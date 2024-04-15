الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 15-4-2024
اسرار
2024-04-15 | 00:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 15-4-2024
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- لم تتضح هوية الذي وزع الصورة التي جمعت رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد في لقاء الصدفة اثناء ممارسة رياضة المشي في جرود العاقورة.
- انتشرت في اليومين الأخيرين تسجيلات صوتية تتهم "القواتيين" باثارة الفتن واقامة حواجز والاعتداء على مواطنين ولاجئين وقد نفى حزب "القوات" صحة المضامين.
- يتخوف مواطنون في منطقتي بعبدا وعاليه من مستأجرين وفدوا الى مناطقهم بعد بدء حرب غزة خوفاً من يكونوا في عداد المستهدفين الذين اضطروا الى تغيير عناوين اقامتهم.
- يقول رئيس حزب مسيحي عاد من جولة أوروبية إنه سمع من أكثر من مسؤول أوروبي أن الوضع في المنطقة خطير للغاية، ولم يلمس أن هناك حلولاً جدية للوضع في لبنان، لا سيما موضوع النازحين السوريين.
- يؤكد أحد المديرين العامين أن البعض أخذ كلام رئيس الحكومة حول مساعدة أبناء الجنوب إلى مكان آخر وأسيء فهمه، اذ هناك تأكيد بعدم التخلي عن مساعدتهم.
الجمهورية
- نصح دبلوماسي عربي بانتخاب رئيس وعدم انتظار الحرب كون الإنتظار سيطول.
- قال مرجع روحي إثر التوتر الذي شهده لبنان على أثر أحداث أليمة: لبنان يهتزّ ولا يقع.
- أعادت نهاية عطلة الفطر الزخم بإتجاهين: الإنتخابات الرئاسية من باب الخماسية، ومنع تمدُّد الحرب من الباب الأميركي.
اللواء
- إضطر مسؤول لبناني إلى تقديم موعد سفره للخارج، بضعة ساعات بعد ورود معلومات عن "تطورات مرتقبة" في ليلة حصول الرد الإيراني المنتظر.
- احيطت محادثات مرشح رئاسي إلى عاصمة أوروبية بتكتم شديد، بإنتظار نتائج التطورات المتلاحقة في المنطقة وما ستسفر عنه التسوية السياسية حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة.
- يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي ما زالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين.
نداء الوطن
- ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أوصل إلى "الخماسية" أسماء ثلاثة مرشحين يقترحهم للرئاسة: جورج خوري والياس البيسري وزياد بارود.
- مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، شكّك مسؤول نقدي بإمكانية حصول اتفاق مع صندوق النقد لا يشمل تسييل الذهب الموجود لدى مصرف لبنان.
- يتردد أنّ مسؤولاً بارزاً ناقش مع الثنائي الشيعي إمكانية تسهيل إقرار سلّة تعيينات في الفئة الاولى بحجة تفعيل عمل الإدارة، وهو بانتظار اتفاق الثنائي في ما بينهما على توزيع المراكز الشيعية الشاغرة.
البناء
- قال خبير استراتيجي رداً على حملات التشكيك المبرمجة التي طالت الردّ الإيراني إن كل نقاط الضعف التي تزرعونها في الرد الإيراني لإضعافه لا تلغي حدوثه ولو كعرض ناريّ في أجواء الكيان ولو وصفتموه بحفظ ماء الوجه والمسرحيّة. فهل يمكن لو سمحتم أن يقوم الكيان الذي ترونه جباراً أن يأتي بمثل هذا العرض الناريّ ويحفظ ماء وجهه؟ وختم الخبير بالقول إن الردع هو إظهار الاستعداد للمخاطرة بالذهاب إلى الحرب، وها هي إيران قد فعلت فهل تجرؤ أميركا و"إسرائيل" على مثله؟
- توقعت مصادر على صلة بملف المفاوضات حول ما يُعرف بمشروع اتفاق غزة أن تعود الحيويّة الى المسار التفاوضيّ بعد الرد الإيرانيّ على الضربة الإسرائيليّة للقنصليّة الإيرانيّة التي أرادت أخذ المنطقة إلى مسار مختلف وأعادها الرد إلى حقيقة ألا مفر من وقف الحرب على غزة حتى يتحقق الحد الأدنى من الاستقرار وأن الرهان على فائض القوة يستدرج فائض قوة أعلى منه.
الأنباء
- أجواء تفاؤلية على خط تطورات تتعلق باستحقاق داهم لا تبدو واقعية ولا تزال غير ناضجة.
