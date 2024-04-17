الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-04-2024
اسرار
2024-04-16 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
أسرار الصحف 17-04-2024
النهار
اعترضت إسرائيل، لدى الفاتيكان، على كلام قاله مطران بيروت السابق للروم الكاثوليك كيرلس سليم بسترس في مجمع الاساقفة الأخير في الفاتيكان "مع مجيء المسيح أصبحت الأرض الموعودة هي الملكوت. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الكتاب المقدس – العهد القديم لتبرير وجود إسرائيل باعتبارها الأرض الموعودة، وهذا الموضوع يتعلّق بالسياسة وليس بالدين". وردّ الفاتيكان على الاعتراض بأنّ لكل مطران الحرية في التعبير عن آرائه في قلب الكنيسة.
لم تلق زيارة مرجعية دينية إلى الخارج في فترة الأعياد ترحيباً لدى فاعليات في الطائفة.
يشيد مرجع سياسي بحسن ادارة سفير لبناني في دولة خليجية للملفات وتعامله مع سائر افراد الجالية وعدم التمييز في ما بينهم على اساس طائفي.
استنفر كلام مرشّح منافس رغم اعتذاره في انتخابات نقابة المهندسين مجموعات كبيرة من الناخبين من لون طائفي واحد صبّوا لمصلحة النقيب الفائز فادي حنا رغم عدم تأييدهم لمرجعيته السياسية.
تلقت أكثر من شخصية لبنانية دعوات للمشاركة في حفل زفاف نجل وزير في دولة خليجية.
عُلم أن مشاورات حصلت من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات طارئة، في حال تطورت الأمور العسكرية، وتحديداً في المرافق العامة وفي مقدمها مطار بيروت
أُفيد بأنه بعد مقتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل، والرد الإيراني على إسرائيل، أصيبت القطاعات السياحية والفندقية بخسائر كبيرة، بما في ذلك الأسواق التجارية في أكثر من منطقة.
الجمهورية
قال مسؤول كبير:لقد وصلنا الى المقلب الثاني والأخير من الحرب وأعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إنفراجات متتالية".
تواصل مسؤول حزبي بمسؤول كبير غير مدني، مثنياً على الجهود التي بذلها لنزع فتيل التشنج والتوترات التي رافقت حادثة امنية.
نقل مسؤول حزبي سابق عن ديبلوماسيين غربيين، ان منطقة الشرق االوسط مقبلة على تحولات تفضي الى ايجابيات في الملف اللبناني.
اللواء
عادت حركة الاتصالات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية تنشط عبر قناة عربية محايدة.
حسب مصدر نقابي، فإن الانتخابات الأخيرة، أظهرت عودة التفاهم بين حزب وتيار، ضمن العودة إلى وحدة المسار الداخلي.
عادت العلاقة بين رئيسي حزبين مسيحيين الى نقطة الصفر، ما أثر سلباً على ما كان يتردد على "وثيقة بكركي".
نداء الوطن
اعتمدت جهة إنمائية رسمية سعر صرف ٨٩،٥٠٠ للدولار لدفع مستحقات احد المتعهدين فيما أبقت على سعر صرف ١٥،٠٠٠ للدولار بالنسبة لباقي المتعهدين.
يعقد اليوم اجتماع لكتلة وسطية لمناقشة مدى تأثير غياب تكتل مسيحي وازن عن الحوار ومدى قدرة هذه الكتلة في الاستمرار بمبادرتها بسبب رفض طرف مسيحي وازن كان على تنسيق كبير معها.
إستغربت جهات سياسية عدم اتخاذ مجلس الأمن المركزي قرارات تتضمن خطة انتشار وتسيير دوريات للقوى الأمنية لمواجهة ظاهرة التشليح وسرقة السيارات لا سيما على الطرقات السريعة وفي الأنفاق.
البناء
تؤكد شخصيّات وازنة من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 الذين يملكون صفات اعتبارية ويحملون الجنسية الإسرائيلية بما يمكنهم من الوصول إلى مصادر المعلومات من مؤسسات الكيان أكثر من أي فلسطيني أو عربي آخر أن الخسائر التي بدأت تتكشّف عنها عملية 14 نيسان التي شنتها إيران ضد إسرائيل مؤلمة ويصعب التستر عليها سواء بسقوط العشرات من القتلى في صفوف الضباط والعناصر العسكريين والأمنيين في القاعدة الجوية قرب مفاعل ديمونا في النقب ومركز غرفة العمليات الأمنية شمال الجولان، وأن الحديث عن خسائر طفيفة كذبة غير قابلة للصمود، ومثلها الحديث عن إسقاط 99% من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.
