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اسرار الصحف المحلية 02-06-2024

اسرار
2024-06-02 | 01:21
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اسرار الصحف المحلية 02-06-2024
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اسرار الصحف المحلية 02-06-2024

الأنباء:

*منطلق التحرك

تتحرك مرجعية سياسية في إطار علاقاتها الخارجية واتصالاتها المحلية من منطلق قلق كبير على الدولة في ظل ما يرتسم في أفق المنطقة من تحديات وتغيرات.

*تقدير الدور 

عكس طلب مبعوث دولي من مرجع سياسي مساعدته في إطار المهمة المكلف بها، حقيقة التقدير لدور ومواقف المرجع.

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