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أسرار الصحف المحلية 29-5-2024

اسرار
2024-05-28 | 23:43
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أسرار الصحف المحلية 29-5-2024
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أسرار الصحف المحلية 29-5-2024

النهار

يُنقل أن أكثر من مرجعية سياسية تستقبل سفراء وموفدين من رئيس هذه الكتلة وتلك، بعيداً عن الأضواء والإعلام، وثمة زيارات متبادلة وتنسيق يحصل في ما بينهم وفق مقتضيات المرحلة.

تردد ان فوضى كبيرة شابت الاحتفال بطرابلس عاصمة الثقافة العربية الذي اقيم قبل ايام.

من المتوقع ان تخرج "وثيقة بكركي" إلى العلن بعد اكتمال الترتيبات والانتهاء من وضع النقاط على بعض حروف الاختلاف، حيث تسعى الأطراف المسيحية المشاركة في وضع ملاحظاتها عليها، باستثناء "تيّار المردة" الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

الأرقام التي ستُدفع لبعض المطربين العرب تفوق التوقعات وهذا ما لم يحصل في أي دولة عربية وأوروبية وسواها.

بينت التحقيقات ان اطلاق النار على مسؤول حزبي في منطقة بيروتية قبل نحو شهر انما كان سببه خلافات شخصية ولا يمت الى السياسة بصلة.

الشائعات عن بدء البحث عن مرشح رئاسي ملمّ بالاقتصاد فتح شهية اسماء جديدة بدأت تطمح للوصول الى قصر بعبدا.

الجمهورية

تلقّى نواب من مؤسسة دولية طلباً لإعداد تقرير يتضمّن تعداداً للإعتداءات الإسرائيلية تمهيداً لرفع دعوى ضد إسرائيل.

لاحظ متابعون أن مؤتمر بروكسل المنعقد تحت عنوان "دعم سوريا ومستقبل المنطقة" يتعارض مع عنوانه فلم يتم دعم سوريا لاستعادة إستقرارها وإعادة النازحين ولم توضع خطة أوروبية لاستقرار المنطقة.

قالت أوساط دبلوماسية إن مهمة اللجنة الخماسية الحضّ على انتخاب رئيس لا الدخول طرفاً في النزاع اللبناني.

اللواء

تجري مشاورات دقيقة حول الزيادة المرتقبة على ربطة الخبز، في ضوء صعوبات توافر القمح، والمواد الفاسدة في عدد من الأفران.

تحرص أوساط في لجنة السفراء على تتبُّع موقف سياسي وسطي بارز لا سيما بعد جولته الأخيرة بين أكثر من عاصمة معنية.

بات بحكم الثابت أن التقارب بين دولة كبرى و«الثنائي الشيعي» متحقق أكثر من العلاقة التاريخية مع عاصمة أوروبية..

نداء الوطن

يتردّد أنّ حزباً بارزاً عاد وعرض على حليف له، سلّة من «المغريات السلطوية» للسّير بمرشحه، لكنّ الحليف لا يزال متمسّكاً بالرفض.

يقال إنّ الثنائي الشيعي يراهن على البرلمان الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، لكونه قادراً على توسيع حصّته النيابية في السّاحتين المسيحية والسنية.

يبدو أنّ نتائج الاستمارات التي جمعها الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان من الكتل النيابية، قد خلصت إلى تحديد حوالي عشر مواصفات تقاطعت حولها هذه الكتل.

البناء

يميل عدد من المحللين الأميركيين لشؤون الانتخابات الرئاسية إلى الاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن فقد أيّ أمل بالفوز بالرئاسة إذا بقيت الحرب في غزة، وأنه إذا اتخذ موقفاً مناوئاً للموقف الإسرائيلي سوف يخسر تصويت مؤيّدي الكيان ويخسر الانتخابات، وإن واصل تأييد «إسرائيل» سوف يخسر الذين يطالبونه بالابتعاد عن دعم الكيان وسوف يخسر الانتخابات، ولذلك قرّر المقامرة بأن يواظب على دعم الكيان ويأمل أن تنفد من الكيان قدرة الصمود فيقبل قادة الكيان تسوية توقف الحرب وينسب لبايدن الفضل في وقفها لمنع هزيمة الكيان ووقف إبادة الفلسطينيين فيكسب المصوّتين من الفريقين ويفوز.

يقول أحد الخبراء في الشؤون الإحصائية إن قراءة الخط البيانيّ لمسارات التعاطف الدولي مع الكيان وتماسكه الداخلي وحيويّته العسكرية وحجم مقدّرات جيشه البشرية والمادية واتجاهات الرأي العام فيه يقول شيئاً واحداً هو أن الكيان فقد أكثر من 50% من طاقته التي انطلق بها قبل ثمانية شهور. ووفق علم الاجتماع السياسي سيكون على موعد مع الانهيار الشامل ما لم ينجح بالتوصل إلى تسوية توقف المسار الانهياريّ خلال شهرين أي قبل بلوغ نسبة 75% من التآكل بينما لا يزال الواقفون على الضفة المقابلة للكيان في قوى المقاومة يراكمون المزيد من الدعم الشعبي العالمي والتماسك في صفوفهم ورفع حجم مقدّراتهم وتوسيع خياراتهم ما يعني أنهم بعد هذين الشهرين ما لم تقع التسوية التي توقف انهيار الكيان سوف يحققون انتصارات كبرى في الجغرافيا الإقليمية والسياسة الدولية.

الديار

عادت الحركة الى احد اتحادات البلديات، الذي يعاني من شلل منذ مدة، حيث تسجل ارتكابات مخالفة للقانون بالجملة، خصوصا لجهة تغطية مخالفات بناء، سبق لرؤوساء بلديات رفض تمريرها.

يسجل غياب كامل لدوريات مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ما انعكس فلتاناً وتفاوتاً في الاسعار بين المطاعم بشكل كبير، خصوصاً في المنتجعات البحرية، عشية انطلاق موسم الصيف.

ضاعفت عدد من السفارات الاجنبية في بيروت تدابيرها الامنية بعد تلقيها معلومات بامكانية تنفيذ عمليات امنية داخل الاراضي اللبنانية. وعلى هذا الاساس زادت السفارات الاجراءات الامنية استثنائيا في هذه المرحلة الراهنة.

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