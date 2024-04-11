أسرار الصحف 11-4-2024

الأنباء

ترقّب لكلمتين



ترقّب لكلمتين مهمتين سيكون لهما وقعهما على مسار الأحداث.



مشاريع مشبوهة



مشاريع مشبوهة تطلّ برأسها من جديد وتستهدف الاستقرار من بوابة ملف لا حلّ له في الداخل إنما خارجي بامتياز.

