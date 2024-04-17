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أسرار الصحف 17-04-2024

اسرار
2024-04-16 | 23:40
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أسرار الصحف 17-04-2024
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أسرار الصحف 17-04-2024

النهار

اعترضت إسرائيل، لدى الفاتيكان، على كلام قاله مطران بيروت السابق للروم الكاثوليك كيرلس سليم بسترس في مجمع الاساقفة الأخير في الفاتيكان "مع مجيء المسيح أصبحت الأرض الموعودة هي الملكوت. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الكتاب المقدس – العهد القديم لتبرير وجود إسرائيل باعتبارها الأرض الموعودة، وهذا الموضوع يتعلّق بالسياسة وليس بالدين". وردّ الفاتيكان على الاعتراض بأنّ لكل مطران الحرية في التعبير عن آرائه في قلب الكنيسة.

لم تلق زيارة مرجعية دينية إلى الخارج في فترة الأعياد ترحيباً لدى فاعليات في الطائفة.

يشيد مرجع سياسي بحسن ادارة سفير لبناني في دولة خليجية للملفات وتعامله مع سائر افراد الجالية وعدم التمييز في ما بينهم على اساس طائفي.

استنفر كلام مرشّح منافس رغم اعتذاره في انتخابات نقابة المهندسين مجموعات كبيرة من الناخبين من لون طائفي واحد صبّوا لمصلحة النقيب الفائز فادي حنا رغم عدم تأييدهم لمرجعيته السياسية.

تلقت أكثر من شخصية لبنانية دعوات للمشاركة في حفل زفاف نجل وزير في دولة خليجية.

عُلم أن مشاورات حصلت من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات طارئة، في حال تطورت الأمور العسكرية، وتحديداً في المرافق العامة وفي مقدمها مطار بيروت

أُفيد بأنه بعد مقتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل، والرد الإيراني على إسرائيل، أصيبت القطاعات السياحية والفندقية بخسائر كبيرة، بما في ذلك الأسواق التجارية في أكثر من منطقة.

الجمهورية

قال مسؤول كبير:لقد وصلنا الى المقلب الثاني والأخير من الحرب وأعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إنفراجات متتالية".

تواصل مسؤول حزبي بمسؤول كبير غير مدني، مثنياً على الجهود التي بذلها لنزع فتيل التشنج والتوترات التي رافقت حادثة امنية.

نقل مسؤول حزبي سابق عن ديبلوماسيين غربيين، ان منطقة الشرق االوسط مقبلة على تحولات تفضي الى ايجابيات في الملف اللبناني.

اللواء

عادت حركة الاتصالات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية تنشط عبر قناة عربية محايدة.

حسب مصدر نقابي، فإن الانتخابات الأخيرة، أظهرت عودة التفاهم بين حزب وتيار، ضمن العودة إلى وحدة المسار الداخلي.

عادت العلاقة بين رئيسي حزبين مسيحيين الى نقطة الصفر، ما أثر سلباً على ما كان يتردد على "وثيقة بكركي".

نداء الوطن

اعتمدت جهة إنمائية رسمية سعر صرف ٨٩،٥٠٠ للدولار لدفع مستحقات احد المتعهدين فيما أبقت على سعر صرف ١٥،٠٠٠ للدولار بالنسبة لباقي المتعهدين.

يعقد اليوم اجتماع لكتلة وسطية لمناقشة مدى تأثير غياب تكتل مسيحي وازن عن الحوار ومدى قدرة هذه الكتلة في الاستمرار بمبادرتها بسبب رفض طرف مسيحي وازن كان على تنسيق كبير معها.

إستغربت جهات سياسية عدم اتخاذ مجلس الأمن المركزي قرارات تتضمن خطة انتشار وتسيير دوريات للقوى الأمنية لمواجهة ظاهرة التشليح وسرقة السيارات لا سيما على الطرقات السريعة وفي الأنفاق.

