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أسرار الصحف المحلية ١-٥-٢٠٢٤

اسرار
2024-05-01 | 01:22
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أسرار الصحف المحلية ١-٥-٢٠٢٤
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أسرار الصحف المحلية ١-٥-٢٠٢٤

البناء:

خفايا
قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ الكلام الذي صدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهى فرص التوصل إلى صفقة تبادل وهدنة وكلام نتنياهو جاء بعد حواره مع وزير "أمنه" ايتمار بن غفير وتهديده بالخروج من الحكومة إذا تخلّى نتنياهو عن مواصلة الحرب ضدّ حركة حماس. ومما قاله نتنياهو إن الحرب ستستمرّ حتّى القضاء على حماس سواء تمّت صفقة تبادل أم لم تتم. وقال المصدر الدبلوماسي إنّ حماس كانت محشورة في زاوية الضغوط للقبول فجاء كلام نتنياهو وأزاح عنها عبء مسؤوليّة تخريب فرص الصفقة.

كواليس
قال مصدر فلسطيني يتابع مسار التفاوض في القاهرة إنّ سقف ما يمكن لقيادة حركة حماس قبوله هو تجزئة تنفيذ الحل الشامل الذي يضمن إنهاء الحرب وفك الحصار وانسحاب شامل للاحتلال من قطاع غزّة وإطلاق مسار إعادة الإعمار بحيث يمكن توزيع هذه البنود على المراحل المتعدّدة للاتفاق الذي يمكن لشروط المرحلة الأولى منه أن تكون مطابقة لما تمّ عرضه في المشروع المطروح للتفاوض، لكن بصفتها مرحلة أولى من مجموعة مراحل متفق عليها كوثيقة واحدة ومضمونة التنفيذ بضمانات الوسطاء.

 

النهار:

نقل عن المحامي الدولي إميل عون أنه من المرجح أن تصدر المراجع المختصة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق المرتكبين في أحداث ما بعد  7 تشرين الأول 2023 في غزة وفلسطين عموماً، والسؤال البديهي المطروح هو من ستشمل هذه المذكرات من الجانبين إسرائيل وحماس، أما في ما يختص بلبنان، فإن السؤال الذي يطرح حالياً في أروقة المحكمة المذكورة عما إذا كان لبنان سيتقدم بإعلان قبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الاساسي في ما يتعلق بأحداث ما بعد 8 تشرين الأول بعد فتح الجبهة في الجنوب اللبناني.

 

اللواء:

همس
تردَّد أن معظم مندرجات الورقة الفرنسية حول 1701 مصاغة بالحبر السرّي للوسيط هوكشتاين.
غمز
طُلب من نائب حالي في تكتل وسطي ألَّا يحضر لقاءً معروفًا بهويته، ولو من موقع المعارضة، والهامش الخاص بالنائب.
لغز
للعيد الثاني على التوالي، لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم، خلافًا لتصريحات وزير المال وبيانات المالية، حتّى وصف الأمر "بأنني أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا!".

 

الحمهورية:

سأل ديبلوماسي غربي عن طبيعة الشعب اللبناني القادر على التأقلم مع الانهيار والشغور والحرب؟

تبين أنّ أحد المسوؤلين لم يتفاجأ في مجيء مسؤول غربي إلى لبنان من دون أن يحمل في جعبته أي معطيات عن ملف حساس تحاول بلاده أن تلعب دورًا في معالجته.

تفاءل مسؤولون بإمكان حصول اختراقات في جدار قضية تهدّد لبنان ديموغرافيًا وتساهم في تعميق أزمته الاقتصادية والمالية وذلك في ضوء بدء بعض الدول الغربية بمواجهة المشكلة نفسها التي يعاني منها لبنان.

 

نداء الوطن:

يتقاضى نواب شماليون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين، منها مثلاً مناقلات معلمين أو تراخيص أو غيرها. إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين «الخدمة» يتم إبلاغ صاحب الشأن أنّ هذه الخدمة قد كلّفت «رشى» وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار، أو أكثر.

يشكو أهالي وسكان بلدة الضبيه من غياب المشاريع التنموية، مع العلم أن بلديتها، المنحلة، جمعت أكثر من مليون دولار في العام الماضي.

ينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال هذا الشهر، وذلك في إشارة إلى استمرار المفاوضات معه.

 

الأنباء:

ترهيب مستمر

ترهيب اعلامي تصعيدي لا يزال يمارسه العدو الإسرائيلي رغم مساعي التهدئة الدولية.

 

صورة ضبابية

الصورة لا تزال ضبابية حول المواقف من الأفكار المطروحة للتهدئة.

 

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