- فريق سياسي أساسي من المرجح أن يؤمن الغطاء لتمرير قانون مرتقب.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 13-04-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
0
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
0
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
0
اسرار
2024-04-08
أسرار الصحف 9-4-2024
اسرار
2024-04-08
أسرار الصحف 9-4-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
0
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
0
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
اسرار
2024-04-11
أسرار الصحف 11-4-2024
0
اسرار
2024-04-10
اسرار الصحف المحلية 10-04-2024
اسرار
2024-04-10
اسرار الصحف المحلية 10-04-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-03-31
أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)
موضة وجمال
2024-03-31
أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)
0
منوعات
2024-01-05
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
منوعات
2024-01-05
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
0
آخر الأخبار
02:26
ماكرون: إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة
آخر الأخبار
02:26
ماكرون: إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية... وهذا ما قاله مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية... وهذا ما قاله مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت للـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:28
فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع
أخبار لبنان
02:28
فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع
0
أخبار لبنان
02:10
باسيل بعد فوز فادي حنا: لا احد يهزم التيار طالما يحمل قضية حق
أخبار لبنان
02:10
باسيل بعد فوز فادي حنا: لا احد يهزم التيار طالما يحمل قضية حق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ضوابط وقوانين خاصة على الرياضيين الروس المشاركين في الألعاب الاولمبية الصيفية باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ضوابط وقوانين خاصة على الرياضيين الروس المشاركين في الألعاب الاولمبية الصيفية باريس ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
إنطلاق مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ... وفي دورته السابعة تكريم للفنانة المصرية يسرا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
إنطلاق مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ... وفي دورته السابعة تكريم للفنانة المصرية يسرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهندسو لبنان خاضوا إنتخابات نقابية غلب عليها طابع التحالفات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهندسو لبنان خاضوا إنتخابات نقابية غلب عليها طابع التحالفات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
انتخابات نقابة المهندسين...منازلة قواتية عونية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
انتخابات نقابة المهندسين...منازلة قواتية عونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تداعيات الضربة الايرانية تحط في مطار بيروت... المسافرون افترشوا القاعات وانتظروا…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تداعيات الضربة الايرانية تحط في مطار بيروت... المسافرون افترشوا القاعات وانتظروا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هل غيّر الهجوم الايراني في المعادلات القائمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هل غيّر الهجوم الايراني في المعادلات القائمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيران ردّت واسرائيل صدّت..
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيران ردّت واسرائيل صدّت..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:09
فادي حنا نقيبا للمهندسين في بيروت
خبر عاجل
15:09
فادي حنا نقيبا للمهندسين في بيروت
2
خبر عاجل
14:36
فوز المهندس شوقي فتفت بمنصب نقيب مهندسي الشمال
خبر عاجل
14:36
فوز المهندس شوقي فتفت بمنصب نقيب مهندسي الشمال
3
فنّ
15:12
فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)
فنّ
15:12
فارس اسكندر يحتفل بكتب كتابه بحفل عائلي... وهذه هي العروس (صور)
4
أخبار لبنان
09:29
جدول ثانٍ لرحلات طيران الشرق الأوسط العائدة الى بيروت الاحد 14 نيسان
أخبار لبنان
09:29
جدول ثانٍ لرحلات طيران الشرق الأوسط العائدة الى بيروت الاحد 14 نيسان
5
علوم وتكنولوجيا
14:18
"إنهم بيننا"... مستكشف عثر على هيكل عظمي مرعب لـ "طفل فضائي": "أخاف لمسه من دون قفازات"! (صور)
علوم وتكنولوجيا
14:18
"إنهم بيننا"... مستكشف عثر على هيكل عظمي مرعب لـ "طفل فضائي": "أخاف لمسه من دون قفازات"! (صور)
6
أخبار لبنان
15:44
إليكم نتائج انتخابات نقابتي المهندسين في بيروت والشمال
أخبار لبنان
15:44
إليكم نتائج انتخابات نقابتي المهندسين في بيروت والشمال
7
خبر عاجل
07:18
"الشرق الأوسط" تعلن جدول رحلاتها لليوم
خبر عاجل
07:18
"الشرق الأوسط" تعلن جدول رحلاتها لليوم
8
امن وقضاء
11:07
إليكم جدول رحلات طيران الشرق الاوسط ليوم الاثنين 15 نيسان
امن وقضاء
11:07
إليكم جدول رحلات طيران الشرق الاوسط ليوم الاثنين 15 نيسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More