البناء

تؤكد شخصيّات وازنة من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 الذين يملكون صفات اعتبارية ويحملون الجنسية الإسرائيلية بما يمكنهم من الوصول إلى مصادر المعلومات من مؤسسات الكيان أكثر من أي فلسطيني أو عربي آخر أن الخسائر التي بدأت تتكشّف عنها عملية 14 نيسان التي شنتها إيران ضد إسرائيل مؤلمة ويصعب التستر عليها سواء بسقوط العشرات من القتلى في صفوف الضباط والعناصر العسكريين والأمنيين في القاعدة الجوية قرب مفاعل ديمونا في النقب ومركز غرفة العمليات الأمنية شمال الجولان، وأن الحديث عن خسائر طفيفة كذبة غير قابلة للصمود، ومثلها الحديث عن إسقاط 99% من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

قال مصدر إعلامي في واشنطن إن حملة استدعاءات نظمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية تحت عناوين مختلفة من دعوات وجهتها الخارجية أو لجان في الكونغرس أو مراكز أبحاث تعتبر الأكبر منذ حرب العراق قبل عقدين وشملت سياسيين وإعلاميين وجمعيات مجتمع مدنيّ من كل البلاد العربية والإسلامية، والعنوان هو تنظيم أوسع حملة عدائيّة ضد إيران وتقديمها كعنصر لزعزعة الاستقرار في المنطقة ما يعني أن المواجهة الأميركية الإيرانية إلى اتساع على خلفيّة واضحة هي معادلة أميركيّة تقليديّة “قوة إسرائيل ضمان استقرار الشرق الأوسط”.

الأخبار

بعد دعوة النائبة ستريدا جعجع الدول الأوروبية لـ"أخذ النازحين السوريين إلى أوروبا إذا كانت مهتمة لأمرهم"، طلبت إحدى أكبر الجمعيات الألمانية العاملة في لبنان من مدير شؤون الموظفين فيها تقريراً مفصّلاً حول عدد العاملين فيها من المحسوبين على القوات، وطبيعة عملهم، والبرامج التي يشاركون فيها أو في إدارتها، ما خلق بلبلة وخوفاً بين العاملين في جمعيات يموّلها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية من وقف التمويل ربطاً بموقف القوات المستجدّ.

بذل حزب القوات اللبنانية في البقاع الأوسط جهوداً مكثّفة لاحتواء تداعيات الاعتداء على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا بعد الإعلان عن خطف المسؤول القواتي باسكال سليمان. وعُلم أن اتصالات مباشرة جرت مع القوميين، إضافة إلى اتصالات أجراها أصدقاء للقوات مع حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل. وطلبت قيادة القوات من مكاتبها في قرى قضاء زحلة إطفاء الأضواء ليلاً والاكتفاء بالحد الأدنى من الحضور نهاراً لتفادي أي صدام.

مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل عشية الرد الإيراني، وبرغم عطلة الأعياد، تواصل مسؤولون في سفارات أوروبية مع السفارة السورية في بيروت سائلين عن إمكانية حصول موظفيهم ورعاياهم على سمات دخول إلى سوريا تحسباً لإقفال مطار بيروت في حال شارك حزب الله في الهجوم الإيراني.

تبيّن أن شقيق مسؤول القوات اللبنانية المغدور باسكال سليمان، يعمل في وزارة الأشغال، وهو مقرّب جداً من تيار المردة وخصوصاً الوزير السابق يوسف فنيانوس، وقد بادر إلى التواصل مباشرة بعد الحادثة مع مسؤولين في المردة ومع وزير الأشغال علي حمية، كما أجرى اتصالاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلباً للمساعدة. وتردّد أن استياء يسود أسرة سليمان من التداعيات التي رافقت الحادثة وطريقة تعاطي القوات معها. علماً أن أرملة الراحل لعبت دوراً بارزاً في الحدّ من «الاستثمار السياسي» في الجريمة، كما حصل بعد حادثة الكحالة مع عائلة فادي بجاني التي رفضت أي خطابات سياسية في الكنيسة أو خارجها.

الأنباء

مناورة سياسية ليست إلا لتسجيل النقاط عشية إحدى الاستحقاقات.

تساؤلات عن مدى إحتمال توسيع دائرة حراك معني بلبنان لجهة المشاركين فيه.

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