اسرار الصحف المحلية 02-06-2024

الأنباء:



*منطلق التحرك



تتحرك مرجعية سياسية في إطار علاقاتها الخارجية واتصالاتها المحلية من منطلق قلق كبير على الدولة في ظل ما يرتسم في أفق المنطقة من تحديات وتغيرات.



*تقدير الدور



عكس طلب مبعوث دولي من مرجع سياسي مساعدته في إطار المهمة المكلف بها، حقيقة التقدير لدور ومواقف المرجع.