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أسرار الصحف 8-4-2024

اسرار
2024-04-07 | 23:28
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أسرار الصحف 8-4-2024
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أسرار الصحف 8-4-2024

النهار

- تبين أن اللقاء الذي جمع رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف باللواء طوني صليبا في منزل النائب جبران باسيل جاء بمبادرة من الاخير لتخفيف الاحتقان السائد بينهما في اعقاب تدخل داني الرشيد في ايقاع الخلاف بينها وبين نجلها جوزف الذي تحكم به الرشيد واخرون.

- أحد نواب العاصمة من الطائفة السنية زار دار الفتوى مؤخراً لكنه فضل عدم الظهور الإعلامي بسبب ميله العلماني وعدم رغبته في الإضاءة على زياراته المرجعيات الطائفية.

- أبلغ وزير العدل الأمانة العامة لمجلس النواب مقاطعة وزارة العدل اجتماعات اللجان النيابية، احتجاجاً على تعرض النائب فراس حمدان لمعاونة مفوض الحكومة العسكرية منى حنقير، وإلى حين اعتذار حمدان.

- تحدث أحد النواب العائدين من جولة أوروبية، عن الإجراءات المتخذة حول السفارات والمصالح الإسرائيلية التي تُعدّ الأبرز لناحية التدابير الأمنية الاحترازية.

- تنتهي مهمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في أيار المقبل، وستحل مكانها نظيرتها في العراق. وفرونتسكا متعاقدة مع المنظمة الدولية وستعود إلى بلدها الأم بولندا إذا لم يكلفها الأمين العام بمهمة جديدة.


الجمهورية

- حسمت لجنة خارجية أولويتها للمرحلة المقبلة بالتركيز على الآلية لا الأسماء في استحقاق حسّاس.

- تتابع شخصية روحية موضوع جمع القوى المسيحية على مسلمات مشتركة للوصول إلى إسم يتقاطع عليه الجميع ولا يرفضه الفريق الممانع.

- يتعامل حزب بارز مع التهديدات المتصاعدة على أنها تهويل لكنه لا يهمل جهوزيته لمواجهتها.


اللواء

- أدت حساسيات شخصية بين مرجعيَّتين دينيَّين إلى تطيير مشروع إنعقاد قمة روحية إسلامية - مسيحية، لتبريد التوترات الطائفية والسياسية السائدة حالياً على خلفية الصراع حول الإستحقاق الرئاسي.

- رفض مرجع قضائي التجاوب مع المراجعات التي تلقاها بخصوص ملاحقة مسؤول بارز غير مدني بسبب ملابسات فرار موقوف في قضية زحلاوية حساسة.

- تُعاني شركة مقاولات تعمل في أحد بلدان الخليج العربي، ويملك قطب سياسي لبناني حصة وازنة فيها، من صعوبات مالية تتطلب ضخ أموال من أصحابها للإيفاء بالإلتزامات والأعباء المستحقة عليها.


نداء الوطن

- إستغربت مصادر سياسية استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي شخصين من عين الرمانة للمثول أمامه غداً الثلاثاء في اطار ملف حادث الطيونة.

- تشهد منطقة الرملة البيضاء العقارية فورة شراء للشقق الفاخرة من قبل نافذين وأثرياء جدد، في مقابل نزوحهم من منطقة بئر حسن التي يُخشى ان تتعرض مواقع فيها لضربات اسرائيلية.

- أبدت أوساط عربية استياءها من احتضان شخصيات سياسية لبنانية رئيس ناد رياضي اتهم بعمليات تبييض أموال في مصرف عربي تسببت بخضوع المصرف لعقوبات أميركية.
البناء

- توقف مصدر دبلوماسي أمام بيان قوات القسام يوم أول أمس عن أرقام مؤكدة لقتلى في جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة في جنوب غزة واحتمال تصنيف البيان ضمن سياق رفع المعنويات على أبواب معركة رفح والكلام الإسرائيلي عن تشتت قوة حماس وفقدانها التوازن، معتبراً أن الصدمة جاءت باعتراف بيان جيش الاحتلال أمس فجراً لأول مرة منذ مدة بعدد من القتلى دفعة واحدة بما حسم النقاش حول مصداقية المقاومة وقوتها في وقت واحد.

- قال سفير أوروبي إن أسئلة وردت إليه من عاصمة بلاده تطلب تفاصيل إسقاط المقاومة في جنوب لبنان لطائرة إسرائيلية مسيّرة عملاقة متطورة تحلق على ارتفاعات شاهقة وآراء الخبراء العسكريين بذلك، ومدى احتمال أن يمثل رسالة بما تمتلكه المقاومة من دفاعات جوية قادرة على التعامل مع سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك طائراته المتطوّرة وعلاقة ذلك بتزويد واشنطن لتل أبيب بطائرات أف 35.


الأخبار

- مع تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي، لم يعد بمقدور المجلس العدلي عقد جلساته في الدعاوى المحالة عليه، ولا يمكن حلول أيّ قاض مكانه في عضوية المجلس العدلي إلّا بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، الأمر غير الممكن حالياً، ما يعني أنّ كلّ جلسات المجلس العدلي المدرجة على لائحة الاجتماع "طارت" مسبقاً. وكان الحجار عُيّن عضواً في المجلس العدلي بحكم ترؤسه الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية.

- يستعدّ أحد مستشاري وزير العدل هنري خوري، القاضي محمد فرحات، لتسلّم مركز محامٍ عام استئنافي في جبل لبنان، وهو في الأصل قاض منفرد في جديدة المتن بحسب آخر تشكيلات قضائية حصلت في عام 2017.


الأنباء

- سجّلت الساعات الماضية مؤشرات ميدانية مقلقة ربطاً بتصريحات تصعيدية لا تبشّر بالخير.

- تراجع الحديث عن خطوة مالية كانت مرتقبة منذ أشهر ومن غير المؤكد إذا ما ستدخل حيّز التنفيذ مجدداً.

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