أسرار الصحف 15-4-2024

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- لم تتضح هوية الذي وزع الصورة التي جمعت رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد في لقاء الصدفة اثناء ممارسة رياضة المشي في جرود العاقورة.



- انتشرت في اليومين الأخيرين تسجيلات صوتية تتهم "القواتيين" باثارة الفتن واقامة حواجز والاعتداء على مواطنين ولاجئين وقد نفى حزب "القوات" صحة المضامين.



- يتخوف مواطنون في منطقتي بعبدا وعاليه من مستأجرين وفدوا الى مناطقهم بعد بدء حرب غزة خوفاً من يكونوا في عداد المستهدفين الذين اضطروا الى تغيير عناوين اقامتهم.



- يقول رئيس حزب مسيحي عاد من جولة أوروبية إنه سمع من أكثر من مسؤول أوروبي أن الوضع في المنطقة خطير للغاية، ولم يلمس أن هناك حلولاً جدية للوضع في لبنان، لا سيما موضوع النازحين السوريين.



- يؤكد أحد المديرين العامين أن البعض أخذ كلام رئيس الحكومة حول مساعدة أبناء الجنوب إلى مكان آخر وأسيء فهمه، اذ هناك تأكيد بعدم التخلي عن مساعدتهم.





الجمهورية



- نصح دبلوماسي عربي بانتخاب رئيس وعدم انتظار الحرب كون الإنتظار سيطول.



- قال مرجع روحي إثر التوتر الذي شهده لبنان على أثر أحداث أليمة: لبنان يهتزّ ولا يقع.



- أعادت نهاية عطلة الفطر الزخم بإتجاهين: الإنتخابات الرئاسية من باب الخماسية، ومنع تمدُّد الحرب من الباب الأميركي.





اللواء



- إضطر مسؤول لبناني إلى تقديم موعد سفره للخارج، بضعة ساعات بعد ورود معلومات عن "تطورات مرتقبة" في ليلة حصول الرد الإيراني المنتظر.



- احيطت محادثات مرشح رئاسي إلى عاصمة أوروبية بتكتم شديد، بإنتظار نتائج التطورات المتلاحقة في المنطقة وما ستسفر عنه التسوية السياسية حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة.



- يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي ما زالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين.





نداء الوطن



- ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أوصل إلى "الخماسية" أسماء ثلاثة مرشحين يقترحهم للرئاسة: جورج خوري والياس البيسري وزياد بارود.



- مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، شكّك مسؤول نقدي بإمكانية حصول اتفاق مع صندوق النقد لا يشمل تسييل الذهب الموجود لدى مصرف لبنان.



- يتردد أنّ مسؤولاً بارزاً ناقش مع الثنائي الشيعي إمكانية تسهيل إقرار سلّة تعيينات في الفئة الاولى بحجة تفعيل عمل الإدارة، وهو بانتظار اتفاق الثنائي في ما بينهما على توزيع المراكز الشيعية الشاغرة.





البناء



- قال خبير استراتيجي رداً على حملات التشكيك المبرمجة التي طالت الردّ الإيراني إن كل نقاط الضعف التي تزرعونها في الرد الإيراني لإضعافه لا تلغي حدوثه ولو كعرض ناريّ في أجواء الكيان ولو وصفتموه بحفظ ماء الوجه والمسرحيّة. فهل يمكن لو سمحتم أن يقوم الكيان الذي ترونه جباراً أن يأتي بمثل هذا العرض الناريّ ويحفظ ماء وجهه؟ وختم الخبير بالقول إن الردع هو إظهار الاستعداد للمخاطرة بالذهاب إلى الحرب، وها هي إيران قد فعلت فهل تجرؤ أميركا و"إسرائيل" على مثله؟



- توقعت مصادر على صلة بملف المفاوضات حول ما يُعرف بمشروع اتفاق غزة أن تعود الحيويّة الى المسار التفاوضيّ بعد الرد الإيرانيّ على الضربة الإسرائيليّة للقنصليّة الإيرانيّة التي أرادت أخذ المنطقة إلى مسار مختلف وأعادها الرد إلى حقيقة ألا مفر من وقف الحرب على غزة حتى يتحقق الحد الأدنى من الاستقرار وأن الرهان على فائض القوة يستدرج فائض قوة أعلى منه.





الأنباء



- أجواء تفاؤلية على خط تطورات تتعلق باستحقاق داهم لا تبدو واقعية ولا تزال غير ناضجة.



- فريق سياسي أساسي من المرجح أن يؤمن الغطاء لتمرير قانون مرتقب.