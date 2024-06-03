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o
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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 3-6-2024
اسرار
2024-06-02 | 23:30
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أسرار الصحف 3-6-2024
النهار
- يمارس الوزيران ناصر ياسين ووليد فياض والنائب فادي علامة رياضة المشي على كورنيش المنارة من دون مرافقين على عكس زملاء لهم لا يتنقلون من دون حراسة حتى في بلداتهم.
- يؤكد دبلوماسي قطري أن الدوحة جادة في عرض بناء معمل للطاقة وتمويله بالكامل شرط أن تؤمن الحكومة اللبنانية قطعة أرض فقط. ويضيف الدبلوماسي أن دولته لن تبخل في دعم لبنان ومؤسساته وجيشه؟ وأنها ستبقى على مسافة واحدة من جميع مكوناته واستقبالها في الدوحة.
- يتوجه وفد نيابي من "القوات اللبنانية" الى الدوحة في الاسبوع الحالي في استكمال لزيارات جهات لبنانية أخرى.
- عزز مرسوم التمديد لضباط اختصاصيين في الخدمة الفعلية لمدة سنتين من حظوظهم في تعيينهم في المراكز الاولى في مؤسساتهم. ويحظى اكثر المستفيدين برعاية حزبية.
- تناقش فاعليات بيروتية اقامة مشاريع انمائية بتمويل من القطاع الخاص في العاصمة بالتعاون مع أحد النواب. وتكمن مشكلة اكثرهم انهم يظهرون وينشطون للترشح للانتخابات النيابية المقبلة.
- أمضى مدير عام في مؤسسة خدماتية مدعوم من جهة حزبية اسابيع عدة في عاصمة اوروبية وكلف موظفا القيام بمهماته.
اللواء
- حرص مرجعان رسميّان على تنسيق مواقفهما قبل وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت، لتأكيد وحدة الموقف الرسمي، رغم تناقض المواقف التي تُباعد بين الأطراف السياسية حول آلية الإنتخابات الرئاسية.
- أكد دبلوماسي أوروبي لشخصية سياسية بارزة أن الخلط بين مشكلة النزوح السوري والإنتخابات الرئاسية لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، لأن معطيات عودة السوريين إلى بلادهم مرهونة بتطورات سياسية في سوريا وليس بإنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان.
- يجري التستُّر على هويات محتكري الطوابع المالية لأسباب حزبية وسياسية، في وقت يزداد الطلب لدى وزارة المالية على الطوابع الالكترونية، ويضطر كتّاب عدل وشركات إلى الإنتظار بضعة أيام لتلبية طلباتهم.
نداء الوطن
- شهد "غروب واتساب" يضمّ مدراء عامين، سجالاً على خلفية دعوة مجلس الخدمة المدنية لبحث شؤون الإدارة وتطوير هذا القطاع، بعدما استثنت الدعوة المدراء العامين بالتكليف.
- يتردّد أنّ تعيينات مناطقية جديدة يقوم بها تيار بارز، كانت لنائب الرئيس كلمة فصل فيها لا سيما في منطقة المتن الشمالي حيث تتمّ مراعاة مرشحين محتملين للانتخابات البلدية.
- علم أن حركة بيع شقق لسوريين تنشط في إحدى بلدات ساحل جبيل وسط حديث عن شراء عدد كبير من الشقق.
البناء
- يتحدث خبراء عسكريّون في الكيان عن واحدة من نتائج الحرب في شمال فلسطين المحتلة سوف يكون من المستحيل تجاوزها بعد الحرب، وهي اختبار حزب الله لما يستطيع فعله في حال أي مواجهة مقبلة خصوصاً، في مجال تدمير القدرة الاستعلامية لجيش الاحتلال ومجال تأمين مسارات آمنة من القبة الحديدية لبلوغ الأهداف، إضافة لتهجير المستوطنين وتدمير مواقع القيادة والقبة الحديدية والمدفعية ما يجعل طريق العبور الى الجليل وساحله سالكة عندما يقرّر ذلك، والأهم هو أن هذه الصورة لم تعُد صورة في عقول قادة المقاومة بل صارت في عقول قادة الكيان وجيشه ومستوطنيه ونخبه ويتداولها كل العالم عن بُعد.
- يعتقد خبراء في شؤون كيان الاحتلال أن مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن تحت عنوان العرض التفاوضي حول حرب غزة قد تم تنسيقه مع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بحيث يتحمل بايدن عن نتنياهو مسؤوليتين: الأولى استبدال التزام نتنياهو بوقف الحرب الذي تتمسك به المقاومة بضمانة الرئيس الأميركي للاتفاق أنه اتفاق لإنهاء الحرب والضغط على المقاومة لقبول ذلك، والثانية استنهاض الشارع في الكيان بمواجهة حلفاء نتنياهو بدلاً من إحراج نتنياهو نفسه بهذه المواجهة عبر وضع العلاقة الأميركية الإسرائيلية في كفة وموقف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في كفة مقابلة، في السجال السياسي والإعلامي في ظل حرب يبدو واضحاً أنها فشلت في تحقيق شيء.
الأنباء
- ظاهرة نقدية تكبر بشكل سلبي ما يترك تداعيات غير مطمئنة مستقبلاً.
- قطاعات أساسية لا تزال تترقّب صدور تعميم جديد بديلاً لتعميم سابق.
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اسرار الصحف المحلية 02-06-2024
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