قال مصدر إعلامي في واشنطن إن حملة استدعاءات نظمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية تحت عناوين مختلفة من دعوات وجهتها الخارجية أو لجان في الكونغرس أو مراكز أبحاث تعتبر الأكبر منذ حرب العراق قبل عقدين وشملت سياسيين وإعلاميين وجمعيات مجتمع مدنيّ من كل البلاد العربية والإسلامية، والعنوان هو تنظيم أوسع حملة عدائيّة ضد إيران وتقديمها كعنصر لزعزعة الاستقرار في المنطقة ما يعني أن المواجهة الأميركية الإيرانية إلى اتساع على خلفيّة واضحة هي معادلة أميركيّة تقليديّة “قوة إسرائيل ضمان استقرار الشرق الأوسط”.
الأخبار
بعد دعوة النائبة ستريدا جعجع الدول الأوروبية لـ"أخذ النازحين السوريين إلى أوروبا إذا كانت مهتمة لأمرهم"، طلبت إحدى أكبر الجمعيات الألمانية العاملة في لبنان من مدير شؤون الموظفين فيها تقريراً مفصّلاً حول عدد العاملين فيها من المحسوبين على القوات، وطبيعة عملهم، والبرامج التي يشاركون فيها أو في إدارتها، ما خلق بلبلة وخوفاً بين العاملين في جمعيات يموّلها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية من وقف التمويل ربطاً بموقف القوات المستجدّ.
بذل حزب القوات اللبنانية في البقاع الأوسط جهوداً مكثّفة لاحتواء تداعيات الاعتداء على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا بعد الإعلان عن خطف المسؤول القواتي باسكال سليمان. وعُلم أن اتصالات مباشرة جرت مع القوميين، إضافة إلى اتصالات أجراها أصدقاء للقوات مع حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل. وطلبت قيادة القوات من مكاتبها في قرى قضاء زحلة إطفاء الأضواء ليلاً والاكتفاء بالحد الأدنى من الحضور نهاراً لتفادي أي صدام.
مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل عشية الرد الإيراني، وبرغم عطلة الأعياد، تواصل مسؤولون في سفارات أوروبية مع السفارة السورية في بيروت سائلين عن إمكانية حصول موظفيهم ورعاياهم على سمات دخول إلى سوريا تحسباً لإقفال مطار بيروت في حال شارك حزب الله في الهجوم الإيراني.
تبيّن أن شقيق مسؤول القوات اللبنانية المغدور باسكال سليمان، يعمل في وزارة الأشغال، وهو مقرّب جداً من تيار المردة وخصوصاً الوزير السابق يوسف فنيانوس، وقد بادر إلى التواصل مباشرة بعد الحادثة مع مسؤولين في المردة ومع وزير الأشغال علي حمية، كما أجرى اتصالاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلباً للمساعدة. وتردّد أن استياء يسود أسرة سليمان من التداعيات التي رافقت الحادثة وطريقة تعاطي القوات معها. علماً أن أرملة الراحل لعبت دوراً بارزاً في الحدّ من «الاستثمار السياسي» في الجريمة، كما حصل بعد حادثة الكحالة مع عائلة فادي بجاني التي رفضت أي خطابات سياسية في الكنيسة أو خارجها.
الأنباء
مناورة سياسية ليست إلا لتسجيل النقاط عشية إحدى الاستحقاقات.
تساؤلات عن مدى إحتمال توسيع دائرة حراك معني بلبنان لجهة المشاركين فيه.
أخبار لبنان
اسرار
الصحف
17-04-2024
أسرار الصحف 16-04-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 16-04-2024
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 16-04-2024
0
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 15-4-2024
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 15-4-2024
0
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
0
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 16-04-2024
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 16-04-2024
0
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 15-4-2024
اسرار
2024-04-15
أسرار الصحف 15-4-2024
0
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
اسرار
2024-04-13
أسرار الصحف 13-04-2024
0
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
اسرار
2024-04-12
أسرار الصحف 12/04/2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:40
وزارة الخارجية أعربت عن تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان
أخبار لبنان
10:40
وزارة الخارجية أعربت عن تضامنها وتعاطفها مع سلطنة عمان
0
آخر الأخبار
14:28
حركة أمل تنعى حسين قاسم كرشت الذي استشهد في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال
آخر الأخبار
14:28
حركة أمل تنعى حسين قاسم كرشت الذي استشهد في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال
0
أخبار دولية
15:10
بسبب الطقس... فلاي دبي تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي
أخبار دولية
15:10
بسبب الطقس... فلاي دبي تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي
0
أخبار دولية
11:05
زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا
أخبار دولية
11:05
زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
2
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
3
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
4
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
منوعات
15:45
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
منوعات
15:45
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
7
منوعات
17:24
بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها... سانشاين توضح وترد! (فيديو)
منوعات
17:24
بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها... سانشاين توضح وترد! (فيديو)
8
منوعات
14:05
دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)
منوعات
14:05
دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More