اسرار الصحف المحلية 10-04-2024

البناء:

خفايا

علّق خبراء عسكريون إسرائيليون من كبار الضباط المتقاعدين على مشاهد الفيديو المسجل الذي بثّه الإعلام الحربي لقوات القسام عن الكمين المركب في منطقة الزنة في خان يونس الذي استهدف عشرات جنود جيش الاحتلال وعددًا من آلياته بالقول: إن الكمين الإعلامي الذي يظهره الفيديو لا يقلّ خطورة عن الكمين العسكري. فقد كان كلّ شيء مرتّبًا للتصوير من عدّة جهات بحيث ظهر الجنود يتساقطون وظهرت الآليات تحترق ثمّ تُسحَب مدمّرة. وانتظر الإعلام الحربي ساعات بعد بيان الجيش ليظهر حجم خسائر موثقة تزيد عن ضعف الرقم الوارد في بيان الجيش. وقال بعض هؤلاء إنّ الكمين كافٍ لمعرفة أن كلّ الكلام عن تدمير قوات القسّام هو مجرد أقاويل لا معنى لها.





اللواء:

همس

يفيد قادمون من الخارج أنّ تحسنًا طرأ على وساطة دولة مع أخرى نافذة في ما خص العلاقة مع شخصية لبنانية.

لغز

كثفت الجهات الأممية الاتّصالات مع المسؤولين الرسميين والأمنيين على خلفية أخذ الحيطة من انهيار غير محسوب للوضع الجنوبي على نطاق واسع.





نداء الوطن:

يتردد أنّ وزيراً سابقاً هو من صاغ استشارة قانونية لشركة "ألفا" كما لشركة خاصة مهتمة بالحصول على عقد المحفظة الإلكترونية من شركة الخلوي.



تشهد أروقة قصر العدل تململاً من أحد القضاة الذي تربطه علاقة قربى بشاغل منصب قضائي رفيع يتصرف وكأنه الآمر الناهي ويتواصل مع الأجهزة الأمنية ومن المرجح أن يواجه الأمر حركة اعتراضية.



الجمهورية:

يؤكد مسؤول بارز أنّ الوقت لم يحن بعد لإنتاج الحلول للقضايا الحساسة ولكن المطلوب أن يستمر الحراك والاستعداد لملاقاة هذه الحلول فور جهوزها في الوقت المناسب.





الأنباء:

متابعة لافتة

المتابعة الأمنية للتطورات الخطيرة في الأيام الماضية كانت لافتة من حيث السرعة والإحاطة بالتداعيات والتنسيق مع المرجعيات.