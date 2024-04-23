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o
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أسرار الصحف المحلية 23-4-2024
اسرار
2024-04-22 | 23:40
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أسرار الصحف المحلية 23-4-2024
النهار
الإطلالة الرسمية الأولى لرئيس الأركان في الجيش اللبناني والذي يشكك وزير الدفاع في شرعية تعيينه، كانت من بوابة عين التينة حيث استقبله أمس الرئيس نبيه بري.
يلاحَظ أنه على رغم الأزمات الاقتصادية والوضع في الجنوب، فإن أعداداً لافتة من المطاعم يجري فتحها في العاصمة وبعض المناطق، من قِبل مستثمرين لبنانيين وآخرين من جنسيات عراقية وسواها.
يُنقل أن من غير المستبعد أن يقوم رئيس تيار مسيحي بارز بزيارة إلى منطقة الجبل في ضوء تقاربه مع بعض القوى الأساسية في تلك المنطقة، من دون إغفال الزيارة التي قام بها لرئيس حزب ومرجعية معروفة، بمشاركة وزير سابق محسوب على المرجعية المذكورة.
الجمهورية
قال سفير أوروبي إن الوضع الإقتصادي في لبنان ليس مستعصياً وخصوصاً أن أصل الأزمة سياسي.
اقتربت إحدى القوى النيابية من إتخاذ قرار يقلب مواقفها رأساً على عقب ما لم تحمل الأيام المقبلة جديداً يتصل بالتراجع عن إتهامات طالتها.
رصد أخيراً تواصل شبه دائم بين تيار سياسي وحزب بارز في الجبل رغم علاقة الأخير بحزب مسيحي فاعل في المنطقة عينها.
اللواء
تحظى سياسة مسؤول رفيع في دولة عربية محورية بغطاء من مرجعية كبرى في بلده، لا سيما في محاولة الاستثمار وتدوير الزوايا مع دولة كبرى.
نائب من تكتل معروف مايزال يحلم بأن يكون «فلتة شوط» رئاسية ، في ضوء ما يجريه من محادثات في الخارج.
يسود صمت شبه مطبق في أوساط المتضررين جنوباً، على خلفية الصبر والتآرز لانتهاء المعارك.
نداء الوطن
يتردد أنّ حزب «القوات» كان يستعد لخوض معارك قاسية خلال الانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي لو اتجهت الأمور إلى إجراء الاستحقاق.
تخضع استقالة أحد المدراء العامين من الذين وضعوا بالتصرف، لنقاش داخل بعض الأوساط السياسية، لا سيما لجهة السؤال عن امكانية ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة على لائحة حزب بارز.
تبيّن أنّ الهدف الأساس من عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الأسبوع، هو إصدار قانون التمديد للبلديات.
البناء
تعتقد جهات إقليمية فاعلة أن حجم الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب الأميركي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزادت عن 60 مليار دولار لدعم كل من كيان الاحتلال وأوكرانيا وتايوان بالأسلحة قد جاءت لاعتقاد الدولة العميقة الأميركية ان ما جرى مع الرد الإيراني له تداعيات برسم جغرافيا سياسية وعسكرية جديدة في النزاعات الكبرى سواء في المنطقة أو في ملفات أوكرانيا وتايوان وأن ما تستطيعه واشنطن هو تكديس الأسلحة والذخائر المتاحة واللازمة بين أيدي حلفائها تحسباً للأسوأ المقبل حتماً.
تتابع المصادر السياسية والأمنية مرحلة ما بعد معادلات الردع الجديدة التي فرضها الرد الإيراني على كيان الاحتلال، وتتساءل هل هناك خطة تمّ وضعها في محور المقاومة وبدأ تنفيذها مع ساعة صفر هي ساعة الرد الإيراني وبدأت مرحلة عمليّات نوعيّة في جبهات مشتعلة أصلاً هي غزة وجنوب لبنان والبحر الأحمر واشتعلت جبهات كانت هادئة أو خافتة نسبياً هي الضفة الغربية، حيث ظهرت عمليات كبرى ومؤثرة خلال أيام قليلة، والعراق حيث أعلنت المقاومة العراقية العودة إلى عملياتها ضد القواعد الأميركية وبدأت التنفيذ.
الأخبار
أبدى تيار المستقبل استياءه من النشاط المكثّف للأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي في البقاعين الغربي والأوسط، واستقباله من قبل عدد كبير من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين. وفي غداء لرؤساء البلديات أقيم أخيراً في منزل رئيس بلدية الخيارة محمد المظلوم، عاتب المنسّق العام لتيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، بحدّة، الحاضرين بسبب استقبالهم حجازي الذي «يمثّل نظاماً مجرماً»، غير أن اللافت أن معظم الحاضرين تصدّوا لياسين رافضين «هذا المنطق الذي عفا عليه الزمن»، وسأل بعضهم عما «إذا كان الرئيس سعد الحريري المقيم في الإمارات يمكن أن يتحدّث عن النظام السوري بهذه الطريقة. يُذكر أن حجازي قام في الأشهر الأخيرة بأكثر من 100 زيارة شملت رؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفعّاليات وعشائر عربية، في المنطقة التي تُعد خزاناً بشرياً لتيار المستقبل منذ عام 2005.
أكّد مسؤولون في تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري غائب عن السّمع تماماً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولا يُتابع معهم الشؤون المحليّة ولا يتواصل معهم أبداً، رابطين ذلك بوضعه الصحي إثر خضوعه لجراحة لاستبدال صمام القلب في باريس، وهو ما حال دون حضوره مراسم عزاء زوج عمته النائبة السابقة بهية الحريري. وأشارت المصادر إلى أن الحريري طلب فتح «بيت الوسط» لتقبّل العزاء بعدما كان مقرراً ذلك في مسجد الأمين في بيروت. في المقابل، حضر بهاء الدين الحريري مراسم العزاء بعد غياب طويل عن بيروت بحجة المخاطر الأمنية.
الأنباء
تسجيل إطلالات لافتة لمسؤولين سابقين بعد فترة من الغياب.
ملف طارئ أصبح على نار حامية لكن غطاء أساسياً لم يتوفّر بعد.
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