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أسرار الصحف 29-04-2024

اسرار
2024-04-28 | 23:29
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أسرار الصحف 29-04-2024
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أسرار الصحف 29-04-2024

النهار

يحاذر المعنيون بمهرجانات تُعتبر من الصف الأول، من إبرام أي عقود مع فنانين وسواهم، قبل معرفة الوضع القائم في الجنوب. ولوحظ أنه لم يعقد أي مؤتمر صحافي للإعلان عن برامج لمهرجانات الصيف بانتظار التطورات المرتقبة.

عُلم أن حواراً هادئاً يجري داخل تيار مسيحي بارز، يقوده نائب متني فاعل، من أجل عدم التفريط بوحدة التيار ودوره وتاريخه.

تُبدي أكثر من جهة قلقها من استمرار بعض شركات الطيران العالمية بتوقيف رحلاتها إلى لبنان، لما لذلك من انعكاس على الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في تلك الشركات، وإمكان صرفهم إذا طال أمد هذا القرار.

حسم مجلس الوزراء الخلاف بين وزارتي الصناعة والزراعة حول قطاع انتاج النبيذ في لبنان لمصلحة الأولى بعدما أكد الوزير جورج بوشكيان أن النبيذ انتاج صناعي.

يلاحَظ أن مرجعاً نيابياً ينسج تحالفات سياسية بين مكونات أساسية كانت على خلاف وخصومة منذ 2005 إلى اليوم، وربما ينسحب ذلك ليس على الإستحقاق الرئاسي فحسب، بل على النيابي والبلديات، كما ينقل المطلعون على بواطن الأمور.

الجمهورية

تصر مرجعية روحية على مواصلة مساعيها لإصدار وثيقة سياسية فيما يستمر الإشتباك السياسي بين مكونات اللقاء.

لوحظ أن الأولوية الرئاسية تراجعت مقابل تقدُّم أولوية لجم التصعيد جنوباً.

مرجعية روحية أبدت انزعاجها الشديد من وضع مؤسف بين أبناء الطائفة في مدينة بقاعية كبرى .

اللواء

تدور إتصالات بعيدة عن الأضواء بين طرفين حزبيَّين شهدت العلاقة بينهما تحسناً مفاجئاً في الفترة الأخيرة، رغم العداوة السياسية التي تحكَّمت بعلاقاتهما المتوترة سابقاً!

إعتبرت أوساط سياسية أن قرار إخراج بوصعب ورفاقه من التيار الوطني هدفه «تربية» أعضاء آخرين ظهرت على تصرفاتهم بوادر عدم الطاعة لقرارات رئيس التيار!

تصاعدت إعتراضات مرجعيات روحية ونواب من عدة مناطق إحتجاجاً على تكرار قرارات التكليف المؤقت لوظائف في الفئتين الأولى والثانية!

نداء الوطن

تؤكد مرجعية روحية رفضها للسلة المتكاملة لانتخاب الرئيس ورفضها أيضاً البحث في تركيبة النظام رغم غضبها ونقمتها من الوضع الحاصل.

تعرّض مسؤول بارز لانتقادات من بلديات ومرجعيات بقاعية بسبب الإعلان عن تأمين تمويل لاستكمال اوتوستراد الجنوب في منطقة صور بقيمة 7 ملايين دولار مقابل الإعلان عن عجز في تأمين التمويل لصيانة طريق ضهر البيدر واستبداله بالحديث عن تنفيذ نفق، قد يبقى حبراً على ورق.

قلّل مصدر رسمي من أهمية ما يحمله وزير خارجية فرنسا وقال إنّ مبادرة بلاده لا يعوّل عليها.

البناء

نقل عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن وزير الخارجية الفرنسية بعد التشاور مع باريس صرف النظر عن طرح أي مبادرة تتصل بترتيبات على حدود لبنان الجنوبية في ضوء ما لمسه من موقف حاسم لبنانياً برفض أي بحث بهذه الترتيبات قبل وقف الحرب على غزة، وبالتالي لا جدوى القيام بوساطة طلبها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو متوقعاً أن تخلّيه عن شرط سحب حزب الله لوحدات الرضوان عن الحدود إلى ما وراء الليطانيّ سوف يفتح الطريق للبحث بتهدئة جبهة الجنوب. وبالتالي فإن باريس لا تريد ان تخسر علاقاتها اللبنانية أو أن تبدو سطحية في مبادرتها لمجرد أن نتنياهو توهّم أنه يقدم شيئاً جديداً.

توقفت مصادر سياسيّة إقليميّة ودوليّة أمام سحب البوارج الأوروبية والأميركية بما في ذلك حاملة الطائرات ايزنهاور من البحر الأحمر ووضعته بين احتمالين، الأول نيّة التصعيد بتوجيه ضربات للقوات اليمنيّة وتفادي الرد على الأساطيل والقطع البحريّة والحاملات. وفي هذه الحالة فإن كلام المسؤول السياسي في أنصار الله عن تكوين بنك أهداف بديل لقطع البحريّة طرح احتمال استهداف القواعد الأميركيّة في دول الخليج، خصوصاً مقر الأسطول الأميركيّ الخامس في البحرين. أما الاحتمال الثاني وهو الانكفاء، فالنتيجة المترتبة عليه زيادة إمساك اليمن بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وهذا له مترتبات إقليميّة ودوليّة كبيرة.

الأنباء

رغم المساعي القائمة، لا تزال الصورة ضبابية لجهة الالتزامات المطلوبة ومدى الاستعداد للتقيّد بها من قبل المعنيين.

حضور لبناني في أكثر من لقاء عربي ودولي ما يساهم بإبقاء لبنان في دائرة الاهتمام.

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