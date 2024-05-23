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أسرار الصحف المحلية 23-5-2024

اسرار
2024-05-22 | 23:41
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أسرار الصحف المحلية 23-5-2024
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أسرار الصحف المحلية 23-5-2024

النهار

فيما تعمد حواجز قوى الأمن الداخلي على حجز سيارات لم يسدد أصحابها رسوم الميكانيك، تمتنع دوائر مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن قبض هذه الرسوم وكذلك مراكز تحويل الأموال إلا في حال حجز السيارة وتسطير مخالفة بحق أصحابها علماً أن القانون لا يجيز حجز السيارة ما دام أصحابها سيدفعون لاحقاً غرامة تأخير.

عُلم أن عدداً من الأحزاب يلتقي مع رؤساء البلديات للوقوف على حاجاتهم وتأمين مساعدات لهم، في ظل الإفلاس المادي، وينسحب الامر على التواصل بين بلديات وهيئات اغترابية لهذا الغرض.

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فإن معدل الحجوزات من اللبنانيين للرحلات السياحية يفوق التوقعات.

قال بنك الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس” إن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حالياً.

الجمهورية

مازحت شخصية سياسية أحد السفراء العرب بالقول خلال استقبال السفير له: "الآن وقت المناسف مش البيتيفور"، إشارة الى الزيارات التي يقوم بها بعض القيادات الى قطر.

إستبعد خبراء اسرائيليون أن تتمكّن تل أبيب من الحسم على "حماس" من أجل الدخول في هدنة تسعى إليها واشنطن.

استهجنت مجموعة واسعة من أصحاب الحقوق تصريحات نائب حزبي بعد ٥ سنوات من الإهمال وهدر الوقت والقضاء على أموال المودعين.

اللواء

تتوقع مصادر دبلوماسية معنية، أن تُستأنف الاتصالات بين عاصمة وطهران بعد تكوين السلطة التنفيذية الجديدة.

فتح تهريب الأسلحة إلى لبنان ملف اقتناء الشباب السلاح الفردي حيث قُدِّر عدد المسلحين بأكثر من نصف مليون شخص.

لتاريخه، لم يتم رسمياً طلب لقاء بين سفراء من الخماسية أو مجتمعين مع مرجع نيابي!

نداء الوطن

يتردد أنّ المحيطين برئيس نادٍ بيروتي مرموق يلقبونه بـ»دولة الرئيس».

يتباهى أحد المقاولين البارزين بأنّ شركته لا تزال تستحوذ على حصة وازنة من المناقصات بعدما تخلص من عبء 60% من المستخدمين والمهندسين في شركته.

يقال إنّ مرجعاً حكومياً كرّر أمام زواره رأيه بأنه لا يرى في هذا المجلس فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

البناء

يتداول مستوطنو شمال فلسطين خريطة يوميّة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى نيران المقاومة في اليوم الذي سبق والمناطق التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة ويوسّعون يومياً ما يسمّونه الحزام الأمني لحزب الله في شمال فلسطين. وتظهر الخريطة باللون الأحمر المناطق والطرق التي لا ينصح بالتوجّه إليها لخطر تعرّضها للنيران. وتبلغ المساحة التي تلحظها الخريطة لمنطقة الحزام الأمني حوالي 2000 كلم مربع أي ستة أضعاف مساحة قطاع غزة.

قال أستاذ جامعي عربي في إحدى الجامعات الأميركية العريقة إن هناك تسابقاً في المؤسسات الغربية على التقرّب من المشاعر المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث قامت قناة سي ان ان بابتكار جدار داخل استديوهاتها على طول عشرات الأمتار ملأته بإشارات تتحرّك مع عدد الشهداء الأطفال في غزة، بينما تبادر الشركات المتهمة بدعم كيان الاحتلال إلى التبرؤ من هذا الدعم وإعلان الاستعداد لتخصيص مبالغ لمساعدة غزة وجرحاها وطلابها بأشكال مختلفة، وتقوم الصحف التي روّجت لأكاذيب نسبت عبرها لحركة حماس ارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء إلى إعداد روايات موثقة تنقض وتفكّك تلك الأكاذيب، معتبراً أن هذا التحوّل يشبه التقرّب من المشاعر اليهودية بعد الحرب العالميّة الثانية والشعور بالذنب.

الأنباء

ظاهرة تهريب السلاح تشكل مؤشراً سلبياً تنذر بالفوضى والتفلّت الأمني.

خطوات مرتقبة على خط استحقاق أساسي تمهيداً لأرضية مناسبة في المستقبل.

الديار

كشف احد المحامين ان احد الوزراء الحاليين ينتحل صفة وظيفية لا يحق له بها, واكد المحامي ان في حوزته نسخة من ملف يتضمن مستندات ووثائق محفوظ في درج احد القضاة نتيجة الضغوطات السياسية.

لعب صناعي كبير دورا اساسيا في التوصل الى حل ملف عالق بين وزير ومدير عام يتبع له بهدف حفظ الحقوق المالية للمدير العام مع قرب انتهاء خدمته واحالته الى التقاعد.

حاول مواطنون عدة حجز طاولة للغذاء في احدى المطاعم الجبلية الا ان الموظفين اعتذروا منهم قائلين انه لا اماكن فارغة في المطعم قبل شهرين على الاقل. ويعرف هذا المطعم بانه خمس نجوم لناحية الخدمة وجودة ونوعية الطعام.

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