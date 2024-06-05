الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف المحلية 5-6-2024
اسرار
2024-06-04 | 23:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
أسرار الصحف المحلية 5-6-2024
النهار
يقول نائب عضو في لجنة المال والموازنة إن ما حصل أول من أمس كان مفتعلاً لتطيير الجلسة وان عدداً من النواب وقعوا في فخ آخرين خططوا للتعطيل.
يؤكد احد كبار المصرفيين ان عدم اقرار خطة النهوض بالقطاع مردّه الى رغبة فريق سياسي بالابقاء على اقتصاد الكاش حماية لمصالحه ولو أدى ذلك الى مزيد من تدمير القطاع وضياع حقوق المودعين.
شكك مسؤول أمني سابق في كيفية تنفيذ قرار رئيس الحكومة بسحب عناصر الحماية لعدد كبير من الشخصيات بشكل مخالف للقانون معتبراً انهم يستمرون باشكال عدة وبلباس مدني.
تزيد وتيرة الاعتراض في اوساط “التيار الوطني الحر” في منطقة بعبدا، على قرار متوقع لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بفصل النائب الان عون من صفوف التيار باعتبار انه من افضل النواب وله قاعدة شعبية كبيرة وتربطه علاقات جيدة مع معظم الافرقاء.
يراقب اللبنانيون عملية تقاذف المسؤوليات تجاه اعادة تحديد سعرالدولار المصرفي والعمل على ارجاء القرار تحت سقف عدم تحديد المسؤولية.
الغى عدد من السياسيين مناسبات اجتماعية كانوا دعوا اليها في الجنوب والبقاع الغربي خوفا من تطورات امنية مقبلة ولعدم تعريض ضيوفهم للخطر.
الجمهورية
ترفض الأوساط الفرنسية تسمية نتائج جولة الموفد جان إيف لودريان الأخيرة "بالفشل"، وتصفها "بالخيبة" من المسؤولين اللبنانيين.
الشغور الرئاسي بدأ قبل حرب غزة ولكن تسوية ما بعد الحرب ستشمل لبنان من بعبدا رئاسياً إلى الجنوب حدودياً.
خرج ديبلوماسي عربي بعد لقاءات أجراها بإنطباع أن انتخاب الرئيس بحاجة إلى صدمة سياسية تكسر حالة الجمود.
اللواء
تخوفت مصادر معنية لبنانية من تكرار سيناريو المواقف الدبلوماسية لجهة الوضع في الجنوب، على غرار ما يحصل في غزة.
في معلومات أصبحت بحكم الثابتة أن رئيس تيار معروف، رحّب خلال زيارته لدولة معنيّة بالاستحقاق باقتراح ترشيح موظف على رئيس مؤسسة أمنية.
ما تزال غالبية المصارف تقضّ مضاجع المودعين، سواء بدفعات التعتير أو حتى الامتناع عن إعطائهم ثمن دواء!
نداء الوطن
كانت لافتة مشاركة البطريرك بشارة الراعي ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس كامل أعضاء اللقاء في مؤتمر حركة سياسية ناشئة، ما يشير إلى رعاية كبيرة يحظى بها رئيس هذه الحركة من طرفي مصالحة الجبل وإلى احتمال ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف.
أدّى جهاز أمنيّ عربيّ دوراً في عملية الكشف عن خلية إرهابية، ما يدلّ على متابعة دولته للوضع اللبناني والتخوّف من حدوث هزّات أمنية.
تقوم إحدى الوزارات الخدماتية بتنفيذ مشاريع تراعي مصالح فريق الوزير السياسية، وتتغاضى عن مشاريع حيوية ومهمة.
البناء
قال خبراء ودبلوماسيون غربيون إن الحديث عن توجّه في كيان الاحتلال لشن حرب على لبنان على خلفية النتائج والتداعيات لتعاظم حضور المقاومة في جبهة شمال فلسطين المحتلة يبقى حديثاً سياسياً حتى لو صدر عن عسكريين. فهو محاكاة لجمهور غاضب وجيش يشعر بالعجز، لكن عندما توضع خرائط العمليات على الطاولة فإن الحقيقة التي يعرفها كل صناع القرار في الكيان هي أنهم سوف ينتقلون بالكيان إلى حرب تعادل عشر مرات حرب غزة، حيث مقابل الصاروخ من الجو صاروخ من الأرض ومقابل الكهرباء كهرباء ومقابل المطار مطار ومقابل محاولة الهجوم البري غير المؤكد هجوم بري مؤكد، ولذلك الأمثل هو تفعيل حركة الوسطاء لتخفيض مستوى التصعيد إذا كان وقف حركة الجبهة مستحيلاً وإذا استعصى ذلك يبقى خيار وقف الحرب في غزة هو الأمثل.
قال مصدر فلسطيني في قوى المقاومة إن الحركة الأميركية التي أطلقها المؤتمر الصحافي للرئيس جو بايدن شديدة الخطورة وتستدعي تعاملاً حساساً ودقيقاً فهي محاولة حشدت لها مجموعة أدوات دبلوماسية لإرغام المقاومة على القبول باتفاق لا ينصّ على إنهاء الحرب ولا يتضمّن التزاماً صريحاً بالانسحاب الشامل من قطاع غزة ولا فك الحصار عنه تحت شعار أن الاتفاق سوف يخلق ديناميكية تحقق هذه الأهداف، وأن الكلام الأميركي عنها يجب ان يكون بديلاً عن مطالبة المقاومة بنص صريح في الاتفاق حولها وبديلاً عن تصريح مباشر من حكومة الكيان بالموافقة على الكلام الأميركي، بينما الكلام هو عن مقترح إسرائيلي فيما يصفه بنيامين نتنياهو بأنه غير دقيق ومن ضمن الخطة السعي لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعم اتفاقاً لم يوجد ويطلب الضغط على فريق مفترض في الاتفاق هو حماس. وقال المصدر إن المسؤولية الكبرى اليوم هي على روسيا والصين لوقف هذه الخطة.
