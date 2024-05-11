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أسرار الصحف 11-5-2024

اسرار
2024-05-11 | 00:10
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أسرار الصحف 11-5-2024
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أسرار الصحف 11-5-2024

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

البناء

- يقول معلقون عسكريون في كيان الاحتلال إن نسبة التدمير في مستوطنات المطلة والمنارة وكريات شمونة وحرص حزب الله على القيام بتدمير منظم يومياً لمواقع الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كل يوم تمنح المقاومة نقطة تفوق على جيش الاحتلال في مجال التقدم البري في حال توسّع الحرب، حيث يستطيع الاختيار بين جبهة المزارع وجبهة إصبع الجليل وجبهة القرى السبع كجبهة للعبور.

- قال مصدر فلسطيني متابع لمسار المفاوضات إن التخلي الأميركي عن تحمل المسؤولية بالحد الأدنى لموجبات الوساطة بإعلان تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية إفشال مسار التفاوض بسبب رفض عرض الوسطاء بعدما كان الأميركي يقول إن هناك عرضاً سخياً على حماس قبوله، لكنه تلعثم عندما صار المطلوب منه قول الشيء نفسه عن الكيان. وبعد بدء معركة رفح من دون أن تصدر أي إدانة لها من الجانب الأميركي، رغم صخب وقف إعلامي لإرسال الأسلحة ما يجبر الجانب الفلسطيني لدى العودة للمفاوضات لاحقاً تغيير شروطه لجهة ربط أي تسليم لأي أسير بإعلان الوقف النهائيّ للحرب وبدء الانسحاب الشامل وفك الحصار خلال المرحلة الأولى.
 
 
الجمهورية
 
ـ أحيت إحدى المؤسسات الرسمية العمل بإجراءات سابقة كانت قد جمدت لفترة من أجل معالجة ملف حسّاس.
ـ مرجع روحي كبير أوصل للمسؤولين المعنيين رسالة تتضمن إستياءه الشديد من استهدافات لكبار موظفين من طائفته.
ـ زادت المواقف تباعداً بين فريقين سياسيين بعدما كانت متقاربة إلى أبعد الحدود، ما يزيد من عزلة أحدهما.

 
اللواء

- فوجئ بعض المسؤولين الأميركيين الذين إلتقاهم وفد المعارضة النيابية في واشنطن بجدية المعلومات الصادمة التي عرضها الوفد اللبناني حول مستوى التردي الذي بلغته الأوضاع المالية والأمنية في الفترة الأخيرة.

- يعدّد حزبي حليف "للممانعة" التقديمات والخدمات التي قدَّمها حزب بارز لرئيس تيار متباعد حالياً من دون أن يلمس أي مبادرة وفاء.

- يجزم مقربون من مرشح رئاسي أن وقف الحرب في غزة سيفتح الباب على مصراعيه رئاسياً، لإيصال مرشح معروف ومدعوم بقوة.
 

النهار
  
- حظيت كلمة نائب في تكتل بارز، في مناسبة تكريم الشهداء، باهتمام لافت، ما ترك ارتياحاً على الصعيدين المسيحي والوطني، وتحديداً لناحية مصالحة الجبل.
- ينقل أن الإتصالات مازالت جارية داخل تيار مسيحي بارز، قبل الإقدام على أي خطوة لفصل بعض النواب، وستتبلور هذه المساعي في وقت ليس ببعيد ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
- تشهد العاصمة ومدن ومناطق كثيرة فورة تتمثل بافتتاح مطاعم على رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن بعض المساهمين فيها هم من الجنسيتين العراقية والسورية.
ـ لوحظ أن عدداً من النواب يغيب عن مكتبه أو منطقته الإنتخابية، بعد تراكم طلبات التوظيف وطلب المساعدات في ظل الظروف الراهنة وعدم قدرة النواب على تلبيتها.
ـ يُنقل أن الاتصالات التي وُجّهت لبعض المسؤولين اللبنانيين لزيارة الدوحة، إنما للتشاور، إذ ليس هناك دوحة ثانية حول الاستحقاق الرئاسي.
ـ تتوارى الـ"تيك توكر" ج.غ. بعدما طاولتها الاتهامات بإغراء القاصرين لدفعهم إلى أحضان عصابة المغتصبين ليبلغ عدد المدعى عليهم نحو 17 أوقف 10 منهم حتى الساعة.


نداء الوطن
 
ـ يتردد أنّ مسؤولين في الإتحاد الأوروبي قد يعمدون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تصويب النقاش حول حقيقة هبة المليار يورو من خلال عرض بعض الوقائع والأرقام، وذلك قبيل موعد الجلسة النيابية.
ـ ‎حصل أحد المقاولين على دفعات أولية بقيمة خمسة ملايين دولار على حساب مشروع إقامة محطة تكرير، وحوّل المبلغ الى قبرص لاستثماره في مشاريع بناء، ما أدى إلى وقف العمل بالمشروع.
ـ أعادت وكالات أوروبية النظر في تمويلها المخصص لقطاع المياه وطلبت تحويله من الجنوب إلى الشمال بعد انكشاف مخالفات مالية في تنفيذ مشاريع واكبتها إحدى المنظمات الدولية.


الأنباء

- مصير الهبة الأوروبية للبنان لا يزال رهن مؤتمر بروكسل وعمّا اذا كانت ستقرّ رسمياً.

- فعالية اقتصادية مهمة يشهدها لبنان وتعكس إمكانية كبيرة للنهوض بالبلد.

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