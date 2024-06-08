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أسرار الصحف 8-6-2024
اسرار
2024-06-07 | 23:32
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أسرار الصحف 8-6-2024
الجمهورية
- خرج رئيس تكتل نيابي يقوم بمبادرة مرتاحا من لقائه مع تيار مسيحي على عكس الحال لدى زيارته رئيس حزب مسيحي بارز.
- يتباهى رئيس جهاز في مرفق حساس بأنه محسوب على أحد السياسيين ومدعوم منه لتولي المفتشية العامة في مؤسسة وطنية عريقة بعد ترفيع رتبته.
- أكدت مصادر نيابية أن مبادرة حزب وسطي لا تتناقض مع مبادرة تكتل نيابي خصوصاً لجهة فكرة التشاور.
اللواء
- يشكو رئيس تيار معروف من مستوى الاتصال معه، من قبل حليف، ما يزال يحتفظ بخيوط رفيعة معه.
- فوجئ دبلوماسي لبناني بالتدخل الأميركي المباشر لإقناع بني غانتس القريب من الادارة الأميركية بعدم الانسحاب من الكابينت الحربي.
- تضمنت رسالة عاد بها وزير خدماتي من عاصمة قريبة استعداداً للتعاون في مجال الطاقة، من دون إسقاط إشارات العتب.
نداء الوطن
- فشلت زيارة وزير خدماتي إلى دولة كبرى بسبب عدم قدرته على جذب أي استثمار.
- يعاني وزير سيادي من ضغوطات سياسية يمارسها الفريق الذي ينتمي إليه، وضغوطات مالية جراء إصرار الجهات النقدية على تقنين الصرف.
- لا يزال مرضى الأمراض المزمنة يعانون من انقطاع الدواء بشكل مستمر، وعلى رغم اقتراح بعض الجهات الصحية جعل الدعم على أساس 15000 ليرة بدل 1500، إلّا أنّ هناك جهات نافذة لم يستطع الوزير التصدي لها ولا تزال تستفيد من هذا الدعم وتحرم المرضى من الدواء.
الأنباء
- دخول بعض الأسماء المعروفة بتدوير الزوايا على خط الاتصالات واللقاءات يوحي في مكان ما باستعداد مستجد لخطوات نحو التشاور.
- لوحظ دخول عناصر جديدة على الميدان في الأيام الماضية ما سيدفع نحو اعادة الحسابات بطبيعة الحال.
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أسرار الصحف 7-6-2024
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