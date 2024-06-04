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o
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o
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أسرار الصحف 4-6-2024
اسرار
2024-06-03 | 23:30
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أسرار الصحف 4-6-2024
النهار
علم ان قيادة الجيش اصدرت أمراً باعتبار كل البطاقات التي يصدرها نواب لتسهيل مرور ازلامهم والعاملين معهم بطاقات غير قانونية ولا يؤخذ بها وذلك ردا على توزيع النائب وليد البعريني عددا هائلا من تلك البطاقات.
يشكو المواطنون الذين حجزت دراجاتهم النارية من تقاضي قوى الامن الداخلي مبلغ مليون ونصف مليون ليرة من كل منهم بدل موقف الحجز من دون اي ايصال قانوني.
اتخذ موضوع اقفال احد الافران في زحلة بعداً طائفياً من دون ان يسأل المدافعون من رجال الدين عن سبب احتفاظ اصحاب الفرن بكميات من الطحين المنتهي الصلاحية.
تفوق حجوزات الأعراس هذا الصيف في الفنادق الفخمة والأماكن الراقية التوقعات، رغم ما يشهده البلد من أزمات اقتصادية متراكمة.
تعاني مناطق كثيرة من الحاجة إلى يد عاملة، اذ يتردد عمال سوريون من التوجه الى بلدات بعيدة من أماكن سكنهم بعد الحملات الامنية والبلدية الأخيرة، لاسيما ان اكثرهم لا يملك إقامات.
انخفض معدل الاعتداءات والجرائم، بعد الحملات الناجحة على مخيمات النازحين وإقفال المحال التجارية، والعمل الاستخباراتي الذي تفاعل في الآونة الأخيرة.
لوحظ تحريك ملف الإهمال الذي يطاول المنشآت الرياضية، لاسيما مدينة كميل شمعون الرياضية. وينقل أن مصر قد تقدم على المساعدة في هذه المسألة، إلى أكثر من دولة بدأت تعرض خدماتها للدعم.
******
الجمهورية
يقول مسؤول رسمي يرعى العلاقة بين لبنان وسوريا إن هناك تقدّماً في الخطاب الرسمي اللبناني حول التنسيق مع دمشق بشأن ملف النازحين.
أبدت شخصية دولية تُعنى بملف لبناني يأسها من نمط تعامل المسؤولين مع هذا الملف.
يحاول مرجع روحي تضمين النقطة الخلافية داخل وثيقة سياسية كمخرج لاعلانها وتجنّباً لتجميدها خصوصاً بعد أن حسمت كل نقاط الخلاف الأخرى.
******
اللواء
لم تنقطع اتصالات الوسيط الأميركي مع أصدقاء له في بيروت، حول تقييم التطورات المتعلقة بالرئاسة وحرب الجنوب.
اعتبر نائب بقاعي أن توفير الكهرباء عبر الطاقة المتجدِّدة، بات أسهل من «شربة ماء» لو توافر القرار السياسي لحل المشكلة.
أثار كلام مرجع روحي في عظته الأخيرة حول «الكانتونات» والتباينات اللبنانية، أسئلة محرجة ومقلقة عن مسار «التعايش الداخلي»!
******
نداء الوطن
يتردد أنّ البيان الذي سيخرج عن قمة النورماندي التي ستجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، سيتضمّن فقرة محدّدة عن لبنان.
يلمس بعض الدبلوماسيين الكثير من التمايزات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» لا سيما في ملفَّي الجنوب والرئاسة.
يقول بعض من التقى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، إنّه أكثر تشدداً من سلفه الراحل حسين أمير عبد اللهيان.
******
البناء
لفت انتباه عدد من المسؤولين العرب والأجانب المعنيين بالتوصل لاتفاق في غزة حجم الاهتمام الأميركي والإسرائيلي بالوضع في شمال فلسطين المحتلة وتكرار السؤال عما إذا كان التوصل الى اتفاق في غزة سوف يعني التزام حزب الله بوقف استهداف مستوطنات الشمال. وقد سمعوا في هذا السياق أمرين لافتين الأول التسليم بأن جيش الاحتلال فشل في المعالجة العسكرية لتحدّي رعب الشمال، والثاني أن ما قاله اموس هوكشتاين يعبر عن قيام واشنطن بتحضير سلة حوافز يتصل بعضها بالحدود وبعضها بالنفط والغاز والكهرباء لعرضها على الحكومة اللبنانية وعبرها على حزب الله لإنجاز اتفاق إضافي في الشمال.
يقول مصدر دبلوماسي إن كلام وزير الأمن في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير أن محاولاته المتكرّرة للحصول على نسخة من مسودة الصفقة التي يقول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنها مختلفة عما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن قد باءت بالفشل، رغم أن موقعه كشريك بضمان بقاء الحكومة وصفته كوزير للأمن يلزمان نتنياهو اطلاعه على هذه المسودة، ما يعني أن في المسودة ما لا ينسجم مع مزاعم نتنياهو خصوصاً لجهة التعهّد بأن الاتفاق هو خطوة نحو إنهاء الحرب ولا يريد أن يطلع عليه بن غفير فتسقط الحكومة قبل أن يكون المسار التفاوضي قد تجاوز كل المطبات وتمّ توظيف هذا الغموض تفاوضياً وصار الإعلان عن الاتفاق وشيكاً وتبلورت البدائل المتاحة لانسحاب بن غفير.
******
الديار
تقول اوساط مقربة من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ان الاخير قلق ومتخوف من التصعيد الحاصل في المنطقة تزامنا مع تجميد الملف اللبناني الداخلي بالكامل.
يتنقل رجل الاعمال كارلوس غصن براحة ويكثر من اطلالته الاجتماعية ومشاركته في المعارض الصناعية المتعددة خلافا للمرحلة السابقة حيث كان غصن يعتمد السرية والحذر الشديد في تنقلاته.
******
الأنباء
ملف اقتصادي على تماس مع قطاع حيوي يعود الى الواجهة مع مؤشرات إيجابية في المدى المتوسط.
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