أسرار الصحف 9-4-2024

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- يستمر الصراع على الساحة السنية البيروتية بين اسماء ووجوه عدة حاولت خلال شهر رمضان ان تثبت حضورها من دون ان تتمكن من ذلك لملء الفراغ المستفحل منذ غياب الرئيس سعد الحريري.



- تتخوف جهات سياسية عديدة من استغلال ما يجري في الجنوب والمنطقة، والعودة إلى عمليات الخطف والاغتيال وزعزعة الأمن في ظل هذا الوقت الضائع.



- يضرب أصحاب المؤسسات السياحية كفاً بكف، من خلال ما جرى في الأيام الماضية من زعزعة للأمن، خصوصاً خلال فترة الأعياد التي يعوّلون عليها لتحريك الدورة الاقتصادية في البلد.





الجمهورية



- تجري عملية خلط أوراق بعد التمايز بين تيار بارز وحزب فاعل على انتخابات نقابية.



- أكد سفير في لجنة عربية-دولية أن استحقاقاً لبنانياً معطلاً منذ أكثر من سنة سيرى النور خلال الصيف المقبل على عكس كل الظروف.



- مجموعة من المسيحيين المستقلين عادوا بعد جولتهم على عدد من القيادات المسيحية أكثر تشاؤماً من إمكان تقريب المسافات في ما بينها.





اللواء



- وضعت قيادة الاحتلال سيناريوهات عدة لحرب محتملة مع لبنان، تبدأ من الإبعاد لحدود معينة، وصولاً إلى استعادة الإنموذج التدميري في غزة من مدن لبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية.



- كرَّست الحادثة الأمنية الأخيرة القطيعة بين حزب بارز وحزب صاعد في منطقته، على خلفية الحملات وعدم إيجاد قواسم مشتركة.



- يُنقل عن الدبلوماسي الأميركي المؤيد لإسرائيل ديفيد شنيكر حملة قاسية على نتنياهو لسوء تقدير المصلحة العليا للولايات المتحدة في خضم المعركة الانتخابية للرئيس الحالي في العودة إلى البيت الأبيض.





نداء الوطن



- يبدأ سفراء اللجنة الخماسية جولتهم على القوى السياسية اللبنانية الأسبوع المقبل، وتحديداً في 16 و17 و18 نيسان المقبل، واللافت أن الجولة ستشمل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.



- يبدي مرجع رسمي بارز استياءه من مساعي دولة إقليمية للبحث عن قيادات سنية جديدة.



- على الرغم من الاستنفار الرسمي لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع قبرص على خلفية ملف النزوح، إلّا أنّ هذا الاستنفار لم يُترجم على المستوى الأمني حيث الإجراءات لا تزال على حالها وسط الحديث عن عدم القدرة على ضبط حركة الهجرة غير الشرعية بسبب تراجع الإمكانات.





البناء



- تساءل مرجع سياسي عن الجهة التي عمّمت ظهراً خبر تحرير منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسل سليمان وأنه بخير وعلى قيد الحياة وبحوزة الأجهزة الأمنية ليتبين بعد ساعات أنه قتل. وفي المرتين تتم نسبة الكلام للمراجع الأمنية فمن هي الجهة الإعلامية التي تتجرأ على تسريب معلومات كاذبة ونسبتها إلى جهات أمنية بالاسم. فتقول إن سليمان بحوزة هذه الأجهزة بينما كانت الأجهزة لا تزال تبحث عنه حتى اكتشفت أنه قتل؟ وهل الهدف من التطمين قبل الخبر الصادم هو رفع منسوب الغضب، وفق معايير علم النفس الاجتماعي بأن حجم الإحباط يكون بحجم الاطمئنان والأمل وليس بحجم القلق واليأس؟، داعياً للتحقيق في هذا الجانب لأنه على درجة عالية من الخطورة تتصل بالسلم الأهلي.



- قال مصدر دبلوماسي غربي إن المنطقة تتأرجح على حبال هشة هذين اليومين. وهي على مسافة متساوية من فرص التوصل إلى اتفاق يفتح باب تخفيض مستوى الرد الإيراني أو تأجيله إن لم يكن صرف النظر عنه، واحتمالات الفشل التفاوضي والذهاب إلى جولة تصعيد على جبهتي غزة ولبنان، خصوصاً يندمج معها رد إيراني شديد ما يرفع احتمالات خروج الأمور عن السيطرة. وقال المصدر إن الأمر يتوقف على حجم الضغوط الأميركية لفرض الاتفاق لا لعب دور الوسيط. وهي في الحرب كانت طرفاً شريكاً ولم تكن وسيطاً وإلا فإن واشنطن والمنطقة على موعد مع ورطة كبرى يصعب تقدير تداعياتها.





الأنباء



- اتصالات رفيعة واكبت الساعات الأخيرة الماضية على خط التهدئة وتجنّب أي تصعيد.



- لوحظ ارتفاع منسوب التفاؤل بإحداث خروقات إيجابية خلال الفترة المقبلة وإن كانت لا ترقى الى مستوى الحلول النهائية.