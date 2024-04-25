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أسرار الصحف 25-04-2024

اسرار
2024-04-24 | 23:31
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أسرار الصحف 25-04-2024
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أسرار الصحف 25-04-2024

النهار

لوحظ أن مرجعاً سياسياً ابتعد في هذه المرحلة عن أي مواقف وتغريدات، بعدما استشف أن الأزمة معقدة وطويلة، إلى اعتبارات أخرى تجعله يلوذ بالصمت.

تحتاج المنشآت الرياضية في لبنان، لاسيما المدينة الرياضية، إلى ملايين الدولارات للصيانة، لا ان بل بعضها يحتاج إلى إعادة بناء.

لوحظ أن “حزب الله” عاد لتوصيف القرى السبع باسمها الأصلي كبلدات لبنانية محتلة خلال استهدافه مواقع إسرائيلية فيها بعد أن كان أحجم عن ذلك منذ أكثر من أربعة أشهر.

لم تتمكن قوة من فرع المعلومات من القاء القبض على أحد المشاركين الرئيسيين في تهريب داني الرشيد إلى سوريا لأنها لدى دخولها المنزل المفترض وجوده فيه، لجأ مختبئاً في خزان المياه وفق متابعين.

الجمهورية

نقل عن قيادي في حزب بارز أن مستقبل التعامل مع القوى الأخرى لن يكون بعد انتهاء الحرب كما كان قبله، بناء على ما تكشّف من حقائق.

جمدّت المواجهة بين حزب وتيار مساعي روحية تعمل على وثيقة سياسية.

نصحت جهة دولية بعدم انتظار إنتهاء الحرب لانتخاب رئيس لأن الحرب قد تكون طويلة.

اللواء

تبذل دولة كبرى جهوداً غير مسبوقة للحؤول دون صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وقادة حرب آخرين.

تواجه شخصية متنية حملة شرسة، لجهة الحؤول حول عودتها إلى الساحة السياسية، بعد غياب طويل!

ينشغل العاملون في القطاع العام والمتقاعدون بتتبّع الاستعدادات لدفع رواتبهم، ومعاشات التقاعد قبل الأول من أيار أو بعده كما حصل في عيد الفصح الغربي!

نداء الوطن

خصّصت منظمة دولية فريق عمل إعلامياً، تقنياً، ومختصاً، لمواجهة إجراءات مصلحة الليطاني القضائية والإدارية بحق تجمّعات ومخيّمات النازحين التي أقيمت على الأملاك العامة والنهرية.

أدخلت مسألة تكليف محامٍ عام استئنافي في بعبدا ضمن إطار المساومات السياسية بين الأطراف المعنية.

يتردّد أنّ جهازاً أمنياً يقوم بتنظيم ملفات بحق موظفين من الفئتين الأولى والثانية بحجّة تحضيرها للعهد المقبل.

البناء

يعتقد خبير في شؤون الكيان أن مفاعيل الشريط المسجل للأسير لدى المقاومة الذي وزّع أمس، حرّك الشارع في الكيان بصورة لم تنجح في تحقيقه كل خطابات قادة المعارضة، وربط بين تأثير التسجيل وعفويّة الأسير الشاب المبتورة يده وصولاً إلى حد بدا فيه كأنه سوف يبكي، وتذكيره بأن الحكومة والجيش مسؤولان عن أسره وسواه بسبب عجزهم عن حمايتهم في يوم طوفان الأقصى ويتحملان مسؤولية موتهم بصواريخ طائرات جيشهم، مذكّراً عشية عيد الفصح اليهوديّ أنه يمضي العيد وأسرته متفرّقين بحزن وألم، بينما رئيس الحكومة ووزراؤه وقادة الجيش يقيمون المآدب مع عائلاتهم.

قال مسؤول أوروبي تعليقاً على صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأميركي جو بايدن لصالح كيان الاحتلال دون شروط مسبقة حول وجهة ومعايير استخدامها وفقاً للائحة محتوياتها وقيمتها البالغة 26 مليار دولار، والقول إنها ستبدأ بالوصول خلال ساعات فإنها تعني أن حرباً وشيكة في المنطقة سيخوضها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بمواقفة أميركيّة ضمنيّة، بينما واشنطن تكتفي بتسجيل الاعتراض الكلامي.

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