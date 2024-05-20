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o
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اسرار الصحف المحلية 20-05-2024
اسرار
2024-05-20 | 00:11
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اسرار الصحف المحلية 20-05-2024
النهار
بدا لافتاً الاهتمام الذي خصّه البطريرك الماروني بشارة الراعي لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي تناول الغداء أمس الأحد في بكركي.
رد ضابط كبير عن سكوته على قيام نجل مدير عام بالهجوم الناري على فندق في الجناح وعدم توقيف المعتدين الذين اطلقوا الرصاص عند مدخله وترهيب النزلاء: "راجعوا الرئيس الذي يوفر الحماية والرعاية لوالد المعتدي وجماعته. ربما اذا عرف تفاصيل ما حصل فقد يردع اصحاب هذه التجاوزات الذين يجلبون له كل هذه الاساءات".
تتوجه السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة عمل إلى واشنطن لمدة أسبوع.
يستدعى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اليوم المفوض العام للاجئين في لبنان ورشح انه سيسمعه كلاماً قاسياً على خلفية الكتاب الذي وجهه الى وزير الداخلية والبلديات. وسيصل بو حبيب معه الى حدود مخاطبته انه شخص "غير مرغوب فيه في لبنان".
لقي تمويل جمعية المقاصد مشروع لغة الإشارة في نشرة الأخبار في تلفزيون لبنان ترحيباً كبيراً في صفوف المشاهدين من فئة الحاجات الخاصة من الصم.
وعد رئيس جمعية بالمتابعة مع القضاء في ملف مجموعة من الموظفين الموقوفين المتهمين بالاختلاس وتزويرهم فواتير في مستشفى ترعاه الجمعية.
قال نائب سابق انه لو تركت له الامور لما وصلت العلاقة بين مرجعيتين سياسيتين الى هذه الدرجة من السوء وفقدان الثقة بين الاثنين.
**********
الجمهورية
يؤكد نائب في كتلة بارزة أنه اذا لم تقم الحكومة بواجبها في تنفيذ التوصية النيابية حول النزوح ستعقد جلسة نيابية أخرى للمساءلة والمحاسبة.
من المقرر أن يتم توقيع إتفاق قضائي بين لبنان وجهة خارجية هذا الأسبوع.
تقود سفيرة بارزة جهوداً مركزة لتعبيد الطريق أمام إنجاز استحقاق لبناني كبير هذا الصيف.
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اللواء
حرص السفيران السعودي والمصري على الرد سريعاً، وبالصوت والصورة، على إشاعة التباينات والحساسيات الشخصية بينهما، وذلك عبر إصدار البيان الثنائي، إثر لقاء في دارة الأول في اليرزة.
يحاول رئيس التيار الوطني الحر الإمساك بشعرة معاوية في علاقته غير المستقرة مع الثنائي، وخاصة حزب الله، سعياً للحفاظ على حصته في العهد الجديد!
نُقل كلام عن السفيرة الأميركية الحالية مؤدَّاه أنها لا تمانع من وصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية إذا كان يحوز على أكثرية الأصوات النيابية، وهو موقف يتناقض مع توجهات السفيرة السابقة!
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نداء الوطن
تبيّن أن الحملة على الخطّة الأمنية ووزير الداخلية من جانب "الثنائي الشيعي" نجمت عن عدم الإعتراف ببطاقات اللجنة الأمنية الصادرة عن "حزب الله".
خُصصت باصات لنقل الأطباء من البقاع والجنوب للمشاركة في الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة الأطباء.
بدأت تتكشف إلى العلن خيوط تلاعب بالمشاعات في أكثر من منطقة لبنانية بالتواطؤ مع دوائر المساحة.
**********
البناء
دعت شخصيات وقوى مؤيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المحبين إلى عدم التورط بتحليلات وتخمينات حول حادث طائرة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والاكتفاء بالدعاء وبما يصدر عن الجهات الرسمية بانتظار انكشاف المصير والدعاء بخروج الرئيس ووزير الخارجية وركاب الطائرة وطاقمها سالمين، وإن وقع الخبر السيئ بفقدهم فالوقت سوف يكون للحزن والوداع، وإن عادوا سالمين فلا مبرّر للتحليلات الاستباقية التي تنتج أضراراً أكثر من الفوائد.
قال خبير في شؤون كيان الاحتلال إنه يرجّح وجود كتلة في الكنيست تزيد عن خمسة نواب من المصوّتين لصالح الحكومة تم الاتفاق بينها وبين الوزير بني غانتس على إعطاء مهلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتغيير الاتجاه من الحرب الى صفقة تبادل الأسرى حتى 8 حزيران، فإن استجاب بقي وبقوا مع الحكومة وإن لم يستجب انقلبوا على نتنياهو لصالح حكومة برئاسة غانتس يتمثلون فيها بوزير. وإن هذا سبب تحديد مهلة محددة والحديث عن الاستعداد لتشكيل حكومة بديلة لا يمكن غانتس أن يهدّد بها دون أغلبية الكنيست.
**********
الأنباء
إعادة تفعيل المحركات على خط قصر بعبدا والطروحات من دون جديد يُذكَر.
مؤشرات مستجدة في الميدان أصبحت مدعاة قلق حقيقي من انزلاقات خطيرة.
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