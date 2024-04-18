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اسرار الصحف المحلية 18-04-2024

اسرار
2024-04-18 | 00:01
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اسرار الصحف المحلية 18-04-2024
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اسرار الصحف المحلية 18-04-2024

النهار

رفع حزب الله من جاهزيته خلال الساعات التي سبقت تنفيذ عمليات نوعية امس وانتقل لتدبير ميداني جديد من دون ان يلامس الحجز لعناصره فيما سربت اخبار عن تلقي لبنان تحذير من عملية اسرائيلية نوعية على ارضه.

لوحظ أن الجرائم المتنقلة حركت ملف النازحين الذي لن يُحل من خلال حادثة هنا وأخرى هناك، بل هو بحاجة إلى قرار دولي غير متوافر اليوم كما يردد المعنيون.

فيما كانت اللجنة "الرباعية" تزور رئيس تيار المردة سليمان فرنجية طرحت تساؤلات حول زيارة الاخير الى باريس والتي احيطت بكتمان شديد ولم يعلن عن طبيعة اللقاءات التي اجراها.

تخوف وزراء من طرح الوزير عصام شرف الدين في اللقاء التشاوري الاخير "بأن الوسيلة الوحيدة لردع المجرمين هي تنفيذ حكم الاعدام لكل مجرم تثبت عليه جريمة القتل واضيف إليها مصادرة كل ممتلكاته الشخصية وتمنح لاهل الضحية"، وذلك في اطار تعليقه على جريمة قتل باسكال سليمان، اذ اعتبروا ان الطرح سيخلق مشكلات اضافية للبنان امام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

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الجمهورية

تلقّى سفير لبناني في إحدى العواصم الدولية المؤثرة اتصالات من شخصيات لبنانية عشية حدث إقليمي كبير طالبة الإستفسار من مسؤولي تلك العاصمة عن الإحتمالات المستقبلية.

فوجىء مرجع بعدد المسؤولين الموجودين خارج لبنان ما أدى الى تعطيل موعد كان قريباً.

توقفت أوساط سياسية أمام ردة الفعل الوطنية الشاملة الرافضة المساس بالإستقرار الأمني.

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اللواء

تختلف تقديرات الدبلوماسيِّين العاملين على الخط الرئاسي، حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام.

غلب على مشاركة سفيرة دولة كبرى، خلال اللقاء مع قطب سياسي، ومرشح رئاسي طابع الإنصات، والإقلال من الكلام..

تردَّدت معلومات عن تردِّي مداخيل المالية مع التصعيد الحاصل بعد طوفان الأقصى، وارتداداته اللبنانية، مما جعل المصرف المركزي يقدِّم مساهمات لتأمين سير المرافق العامة والرواتب!

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نداء الوطن

توقّع مصدر إداري أن تواجه إدارة بارزة أزمة مالية تمنعها من دفع أجور العاملين لديها في غضون أربعة أشهر بسبب توقفها عن العمل وعدم تحقيقها إيرادات كبيرة، في ظل استمرار سياسة الهدر التي استنفدت حساباتها بالدولار.

يتردّد أنّ بياناً رسمياً كان يُنتظر صدوره ويتبنّى حق إيران بالدفاع عن النفس، لكن جرى التراجع عنه في اللحظة الأخيرة.

توقّفت خدمة الديليفري لدى أغلبية المحال ومطاعم الوجبات السريعة في جبيل والبترون في الأيام الماضية، بسبب تخوّف السوريين أو بسبب عدم تسجيلهم قانونياً كعمّال من قبل أصحاب العمل، ما يدلّ على سيطرة السوريين على ميدان العمل هذا.

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البناء

قال مصدر دبلوماسيّ عربيّ إن الأردن لن يستطيع السماح للطائرات الإسرائيلية في أجوائه إذا قرّرت تل أبيب استهداف إيران، وإن العراق سوف ينشر دفاعات جويّة متطوّرة لتعقيد عبور طيران جيش الاحتلال في أجوائه. والتعقيد الأردني يرتبط باتفاقيّة السلام، بحيث إن تجاوز الرفض الأردنيّ يُحرج الأردن لجهة المطالبات بإلغاء الاتفاقيّة. وقال المصدر إن إغلاق الأجواء الأردنيّة ليس مجرد تفصيل في اتخاذ قرار الردّ، خصوصاً أن أذربيجان أبلغت أنها لن تسمح باستخدام قواعدها الجويّة من الطائرات الإسرائيليّة

توقفت مصادر عسكرية أمام ما تظهره تجربة حزب الله في جبهة الجنوب مقارنة بأداء جيش محترف هو جيش الاحتلال من تفوّق استراتيجيّ ومهارة تكتيكيّة لا يمكن تفسيرها بالروح المعنويّة والاستشهاديّة التي طالما اعتبرت عنصر التفوّق الرئيسيّ لحزب الله. وعلى الصعيد الاستراتيجيّ يبدو حزب الله كمقاومة يخوض حرباً نظاميّة كاملة المواصفات مع أحد أقوى جيوش العالم. والحزب خلال ستة شهور هو مَن يقود تطوّر الجبهة في تحديد عرض مساحة الاشتباك وعمقها ونوعيّة النيران ومستواها. وتكتيكياً يظهر الحزب إبداعات ومهارات غير تقليدية مثل عمليّة أمس، المركبة بينما يبدو جيش الاحتلال يستنسخ طرقه التقليديّة.

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الأخبار

تجبر إدارة تعاونية قوى الأمن الداخلي منذ أيام العسكريين على شراء 6 علب من نوعية محدّدة من الـ«نودلز»، تحت طائلة منعهم من التبضّع. وبعد التدقيق، تبيّن أن إدارة التعاونية التي أُنشئت لتموين ضباط وأفراد الشرطة والأمن العام وعائلاتهم بأسعار أقل من السوق، تريد تصريف الكمية قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها في حزيران.

تبين ان غالبية عناصر جهاز أمن الدولة الذين فُرزوا للعمل مرافقين لشخصيات عامة يتقاضون رواتب خاصة من هذه الشخصيات، وأن رواتبهم في الجهاز تقل عن 25 في المئة من الرواتب التي يحصلون عليها من عملهم في المرافقة. وفهم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من ادارة الجهاز تخيير هؤلاء بين العودة الى الادارة او الاستقالة من الوظيفة، ما يمكن أن يتسبب بنقص كبير في عديد الجهاز.

تبيّن أن أحد السوريين المتهمين بالمشاركة في خطف مسؤول القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله لم يتم تسليمه إلى لبنان كونه محكوماً بالإعدام غيابياً بسبب جرائم ارتكبها في سوريا.

أظهرت مراجعة قام بها مُتابعون للشؤون البيروتيّة شحّ المساعدات التي قدّمها سياسيّون إلى أبناء العاصمة خلال فترة شهر رمضان، مقارنةً مع السنوات السابقة، وأشاروا إلى أنّ المساعدات العينيّة أتت بمعظمها من الجمعيّات الاجتماعية، فيما مساعدات السياسيين كانت أقل باستثناء ما قدّمه رئيس «جمعية بيروت بخير» الوزير السابق محمد شقير.

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الأنباء

مشهد لافت رافق سلسلة لقاءات لا يخلو من الرسائل السياسية.

تساؤلات حول مدى قدرة لبنان على التسويق لخطوة يعدّ لها في المدى القريب.

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