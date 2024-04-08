الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 8-4-2024
اسرار
2024-04-07 | 23:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 8-4-2024
النهار
- تبين أن اللقاء الذي جمع رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف باللواء طوني صليبا في منزل النائب جبران باسيل جاء بمبادرة من الاخير لتخفيف الاحتقان السائد بينهما في اعقاب تدخل داني الرشيد في ايقاع الخلاف بينها وبين نجلها جوزف الذي تحكم به الرشيد واخرون.
- أحد نواب العاصمة من الطائفة السنية زار دار الفتوى مؤخراً لكنه فضل عدم الظهور الإعلامي بسبب ميله العلماني وعدم رغبته في الإضاءة على زياراته المرجعيات الطائفية.
- أبلغ وزير العدل الأمانة العامة لمجلس النواب مقاطعة وزارة العدل اجتماعات اللجان النيابية، احتجاجاً على تعرض النائب فراس حمدان لمعاونة مفوض الحكومة العسكرية منى حنقير، وإلى حين اعتذار حمدان.
- تحدث أحد النواب العائدين من جولة أوروبية، عن الإجراءات المتخذة حول السفارات والمصالح الإسرائيلية التي تُعدّ الأبرز لناحية التدابير الأمنية الاحترازية.
- تنتهي مهمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في أيار المقبل، وستحل مكانها نظيرتها في العراق. وفرونتسكا متعاقدة مع المنظمة الدولية وستعود إلى بلدها الأم بولندا إذا لم يكلفها الأمين العام بمهمة جديدة.
الجمهورية
- حسمت لجنة خارجية أولويتها للمرحلة المقبلة بالتركيز على الآلية لا الأسماء في استحقاق حسّاس.
- تتابع شخصية روحية موضوع جمع القوى المسيحية على مسلمات مشتركة للوصول إلى إسم يتقاطع عليه الجميع ولا يرفضه الفريق الممانع.
- يتعامل حزب بارز مع التهديدات المتصاعدة على أنها تهويل لكنه لا يهمل جهوزيته لمواجهتها.
اللواء
- أدت حساسيات شخصية بين مرجعيَّتين دينيَّين إلى تطيير مشروع إنعقاد قمة روحية إسلامية - مسيحية، لتبريد التوترات الطائفية والسياسية السائدة حالياً على خلفية الصراع حول الإستحقاق الرئاسي.
- رفض مرجع قضائي التجاوب مع المراجعات التي تلقاها بخصوص ملاحقة مسؤول بارز غير مدني بسبب ملابسات فرار موقوف في قضية زحلاوية حساسة.
- تُعاني شركة مقاولات تعمل في أحد بلدان الخليج العربي، ويملك قطب سياسي لبناني حصة وازنة فيها، من صعوبات مالية تتطلب ضخ أموال من أصحابها للإيفاء بالإلتزامات والأعباء المستحقة عليها.
نداء الوطن
- إستغربت مصادر سياسية استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي شخصين من عين الرمانة للمثول أمامه غداً الثلاثاء في اطار ملف حادث الطيونة.
- تشهد منطقة الرملة البيضاء العقارية فورة شراء للشقق الفاخرة من قبل نافذين وأثرياء جدد، في مقابل نزوحهم من منطقة بئر حسن التي يُخشى ان تتعرض مواقع فيها لضربات اسرائيلية.
- أبدت أوساط عربية استياءها من احتضان شخصيات سياسية لبنانية رئيس ناد رياضي اتهم بعمليات تبييض أموال في مصرف عربي تسببت بخضوع المصرف لعقوبات أميركية.
البناء
- توقف مصدر دبلوماسي أمام بيان قوات القسام يوم أول أمس عن أرقام مؤكدة لقتلى في جيش الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة في جنوب غزة واحتمال تصنيف البيان ضمن سياق رفع المعنويات على أبواب معركة رفح والكلام الإسرائيلي عن تشتت قوة حماس وفقدانها التوازن، معتبراً أن الصدمة جاءت باعتراف بيان جيش الاحتلال أمس فجراً لأول مرة منذ مدة بعدد من القتلى دفعة واحدة بما حسم النقاش حول مصداقية المقاومة وقوتها في وقت واحد.
- قال سفير أوروبي إن أسئلة وردت إليه من عاصمة بلاده تطلب تفاصيل إسقاط المقاومة في جنوب لبنان لطائرة إسرائيلية مسيّرة عملاقة متطورة تحلق على ارتفاعات شاهقة وآراء الخبراء العسكريين بذلك، ومدى احتمال أن يمثل رسالة بما تمتلكه المقاومة من دفاعات جوية قادرة على التعامل مع سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك طائراته المتطوّرة وعلاقة ذلك بتزويد واشنطن لتل أبيب بطائرات أف 35.
الأخبار
- مع تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي، لم يعد بمقدور المجلس العدلي عقد جلساته في الدعاوى المحالة عليه، ولا يمكن حلول أيّ قاض مكانه في عضوية المجلس العدلي إلّا بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، الأمر غير الممكن حالياً، ما يعني أنّ كلّ جلسات المجلس العدلي المدرجة على لائحة الاجتماع "طارت" مسبقاً. وكان الحجار عُيّن عضواً في المجلس العدلي بحكم ترؤسه الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية.
- يستعدّ أحد مستشاري وزير العدل هنري خوري، القاضي محمد فرحات، لتسلّم مركز محامٍ عام استئنافي في جبل لبنان، وهو في الأصل قاض منفرد في جديدة المتن بحسب آخر تشكيلات قضائية حصلت في عام 2017.
الأنباء
- سجّلت الساعات الماضية مؤشرات ميدانية مقلقة ربطاً بتصريحات تصعيدية لا تبشّر بالخير.
- تراجع الحديث عن خطوة مالية كانت مرتقبة منذ أشهر ومن غير المؤكد إذا ما ستدخل حيّز التنفيذ مجدداً.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 06/04/2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-05
أسرار الصحف 06/04/2024
اسرار
2024-04-05
أسرار الصحف 06/04/2024
0
اسرار
2024-04-04
أسرار الصحف 5-4-2024
اسرار
2024-04-04
أسرار الصحف 5-4-2024
0
اسرار
2024-04-03
أسرار الصحف المحلية 4-4-2024
اسرار
2024-04-03
أسرار الصحف المحلية 4-4-2024
0
اسرار
2024-04-02
أسرار الصحف 03-04-2024
اسرار
2024-04-02
أسرار الصحف 03-04-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-05
أسرار الصحف 06/04/2024
اسرار
2024-04-05
أسرار الصحف 06/04/2024
0
اسرار
2024-04-04
أسرار الصحف 5-4-2024
اسرار
2024-04-04
أسرار الصحف 5-4-2024
0
اسرار
2024-04-03
أسرار الصحف المحلية 4-4-2024
اسرار
2024-04-03
أسرار الصحف المحلية 4-4-2024
0
اسرار
2024-04-02
أسرار الصحف 03-04-2024
اسرار
2024-04-02
أسرار الصحف 03-04-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:42
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
آخر الأخبار
03:42
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
0
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
0
أخبار لبنان
2024-01-06
حادث اصطدام على أوتوستراد الجية ووقوع قتيل
أخبار لبنان
2024-01-06
حادث اصطدام على أوتوستراد الجية ووقوع قتيل
0
خبر عاجل
2024-04-05
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
خبر عاجل
2024-04-05
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
0
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
0
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
2
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
3
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
4
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
5
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
6
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
7
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
8
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More