أسرار الصحف 9-5-2024

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- يتعرّض مدير عام لضغوط مختلفة من رجل دين يتعاطى الشأن الإعلامي بهدف الموافقة له على تملّك عقار يعود للدولة، يستولي عليه خلافاً للقانون بعد وضعه إنشاءات مخالفة عليه



- يُنقل أن لقاءات مرجع سياسي في الخارج، تشمل عنواناً أساسياً يتمثل بوضعية أبناء طائفته في دولة مجاورة، في ظل الأحداث الجارية فيها والمخاوف من انعكاسها على الداخل اللبناني.



- لوحظ ارتفاع منسوب معدّل احتفالات أحد الأحزاب أخيراً، بعدما غابت وتقلّصت لسنوات خلت.



- خلال الاستماع لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، قال "يعيش في لبنان ٢٠ ألف مواطن فرنسي، وكان إجلائهم عام ٢٠٠٦ والمواطنين الأوروبيين مؤلماً ومكلفاً للغاية. نحن نفعل كلّ شيء ونشرك جميع الجهات الفاعلة في الصراع حتى لا نضطرّ الى الوصول الى هذه النقطة مرة أخرى".





الجمهورية



- تفادى قطب سياسي تحميل مبادرة أحد الدبلوماسيبن حيال شخصية حزبية أكثر مما تحمله في الحقيقة.



- قالت أوساط سياسية إن الحرب التي مرّ عليها 7 أشهر يمكن أن تستمر لسبعة أشهر أخرى أو أكثر ولا يجوز إبقاء لبنان من دون رئيس.



- سألت أوساط متابعة عن أي منطق يرفض المجتمع الدولي تمويل عودة النازحين ويفرض على اللبنانيين التسليم ببقائهم في لبنان؟





اللواء



- تمرُّ العلاقة بين مرجع رسمي ومرجعية روحية مسيحية بمرحلة "توتر صامت" حتى الآن، بسبب عدم تجاوب الأول بإنصاف مدير عام أُبعد عن مركزه بسبب خلافه مع وزيره.



- يرفض بعض الأطباء الجرَّاحين إجراء عمليات لمرضاهم على حساب وزارة الصحة بحجة التأخير الحاصل في تسديد مستحقاتهم المالية من قبل الوزارة.



- لوحظ أن بورصة أسماء المرشحين الرئاسيِّين نشطت في الفترة التي راجت فيها توقعات نجاح مفاوضات إنهاء الحرب على غزَّة، ثم عادت إلى البرود بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح والجنوب اللبناني.





نداء الوطن



- يردّد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أنّ هبة المليار دولار التي ستقدم للبنان، هي عبارة عن "تجميعة" على أربع سنوات لكل برامج المساعدات والهبات التي تقدم بالأساس للبنان منذ فترة، تحت عناوين صحية وتعليمية وأمنية... فيما المبلغ الإضافي الجديد المرتقب لا يتجاوز الـ170 مليون دولار.



- يتردد ان تعديل قانون الانتخابات مربوط باستحقاق رئاسة الجمهورية ليعاد النظر ببعض الدوائر الانتخابية وبالصوت التفضيلي الواحد واستبداله بنظام الصوت التفضيلي المزدوج.



- توقعت جهة سياسية عودة التوتر بين جمعية المشاريع والجماعة الاسلامية بعد احتضان حزب فاعل لمشروع الجماعة ومدها بالسلاح والعتاد.





البناء



- يقول خبراء عسكريون إنه بينما تتحدّث قيادات الكيان كل يوم عن الحرب على لبنان، فإن المقاومة نجحت بتمويه نقاط قوتها بحيث لا يمكن ربط أي عمل عسكري لجيش الاحتلال بما يمكن أن يخدم خطة الحرب إذا وقعت غداً، بينما تبدو المقاومة التي تعلن أنها لا تريد الحرب وهي تنفذ خطة متكاملة لتدمير كل المعوقات التي تعترض طريقها لشنّ الحرب غداً سواء بالاستهداف المنتظم لنقاط الاستعلام والحرب الإلكترونية أو محطات التأثير على الطائرات المسيّرة ومرابض المدفعية والقبة الحديديّة ومؤخراً بدأت بتدمير تحصينات الاحتلال في مزارع شبعا وملاحقة كل تجمّعات جنوده في الخطوط الأمامية لمنعها من التمركز.



- يقول دبلوماسي غربي متابع ليوميات حرب غزة ومسارات التفاوض إنه بينما يبدو أن الوضع الأصعب للأطراف المعنية بالحرب والتفاوض هو بنيامين نتنياهو، فإن الأصح أن وضع جو بايدن هو الأصعب وهو في سنته الانتخابية يواجه شارعاً غاضباً راديكالياً وأمامه محاولات توريط من نتنياهو للإبقاء على حرب يعرف أنها كارثية، لكن وقفها بإظهار تنازع أميركي إسرائيلي يعزز محورالمقاومة هو هزيمة أميركية بمثل ما هو هزيمة إسرائيلية واستخدام شحنات الأسلحة والذخائر للضغط لانضباط حكومة الكيان بالخط التفاوضيّ لواشنطن قد ينتج موازين تقلب الصورة في الإقليم والبحر الأحمر صار استنزافاً معنوياً لا يُطاق لقوة الردع الأميركية وليس لدى بايدن خطة في التعامل بطريقة متوازنة مع كل هذه العناصر.





الأنباء



- جهد جدّي وعملي يقوم به فريق سياسي على خط أزمة مستفحلة، بعيداً عن الشعبوية.



- لوحظ تسجيل رسائل أكثر من عسكرية، ولكن بالنار عبر الميدان.