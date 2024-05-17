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أسرار الصحف 17-05-2024
اسرار
2024-05-17 | 00:48
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أسرار الصحف 17-05-2024
النهار
تسود حال من الإرباك في صفوف النازحين بعد الإجراءات الأخيرة في المدن والمناطق، ما أدى إلى مغادرة البعض بسبب القلق والمخاوف.
لاقت كلمة النائب جبران باسيل في جلسة النزوح ترحيباً من مرجع نيابي جراء ما تضمنته من معلومات وقراءة دقيقة لواقع النزوح وتأثيره السلبي على البلد.
رؤساء بلديات وأعضاء في مجالس بلدية يحصلون أموالاً طائلة إذ يستفيدون من وجود النازحين السوريين في بلداتهم.
رجل أعمال إماراتي تعهد بنفقات ترميم مسجد كبير في بيروت.
الجمهورية
تبيّن أن بعض الوفود العائدة من الخارج لم تحمل معها أي معطيات متينة حول ما يمكن أن يتخذ من خطوات وخيارات إزاء قضايا داخلية وخارجية.
تنتظر دوائر روحية ردّ فريق سياسي بارز على المسوّدة الأخيرة التي عرضت عليه ويتوقّف على ردّه صدورها من عدمه.
يؤكد محللون في دولة عدوة وعلى شاشات التلفزة أن حربها انتهت عملياً في شباط الماضي وأن لا جدوى إطلاقا من متابعة العمليات العسكرية.
اللواء
كشف مصدر دبلوماسي على نطاق ضيق أن حلقة المرشحين للتنافس، لن تتعدى ثلاثة بينهم مرشحان معروفان.
اتفقت مجموعات مسيحية متمولة، على عدم إغلاق صحيفة ورقية، على أن تنضم إلى مؤسسات غير مكتوبة في وقت قصير.
ما تزال المؤسسات الرسمية والضامنة تصرف الدولار على سعر 15000 ل.ل، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بأصحاب العلاقة.
نداء الوطن
تبيّن أنّ المقصود من تاريخ 31 أيار الذي أتى بيان سفراء الخماسية على ذكره، هو رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق له أن جزم أمام السفراء أنّه مستعد لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية شهر أيار الجاري.
يقال إنّ دولة الإمارات العربية دخلت على خطّ الاستحقاق الرئاسي من خلال دعم المرشح جورج خوري.
ينتظر أن توجه قطر دعوة إلى مسؤول غير مدني لزيارتها في فترة قريبة.
البناء
قال وزير خارجية سابق إن بيان القمة العربية سجّل تقدماً عن سائر المؤتمرات المشابهة في الشعارات التي طرحها مثل نشر قوات دوليّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدعوة لجدول زمني لقيام دولة فلسطينية واعتماد الفصل السابع لفرض قيام هذه الدولة. وأضاف لكن هذا البيان يصلح لحزب سياسي معارض أو لهيئة معنوية لا تتشكل من حكام دول، لأن المطلوب من القمة العربية التي تعرف أن دون هذه الأهداف فيتو أميركي لا شك فيه هو أن تجيب على هذا السؤال: كيف ستعالج الفيتو الأميركي؟ وهل يملك القادة العرب شجاعة وضع هذه القرارات في كفة والعلاقة العربية الأميركية في كفة موازية ومخاطبة واشنطن بلغة الند على هذا الأساس؟
قال ضابط كبير سابق شغل مواقع قيادية في أحد الجيوش العربية وتولى مناصب وخاض حروباً إن ما كشفه حزب الله من أسلحة وعتاد حربي كمفاجآت حربية من صاروخ بركان ثم صاروخ برق المزوّد بكاميرا وصولاً إلى إسقاطه طائرة هرمس 900 التي تحلق على ارتفاعات عالية، وأمس في استخدامه لطائرة مسيرة لإطلاق صواريخ جو أرض يؤكد أنه يملك لأيام الحرب الكبرى إذا وقعت أضعاف هذه المفاجآت كماً ونوعاً فهو يُبهر بمفاجآته ولا تزال الحرب في نظره في مرتبة تمهيديّة، وهي بالتأكيد ليست المنازلة الفاصلة التي تستوجب الإفراج عن الأسرار الكبرى والمفاجآت الكبرى.
أخبار لبنان
اسرار
الصحف
17-05-2024
أسرار الصحف 16-5-2024
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