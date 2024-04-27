أسرار الصحف 27-04-2024

البناء



خفايا

يقول مؤرخون أوروبيون إن المرحلة التي دخلتها البشرية تشبه عشية الثورتين الفرنسية والأميركية وما بعد كل من الحربين العالميتين حيث التحوّلات الكبرى تفجّر حركات شعبية وثقافية وتطلق محاكمات أخلاقيّة لأفعال الحكومات وسياساتها على نطاق عالمي، وحيث الحروب لا تبلغ مداها رغم كثافة النار وكمية الدماء وحجم الاستثمارات الماليّة والأحلاف الدوليّة. ويسجل هؤلاء المؤرخون للقضية الفلسطينية مكانة التحدي الأهم للضمير الإنساني لأن البشرية قبلت ان تعيش حياتها وتتجاهل هذه القضية قرابة قرن في أضخم مساومة على الضمير حتى حدث الانفجار الكبير ولا يزال



كواليس

علّق أحد السياسيين الروس على التمويل الأميركي لوحدة الساحات في أوكرانيا وتايوان والكيان، بالقول إن أميركا تعلن أنّها مستعدة للقتال ضد روسيا والصين وإيران وقوى المقاومة حتى آخر أوكراني وآخر تايواني وآخر مستوطن في الكيان. فهل ينتبه الأوكرانيون والتايوانيون والمستوطنون أن كلفة التسويات عليهم أقل من كلفة الحروب التي تموّلها وتسلّحها واشنطن ليموتوا هم فيها؟







اسرار اللواء

همس

رجَّحت مصادر عربية أن تكون فرصة التوصل الى «صفقة تبادل» بين اسرائيل و«حماس» أوفر من سواها، في ضوء التدخل الصيني والمصري غير المسبوق



غمز

بدأت الاتصالات لبناء تحالف سياسي- انتخابي بين عائلة تواجه تراجعاً وشخصيات خارج أطرها الحزبية السابقة



لغز

من المتوقع ان تتكثف الاجتماعات خلال شهر ايار بين هيئات الرقابة والمجموعات النقابية الناشطة بهدف بلورة مشروع سلسلة للرتب والرواتب







اسرار النهار



لوحظ غياب النائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا عن جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.



اتصلت قيادة ” القوات اللبنانية” بأكثر من نائب سابق من أعضاء الكتلة السابقة لـ “تيار المستقبل” وكوادر في صفوفه لدفعهم إلى المشاركة في لقاء نواب المعارضة في معراب اليوم، في مقابل اتصالات لمرجع وزاري سابق تحض على عدم المشاركة.



يُنقل أن معظم الكتل النيابية أصيبت بحيرة حول تأجيل الانتخابات البلدية، ومعظمهم أخذ الخيار الشعبوي، وأقلّ خسائر ممكنة أمام ناخبيهم



يعقد ديبلوماسيون عرب وأجانب لقاءات دورية مع سياسي طرابلسي ناشط والاستماع الى رؤيته حيال أكثر من ملف من انتخابات الرئاسة الأولى الى رئاسة الحكومة.



استضاف رئيس كتلة نيابية عدداً من السفراء العرب من المجموعة “الخماسية” وغيرها. وتناول معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة.







أسرار الجمهورية



قالت شخصية سياسية بارزة إنها تبلغت من مسؤول كبير في دولة أوروبية كبرى “معلومات مطمئنة” حول جهود كبيرة تبذل لحلحلة وشيكة لمعضلة كبيرة في المنطقة.



أوحى قطب سياسي أمام زواره أن إحدى الدول الأوروبية هي أكثر حماسة لمعالجة ملف عالق من شركائها في حراك غير لبناني.



سفير دولة عربية معنية بالوضع في لبنان بدأ يمارس سياسة أكثر إنفتاحا نسبياً تجاه قوى لم تكن على جدول إهتماماته.







الأنباء



ترقّب لمحطة مهمة



ترقّب لمحطة دولية مهمة قد يكون لها انعكاسات مهمة على لبنان اذا صدقت الوعود تجاهه.



استحقاق مهم



استحقاق مالي مهم سيكون له انعكاساته حتماً والخوف من أن تكون سلبية.