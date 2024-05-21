أسرار الصحف 21-5-2024

النهار



- تأكد أن المساعي ما بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب آلان عون لم تثمر مصالحة واقتصرت على لقاء عائلي بين النائب عون وخاله الرئيس ميشال عون لم يتمكن من نزع فتيل الخلاف ما يعطل حالياً عمل "التيار" بسبب تكتل عدد من النواب مع آلان عون وعدم امكان التخلص منهم دفعة واحدة.



- تجري اتصالات متنية للاعداد للانتخابات المقبلة ضمن تحالف يجمع عدد من القوى الأساسية من خارج الأحزاب المسيحية الأكثر فاعلية.



- يُنقل أن بعض رجال الأعمال في الجنوب والبقاع، عادوا ليؤسّسوا أعمالاً جديدة في أفريقيا بعدما غادروها نهائياً، وذلك على خلفية التطورات الأمنية في لبنان حيث أقفلت مصانعهم ومعاملهم وتوقفت أشغالهم.



- أبدى مرجع أمني سابق في مجالسه، خشيته من أن يكون إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي، عودة إلى مسلسل توجيه الرسائل السياسية المشفرة.



- قال نائب حالي ووزير سابق إن كل المواعيد والتحركات الحالية لا تنتج رئيساً، ولدى سؤاله عن الظروف الأنسب للاستحقاق: اسألوا ميشال حايك.





الجمهورية



- يزعم بعض المتابعين أن وثيقة تجري مناقشتها في صرح ديني جرى تسريبها إلى جهة دبلوماسية بارزة.



- نقل أحد السياسيين عن مسؤول دولي قوله إن الشرط الأساس لنجاح الحلّ الفرنسي لمنطقة الجنوب اللبناني متوقف على الرعاية الأميركية لهذا الحل.



- قال دبلوماسي غربي إن واشنطن تضع ثقلها لهدنة في غزة ورئاسة في لبنان قبل شهر آب المقبل.





اللواء



- يروي عائدون من عواصم المظاهرات أن العناصر اليهودية تعيش متخفيَّة خلافاً لما كانت عليه الحال قبل 7 ت1.



- لم يسمع سفير دولة أوروبية أي تغيير في موقف رئيس حزب مسيحي من موضوع المشاركة بالمشاورات أو الحوار النيابي قبل الجلسات.



- تضمر فروع بنوك كبرى، على خلفية الإقفال وتسريح الموظفين، في إطار سياسة إطالة الاستمرار بانتظار مصير الحلول الحكومية





نداء الوطن



- ينتظر أن يعقد مجلس الحكماء في "التيار الوطني الحر" اجتماعاً يوم غد الأربعاء، لكن حتى الآن لم يتبلغ النائب ألان عون الموعد الجديد. ويبدو أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل متردد في اتخاذ القرار، بسبب الضغط الذي تعرض له من جانب قيادات في التيار.



- يقال إنّ أكثر من وجهة نظر اقتصادية ومالية تظهّرت خلال اجتماعات الوفد النيابي في واشنطن.



- تحاول شخصيات بارزة في "تيار المستقبل" في عكار وطرابلس، التواصل مع فريق عمل بهاء الحريري في بيروت وصيدا، لحجز مواقع لها في أي تنظيم جديد ينوي إنشاءه، وذلك في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لبهاء الحريري إلى لبنان تتخللها زيارتان إلى عكار وطرابلس.





البناء



- لفت انتباه عدد من الدبلوماسيين الردود التي صدرت عن القيادات المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو على طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نتنياهو ووزير حربه بحيث اصطفوا جميعاً وراء نتنياهو برفض الطلب؛ وفعل الأمر نفسه كلّ من الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ووزير دفاعه، رغم أن الطلب مرفق بطلب مماثل بحق قادة حماس، بحيث يبدو أن الحفاظ على بقاء الكيان فوق القانون موضع إجماع أميركي إسرائيلي.



- قال مسؤولون إيرانيون إن المعنيين بالتحقيق في حادث الطائرة المروحية التي أدى سقوطها المفجع الى خسارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين والمرافقين يضعون كل الفرضيات أمامهم بما فيها العمل التخريبي من جهة معادية واحتمال استخدام الأراضي الأذربيجانية لذلك، وسوف يقومون بعد الاطلاع على الصندوق الأسود بفحص كل الفرضيات. وإذا تبين أن الحادث نتيجة عمل تخريبيّ، فعلى الذين قاموا بذلك أن يقيسوا بالنسبة والتناسب على الردّ الإيراني على ضرب القنصلية في دمشق ومقتل عدد من الضباط فيها ليعرفوا حجم الردّ الذي عليهم توقعه على الجريمة في حال ثبوتها.