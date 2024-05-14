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أسرار الصحف 14-5-2024
اسرار
2024-05-13 | 23:31
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أسرار الصحف 14-5-2024
الجمهورية
أعد أحد الوزراء ورقة عمل مهمة لطرحها خلال مشاركته في اجتماع كبير في دولة أوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تواصل مرجعان كبيران على مخرج لقضية حساسة يتوقع أن يؤدي الإعلان عنه الى تغيّر ملحوظ في ملف بات يشكل همّاً وطنياً عاماً.
قالت أوساط متابعة إن اللجنة الخماسية تنتظر الهدنة التي ستحصل حتماً لتحقِّق الخرق الرئاسي في لبنان.
اللواء
تخلف الفريق الأوروبي الذي تعهد بتسويق هبة المليار يورو عن بعض الفئات اللبنانية المتشدِّدة، عن القيام بما تعهد به..
اعتبر نائب في تكتل وازن أنه هو ورفاق خارجون من التجربة "أم الصبي" قبل الآخرين!
تساءل نائب شمالي عن حصة المناطق المضيفة للنازحين السوريين، لاسيما عكار، من هبة المليار يورو التي أثارت جدلاً سياسياً فارغاً سينتهي غداً بموافقة أكثرية نيابية عليها!
نداء الوطن
أثار تعيين شقيق ضابط راحل، في مؤسسة خدماتية، انزعاج رؤسائه لكونه حقق إنجازات سريعة كما أنّ التعيين لم يمرّ عبرهم.
تبيّن أنّ القيادات السنية في بيروت تدعم القوى الأمنية في ملاحقة النزوح السوري غير الشرعي لكنها تصطدم بموقف رجال الدين الرافض لهذه الإجراءات.
عُلم أنّ بلديتَي الصفرا وكفرذبيان في كسروان لم تلتزما بالرسوم التي حدّدها قانون الموازنة العامة للعام 2024 بل عمدتا الى مضاعفتها.
البناء
توقع مصدر نيابي أن تكون الاتصالات قد بدأت من السفارات الغربية بالكتل النيابية استباقاً لجلسة الأربعاء سعياً لتعطيل صدور توصية تأخذ بما دعا إليه السيد حسن نصرالله تحت شعار فتح البحر أمام النازحين. وقال المصدر إن أهم ما سوف تكشفه الجلسة ليست التعابير النارية للحديث عن ملف النزوح، بل الجواب عن سؤال هو مَن سيجرؤ على المضي قدماً بالتصويت على توصية تقول بفتح البحر أي وقف إجراءات الجيش المطلوبة أوروبياً، مقابل التمويل الهزيل المعروض على لبنان، قائلاً إنه لا يستبعد محاولة حرف الجلسة نحو نقاشات جانبية وتطيير النصاب لمنع خروج مثل هذه التوصية
قال دبلوماسي عربي سابق خدم في واشنطن ونيويورك إنه رغم اطلاعه على الكثير من التفاصيل التي تشير الى الدعم اللامتناهي الذي تقدّمه أميركا لكيان الاحتلال فقد فوجئ بمستوى الخطاب الهابط لأعضاء في النخبة الحاكمة بما يوحي بضحالة ثقافية من جهة، وعنصرية فاضحة من جهة ثانية، وتوحش غير متوقع من كائن بشري من جهة ثالثة، حيث خرج رئيس لجنة نيابية يسأل رئيسة جامعة كولومبيا اذا كانت تريد جلب اللعنة لجامعتها لأن الرب يلعن من لا يساند “إسرائيل”، ونائب ثانٍ يدعو لتطهير الجامعات من الحشرات واصفاً الطلاب بهذا الوصف البشع، ونائب آخر يدعو لاستخدام القنابل النووية ضد غزة.
الأنباء
لوحظ تكثيف الاجراءات الميدانية الأمنية بشكل غير مسبوق على خط ملف يشهد تفلّتاً منذ سنوات.
ارتفاع مقلق في نسبة الجنح الأخلاقية ما يشكل ناقوس خطر يستدعي معالجات على أكثر من مستوى.
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