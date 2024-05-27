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أسرار الصحف 27-5-2024

اسرار
2024-05-26 | 23:36
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أسرار الصحف 27-5-2024
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أسرار الصحف 27-5-2024

النهار

- نقل وزير شمالي سابق عن النائب جبران باسيل قوله لصديق مشترك إنه يسعى في اتصالاته إلى تفاهم يؤدي إلى تركيب آلية الحكم على جهاد أزعور رئيساً وجواد عدرا للسراي.

- علم أن النائب العوني السابق كميل خوري يقوم بمسعى لحوار مباشر بين السيد نصرالله والبطريرك الراعي للتفاهم على اسمه كمرشح توافقي. وتركت خطوته إستياء لدى الذين تولوا هذا الملف أخيراً.

- نفت مصادر مصرفية ما تم تداوله اخيراً عن انقسام في جمعية مصارف لبنان على خلفية لقاء عدد منهم بوفد صندوق النقد الدولي وما تناولته النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون 100 الف دولار وشطب تلك التي تتجاوز هذا المبلغ. وشددت المصادر على ان هذا الكلام يدخل في اطار حملات التضليل التي تتعرض لها المصارف.

- رجل أعمال نافذ من البقاع الغربي هدد وزيراً بمسؤول حزبي للتغاضي عن تجاوز مصنع يملكه المعايير والموصفات وتلويثه نهر الليطاني جراء عدم التزامه أدنى الشروط البيئية والصحية.

- يحضر ناشطون في بيروت بالتعاون مع نائب لتنفيذ سلسلة من المشاريع الانمائية في العاصمة. وسيكشفون عن تفاصيل برنامجهم مطلع الشهر المقبل. وتكمن مشكلة أكثر المشاركين أنهم من الطامحين للوصول الى البرلمان.


الأنباء

- تعديلات قد تطرأ على طرح توفيقي انطلاقاً من تطورات هذا الأسبوع.

- تساؤلات كثيرة ترافق إطلالة دولية على لبنان وعما اذا كانت تحمل أي جديد عملي.

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