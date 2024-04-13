الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 13-04-2024
اسرار
2024-04-13 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أسرار الصحف 13-04-2024
الأنباء
خطوات نوعية
خطوات نوعية قد يشهدها ملف أساسي في الأسابيع المقبلة.
مؤشر خطير
التطورات الأخيرة شكّلت مؤشراً خطيراً إلى أن البلد مفتوح أمام خيارات مقلقة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
الصحف
13-04-2024
أسرار الصحف 12/04/2024
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:24
انفجار عبوة ناسفة بسيارة في دمشق
أخبار دولية
04:24
انفجار عبوة ناسفة بسيارة في دمشق
0
فنّ
04:00
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
فنّ
04:00
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
0
آخر الأخبار
03:57
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات
آخر الأخبار
03:57
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات
0
أخبار دولية
03:55
قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير
أخبار دولية
03:55
قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
0
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
0
اسرار
2024-04-10
اسرار الصحف المحلية 10-04-2024
اسرار
2024-04-10
اسرار الصحف المحلية 10-04-2024
0
اسرار
2024-04-08
أسرار الصحف 9-4-2024
اسرار
2024-04-08
أسرار الصحف 9-4-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:38
رئيس الفلبين: اتفاق ثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
02:38
رئيس الفلبين: اتفاق ثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي
0
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
0
منوعات
08:37
كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)
منوعات
08:37
كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-02-27
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
منوعات
2024-02-27
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:45
إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل قلقة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
0
رياضة
13:29
من برج الحبّ الباريسي..رسالة تحدٍ وامل وكسر للارقام القياسية في رياضة التسلق!
رياضة
13:29
من برج الحبّ الباريسي..رسالة تحدٍ وامل وكسر للارقام القياسية في رياضة التسلق!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
برنامج أكرم من مين ... علاقة جميلة مع الجمهور ولحظات إنسانية مؤثرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
برنامج أكرم من مين ... علاقة جميلة مع الجمهور ولحظات إنسانية مؤثرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:31
مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية
اقتصاد
09:31
مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية
2
خبر عاجل
06:35
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
خبر عاجل
06:35
الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين
3
خبر عاجل
07:21
جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه
خبر عاجل
07:21
جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه
4
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس
أخبار دولية
11:47
عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس
5
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
آخر الأخبار
16:41
وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد
6
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
منوعات
07:25
"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)
7
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
صحف اليوم
14:59
مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات
8
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:55
اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More