني الرشيد إلا أن عناصر منها ترافق عائلة الرشيد حتى الى الكنيسة حيث يجلس هؤلاء خلف العائلة مباشرة كما مع كبار الشخصيات.
علم أن تدخلات حصلت على أعلى المستويات لوقف الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما جرى في بلدة جنوبية، خوفاً من أن تأخذ بُعداً طائفياً، وقد نجحت الإتصالات في لجمها
*****
الجمهورية
إستغربت أوساط تيار سياسي عدم رد إحدى المرجعيات على موقف سلبي لقطب داخلي حيال مبادرة ترعاها تلك المرجعية.
توقعت مصادر دبلوماسية تصعيداً في تبادل الرسائل الأمنية بين قوى إقليمية ودولية دون توسع العمليات الحربية.
تتنظر قطاعات عدة صدور قرار رسمي حسّاس للبناء عليه موقتاً في انتظار خطة شاملة طال انتظارها.
*****
اللواء
قرَّرت جهة دولية إجراء تحقيق في الجنوب، على خلفية استهداف جنودها، آخذة بعين الاعتبار حساسية الموقف على الأرض
لم تُبدِ شخصية حماسة للدخول على خط التبريد بين مرجعيَّتين مدنية وروحية، على خلفية المسؤولية في الاستحقاق الرئاسي
يتناقل أصحاب توطين المعاشات والرواتب في المصارف معلومات، تستغرق بين الفضائية والتسلية، أن انعدام العملة الورقية اللبنانية، لأسباب المضاربة عشية الأعياد، هو وراء تأخير الرواتب والمساعدات
*****
نداء الوطن
يتعرّض مسؤول نقدي كبير لضغط من محيطين بمرجعيته السياسية، لاعتبارات شخصية ومهنية.
يجدد وزير بارز اتصالاته بمسوؤلين في صناديق دولية واقليمية، تحضيراً لاستكمال مسيرته المهنية، بعد فشل خطط الحكومة الاقتصادية - المالية وإصابته بالإحباط جراء ذلك.
بهدف تغطية النفقات خارج إطار قانون الشراء وتغطية كلفة التوظيف السياسي، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان إلى المبالغة في تسعير مبيع كيلو واط الطاقة المنتجة في معامل قاديشا والتي تملكها المؤسسة نفسها بنسبة 99%، بسعر 15 سنتاً للكيلو واط بينما يبلغ سعر الكيلو واط لسائر الامتيازات 2 سنت.
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البناء
تفاوتت تحليلات التبرؤ الأميركيّ من مسؤوليّة الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، خصوصاً أن التبرؤ تضمّن إعلان مسؤوليّة «إسرائيل» التي لم تعلن رسمياً مسؤوليتها وفي الرد الأميركي الرسمي لإيران تأكيد على أن تل أبيب أخطرت واشنطن بالغارة، لكن بعد إقلاع الطائرات وثمة من قرأ في الموقف الأميركي تغاضياً عن رد إيراني مقبل لضمان عدم استهداف مواقع أميركية، بينما رأى آخرون أنه محاولة لإعادة فتح قناة الحوار تحت عنوان تخفيض التصعيد عبر التعاون لحل شامل، لكن إيران تبدو غير راغبة بالكلام قبل الرد.
توقعت مصادر أمنية أن يتم تأجيل أيّ رد كبير على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى ما بعد يوم القدس بعد غد الجمعة الذي يتوقع أن يكون يوماً لخروج الملايين في عواصم ومدن العالم والمنطقة دعماً للمقاومة والقدس وغزة، ورمزيّة اليوم سوف تسمح بصدور مواقف تمهّد للردّ الذي وعدت القيادات الإيرانية بأنه آتٍ لا محالة وأن “إسرائيل” سوف تندم على فعلتها بسببه.
*****
الأخبار
فرض صندوق تعاضد القضاة على المحامين وضع الطابع الخاص بالصندوق (قيمته مئة ألف ليرة) على كلّ وكالة منظّمة لدى الكتّاب العدل ترفق بأية شكوى أو دعوى، ما يغدق أموالاً طائلة على الصندوق، علماً أنه لا يوجد نصّ قانوني يلزم بوضع الطابع على الوكالة، كما أنه لم يُعمل بهذا الأمر سابقاً.
بناءً على كتاب وجّهته السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة العدل، تطلب فيه من القضاء اللبناني تزويدها بمعلومات مفصّلة عن الاتجار بالبشر خلال عام 2023، عمّمت الوزارة على المحاكم الجزائية في كلّ لبنان لتأمين نسخ عن الادعاءات والقرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، واستتبع الطلب بوجوب توفير المعلومات المطلوبة بـ«أقصى سرعة».
أوقف الأمن العام في مطار بيروت نهاية الشهر الماضي فرنسياً من أصل جزائري يدعى عبد الكريم الطويل، قادماً من الجزائر، بعدما تبيّن أنّ في حقه مذكرة توقيف بموجب نشرة حمراء معممة من الأنتربول الدولي، ومذكرة توقيف فرنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات. تم توقيف الطويل بعد مخابرة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار. لكن بعد مرور يومين أُخلي سبيله بشكل مفاجئ بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. وقد تدخّل الحجار لإعادة توقيفه وأصدر تعميماً داخلياً بمنع معاونيه من المحامين العامين من إصدار إشارة معاكسة.
*****
الأنباء
موقف إيجابي مرتقب تجاه مبادرة مطروحة لكنه من دون جدوى في ظل التطورات الميدانية.
تواصل بالواسطة بين حليفين، في خرق لافت للبرودة بينهما.
أخبار لبنان
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