الديار
نقلت مصادر مقربة من سفير اوروبي ان وقف الحرب في غزة وفقا لخطة بايدن قد لا يشمل وقف الحرب بين حزب الله والجيش "الاسرائيلي". وكشف هذا السفير ان هناك توجه اميركي-"اسرائيلي" بضرورة وضع حد لخطر حزب الله على الدولة العبرية ولذلك قد تستمر الحرب جنوبا وستحاول واشنطن و"تل ابيب" اعادة فرض قواعد اشتباك جديدة على الحدود الشمالية. ولكن هل ستتمكن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من تحقيق اهدافهم بوجه حزب الله؟ الوقائع على الارض تظهر ان الاخير يكبد العدو الاسرائيلي الالاف الخسائر فضلا عن اي تغيير في النهج العسكري "الاسرائيلي" سيقابله ايضا تغيير في العمليات العسكرية لدى حزب الله.
تتعامل شركة تحويل الأموال المصرح لها بقبض رسوم الميكانيك، "على ذوقها"، إذ ان كل منها تعمد الى اصدار وصولات القبض وفقاً النماذج خاصة، تختلف بين شركة وأخرى، بدون ذكر مفصل لتوزيع المبلغ المدفوع بين رسوم ومتممات، اذ عمدت احداها على سبيل المثال الى دمج رسم "الستيكرز الالكترونية" برسم الميكانيك.
نُقل عن أحد نواب تكتل الاعتدال الوطني "العكاريين" ، تأكيده امام مقربين منه إلى أن الأزمة الرئاسية تتجه نحو مزيد من التعقيد وإن لا تطورات إيجابية، رغم التسريبات عن حلحلة وضرب لمواعيد انتخاب.
الأنباء
المراقب لليوميات اللبنانية يلاحظ انفصاماً كبيراً بين خطورة الواقع والحياة المستمرة وكأن شيئاً لم يكن.
تضخيم غير حقيقي لعرض قُدِّم للبنان في حين أن الأمر خلافاً لذلك.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
الصحف
المحلية
5-6-2024
أسرار الصحف 4-6-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-05-29
أسرار الصحف المحلية 30-5-2024
اسرار
2024-05-29
أسرار الصحف المحلية 30-5-2024
0
اسرار
2024-05-28
أسرار الصحف المحلية 29-5-2024
اسرار
2024-05-28
أسرار الصحف المحلية 29-5-2024
0
اسرار
2024-05-23
أسرار الصحف المحلية 24-5-2024
اسرار
2024-05-23
أسرار الصحف المحلية 24-5-2024
0
اسرار
2024-05-22
أسرار الصحف المحلية 23-5-2024
اسرار
2024-05-22
أسرار الصحف المحلية 23-5-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-06-03
أسرار الصحف 4-6-2024
اسرار
2024-06-03
أسرار الصحف 4-6-2024
0
اسرار
2024-06-02
أسرار الصحف 3-6-2024
اسرار
2024-06-02
أسرار الصحف 3-6-2024
0
اسرار
2024-06-02
اسرار الصحف المحلية 02-06-2024
اسرار
2024-06-02
اسرار الصحف المحلية 02-06-2024
0
اسرار
2024-05-31
أسرار الصحف 1-6-2024
اسرار
2024-05-31
أسرار الصحف 1-6-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-02
بأجواء مليئة بالفرح والرومانسية... ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
2024-06-02
بأجواء مليئة بالفرح والرومانسية... ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي (فيديو)
0
أخبار لبنان
15:43
ميقاتي: ما قاله الرئيس السنيورة بشأن ملف التفاوض مجاف للحقيقة
أخبار لبنان
15:43
ميقاتي: ما قاله الرئيس السنيورة بشأن ملف التفاوض مجاف للحقيقة
0
منوعات
2024-06-03
زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!
منوعات
2024-06-03
زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!
0
أمن وقضاء
2024-05-09
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
2024-05-09
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
0
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
0
رياضة
13:45
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
رياضة
13:45
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللقاء الديمقراطي يبحث عن المشتركات بين القوى السياسية للتعجيل في انتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللقاء الديمقراطي يبحث عن المشتركات بين القوى السياسية للتعجيل في انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعرفوا الى أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعرفوا الى أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد بيروت... باقري كني في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد بيروت... باقري كني في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تحترق! وها هي حرب الحرائق بين حزب الله واسرائيل تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تحترق! وها هي حرب الحرائق بين حزب الله واسرائيل تنطلق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:35
جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث
خبر عاجل
02:35
جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث
2
امن وقضاء
02:25
بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية
امن وقضاء
02:25
بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية
3
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
4
خبر عاجل
01:54
سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر
خبر عاجل
01:54
سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر
5
أخبار لبنان
05:47
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
أخبار لبنان
05:47
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
6
آخر الأخبار
02:31
معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار
آخر الأخبار
02:31
معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار
7
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
8
فنّ
04:44
ناصيف زيتون في لحظة تقشعر لها الأبدان: "يا أمّي عم يغنّوا لإبنك اسمعي" (فيديو)
فنّ
04:44
ناصيف زيتون في لحظة تقشعر لها الأبدان: "يا أمّي عم يغنّوا لإبنك اسمعي" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More