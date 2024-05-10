الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية 10-5-2024

اسرار
2024-05-09 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية 10-5-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية 10-5-2024

النهار

ساهم رئيس وزراء سابق في تأمين مبلغ مالي كبير من دولة خليجبة لجمعية ناشطة في الحقل الانساني في الجنوب.

التقت شخصية سياسية شمالية على هامش زيارة عائلية مجموعة من المسؤولين والديبلوماسيين من دولة غربية.

تمنى رئيس البرلمان في الجزائر إبراهيم بوغالي على الرئيس بري المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر في نهاية أيار الجاري.

جدد “حزب الله” تعليماته لكل المنضوين في صفوفه بطرد اي شخص مهما كانت درجته وموقعه اذا اقدم على اطلاق النار في اي تشييع او اي نشاط اخر.

شكا مرجع من كثرة إطلالات ضباط متقاعدين على شاشات التلفزيون. ويتحدث اكثرهم في مواضيع عسكرية لا يفقهون فيها، و”لم يظهروا قدراتهم هذه اثناء وجودهم في السلك”.

الجمهورية

وصفت مصادر متابعة عن قرب لمساعي تهدئة جبهة الجنوب، أن هناك «لعب على الكلام» في بعض نصوص الورقة الفرنسية لأنه لا يمكن تطبيقها كما وردت حرفياً بل يمكن تفسيرها على غير محملها.

أكدت مصادر نيابية أنه لا يمكن معرفة كيفية إدارة مرجع كبير لملف حساس فهو قادر في كل مرة على الوصول بها إلى نهاية جيدة.

على الرغم من التقارب الظاهري بين حزبين مسيحيين فإن المؤشرات ومعطيات الأرض توحي عكس ذلك.

اللواء

قطعت المفاوضات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية نافذة أكثر من خطوة ثابتة باتجاه إرساء تفاهمات بعد انتهاء الحرب في المنطقة..

قلَّل موفد رئاسي غير أوروبي من دلالة ترشيح بعض الشخصيات، من الموظفين أو النواب الذين ينشطون لتقديم أوراق اعتماد..

يهرب نازحون سوريون من قرى جنوبية، بعد الجرائم المرتكبة، ومَن لا يخرج طوعاً، تجري إجراءات لإبعاده!

نداء الوطن

يتردد أنّ موفداً غربياً رفيع المستوى بات يتعامل بشيء من الاستخفاف مع مسؤول لبناني كان على علاقة وثيقة به، لدرجة أنّ الأخير كان يعتقد أنّه من أكثر المقربين من هذا الموفد.

يقوم عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، من فئة مرشحي «الخيار الثالث»، بتكثيف لقاءاتهم مع معنيين بالاستحقاق، لبنانيين وغير لبنانيين، على اعتبار أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد إنجاز الانتخابات اذا ما حصل وقف إطلاق نار في غزة.

يُصدم مراجعون في وزارة الصحة بأن الملفات العائدة لمؤسساتهم الصحية «ضائعة» واللافت أن هذا التضييع يحصل أكثر من مرة في الملفات عينها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن حقيقة هذا «الاختفاء» وما إذا كان لخلفيات سياسية أو أن هذه الطريقة يجري اعتمادها لاستبعاد غير المرغوب في حصولهم على التراخيص المقدمة للوزارة أم أن العجز بالفعل وصل فعلاً إلى هذه الدرجة.

البناء

قال مسؤول عسكري كبير سابق في إحدى الدول العربية إن معركة رفح إذا كانت معركة حسم السيطرة على غزة فهي تواجه أحد احتمالين وفقاً لأبسط الحسابات، إما ان تتكفل مقاومة غزة بإفشالها والسؤال في هذه الحالة هو ما جدوى العملية؟ أو أن تبدو فرص جيش الاحتلال بالتفوق واردة كما يأمل. وفي هذه الحالة فهل يتوقع الكيان أن يتفرج محور المقاومة الذي تعهّد بعنوان لمعركته هو ممنوع هزيمة غزة وحماس خصوصاً. وهذا يعني أن معركة رفح إذا سارت كما يرسم لها الاحتلال تصبح بوابة حرب إقليمية. وربما هذا ما يفسّر التباين الأميركي الإسرائيلي في المقاربة.

قال دبلوماسي عربي سابق مخضرم تعليقاً على التجاذب الأميركي مع حكومة كيان الاحتلال إن الحديث عن خلاف أمر طبيعي بين الحلفاء، لكن الحديث عن ضغط أميركي على الكيان أمر يحتاج الى التدقيق، لأن واشنطن لا تحتاج الى الضغط على تل أبيب ولا لإشهار سيف وقف المساعدات العسكرية ويكفي أن تتوقف واشنطن عن التدخل لمنع صدور أي قرار لمساءلة تل أبيب في المحافل الدولية من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية وتتسامح مع حركة المقاطعة ومطالب الحركة الطالبية الاحتجاجية بوقف الاستثمارات الجامعية حتى تنصاع أي حكومة في الكيان، لأن حجم ما تحجبه واشنطن من مصاعب عن الكيان أخطر وأهم من حجم ما تقدّمه له من مكاسب.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

10-5-2024

أسرار الصحف 9-5-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-05-01

أسرار الصحف المحلية ١-٥-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-04-22

أسرار الصحف المحلية 23-4-2024

LBCI
اسرار
2024-04-03

أسرار الصحف المحلية 4-4-2024

LBCI
اسرار
2024-03-28

أسرار الصحف المحلية 28-3-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-05-08

أسرار الصحف 9-5-2024

LBCI
اسرار
2024-05-07

أسرار الصحف 8-5-2024

LBCI
اسرار
2024-05-06

أسرار الصحف 6-5-2024

LBCI
اسرار
2024-05-03

أسرار الصحف 3-5-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-08

مساحات إفتراضية مشفرة نتيجتها بيع وشراء لسلع غير مشروعة وإتجار بالبشر

LBCI
منوعات
2024-05-07

صدمة في هولندا... عرض موقف سيارة في أمستردام للبيع بهذا المبلغ

LBCI
منوعات
2024-04-29

بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)

LBCI
منوعات
2023-06-23

مخرج فيلم "تايتانيك" يستنكر "تجاهل التحذيرات" بشأن سلامة الغواصة: حصول مأساة متشابهة جدأً بالمكان نفسه أمر مذهل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:23

جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:37

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين

LBCI
أمن وقضاء
13:23

القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

ما هي حقيقة معاداة السامية؟

LBCI
رياضة
13:21

جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:19

رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف

LBCI
رياضة
13:19

تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود

LBCI
أخبار دولية
13:17

ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:57

لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

LBCI
أمن وقضاء
03:51

أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي

LBCI
خبر عاجل
13:36

جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر

LBCI
خبر عاجل
03:51

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

LBCI
منوعات
07:49

للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)

LBCI
خبر عاجل
11:56

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
منوعات
11:15

بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!

LBCI
فنّ
05:02

خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More