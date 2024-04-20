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أسرار الصحف 20-4-2024
اسرار
2024-04-20 | 00:57
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أسرار الصحف 20-4-2024
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
البناء
- تنتظر قيادات المقاومة العراقيّة بروح تفاؤليّة لقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعد زيارته لواشنطن ولقاءاته الرئيس جو بايدن وأركان الإدارة لمعرفة نتائج التفاوض على الانسحاب الأميركي من العراق، خصوصاً أن كلام رئيس الحكومة العراقية أمام الرئيس الأميركي كان وفق تقييم قادة المقاومة تعبيراً عن موقف يليق بالعراق.
- قال قيادي بارز في محور المقاومة تعليقاً على ما سُمّي بالردّ الإسرائيليّ على إيران إن ما قاله وزير الأمن في حكومة الكيان وأحد رموز التطرّف ايتمار بن غفير بوصف ما جرى بالمسخرة أعفى قادة إيران ومحور المقاومة من التعليق.
الجمهورية
ـ رأى نائب بارز أن قواعد إشتباك جديدة ترسخت إقليمياً بعد ضربة إيران لإسرائيل بعدما استنفدت طهران الصبر الإستراتيجي.
ـ أكد نائب معني أنه حتى الأمس لم يتقدم أحد للترشح للإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان، التي حدّد وزير الداخلية موعدها.
ـ سجل تبادل رسائل غير مباشرة بين دولة عظمى وحزب بارز لإيجاد تسوية لوضع متأزم حالياً.
اللواء
- لاحظ مصدر دبلوماسي معني أن الحماس الأميركي- الغربي "لحل الدولتين" تراجع إلى حدّ الإنعدام في ضوء تصاعد المواجهات الجارية.
- نقل عن نواب في عاصمة كبرى توجيه ملامات لجهات رسمية ووزارية حول تباطؤ الإصلاحات في لبنان.
- ما زالت "الرشاوى" تنخر الادارات والوزارات والمؤسسات العامة، وفقا لمراجعات أصحاب المصالح من المواطنين الساعين لإنجاز معاملاتهم.
النهار
- تلقت فاعلية بيروتية ناشطة في جمعية المقاصد أكثر من طلب للترشح لرئاسة البلدية في العاصمة في حال جرت الانتخابات البلدية ولم يمدد للمجالس الحالية.
- يزور نائب ماروني يطمح بالوصول إلى رئاسة الجمهورية مرجعية سياسية بعيداً من الإعلام للتقرب منها ومن دون علم رئيس تكتله.
- يُنقل عن المتابعين للأوضاع السياحية والاقتصادية، أن الأسابيع المنصرمة كانت الأخطر تأثيراً على كل ما يتصل بالقطاع السياحي، وثمة ترقب وتخوف من أن تحصل كارثة خلال الصيف.
- يردد إعلاميون يدورون في أفلاك حزبية أنهم سيحتلون مواقع إعلامية في القصر الجمهوري وغيره من المؤسسات. ووصل الأمر بالبعض إلى القول انهم سيتم توزيرهم.
نداء الوطن
ـ لوحظ أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجنّب تقبيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استقبله عند مدخل الإليزيه، ولو أنّ علاقة جيدة تربطهما.
ـ قام مسؤول أمني أوروبي بزيارة بعيدة عن الاعلام إلى لبنان وانتقل بعدها إلى سوريا وعلم أنّه مكلف من عدد من الدول الأوروبية لبحث ملف النازحين.
ـ حاول وزير سابق على هامش زيارته لرئيس كتلة مسيحية إثارة مسألة دعم ترشيح شخصية تعتبر حليفة له، فأتى جواب رئيس الكتلة سلبياً.
الأنباء
- فعاليات اقتصادية لافتة تعيد التأكيد على قدرة البلد والتصميم على النهوض رغم التحديات.
- قطاعات حيوية عدة معرّضة للتأثر بارتفاع الأسعار الذي بدأت تسجّله سلع أساسية.
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