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أسرار الصحف 10-6-2024
اسرار
2024-06-09 | 23:31
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أسرار الصحف 10-6-2024
النهار
- يكثر مرشح رئاسي من إطلالاته وتصريحاته الإعلامية من دون معرفة السبب الذي يدفعه الى ذلك علماً أن تلك الاطلالات لا تقدم جديداً.
- يروّج أحدهم شائعات بقرب إقفال إحدى الجامعات البيروتية وبأن المصارف ستبادر الى مصادرة أحرامها وأملاكها، ليتبيّن أن المذكور طرد من وظيفته في الجامعة بعدما كانت إحدى قوى الأمر الواقع فرضته في مرحلة سابقة.
- يقول وزير سابق له علاقات واتصالات ناشطة في الخارج أن المرشح الأوفر حظاً حالياً سفير وضابط سابق لكن الأمور تبقى ضبابية الى حين اتضاح المعطيات الاقليمية.
- طُلب الى مسؤولي "القوات اللبنانية" عدم التعليق على كلام زعيم الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اتهم القوات عبر مفوضية الإعلام في الحزب، بالعنصرية والشعبوية والتحريض، رداً على دعوة قواتية الى عدم تسجيل أبناء السوريين المخالفين في المدارس.
- استقالت مسؤولة الاعلام في "التيار الوطني الحر" وأعلنت في تغريدة أنها غير مستعدة للبقاء شاهدة زور على مخالفة كل مبادئ التيار التي أرساها العماد ميشال عون، وأنها ستبقى "عونية" فقط.
- تبين أن مساعدة المئة دولار التي أعطيت لقوى الأمن الداخلي لم تدم أكثر من ستة أشهر بعدما نفد المبلغ المخصص لها.
الجمهورية
- نُقل عن قطب سياسي قوله عن رئيس حزب معارض إنه قبل أن يدعو إلى السلام مع العدو فليدفع أولاً نحو السلام مع شركائه في الداخل.
- إستغرب سفير دولة عظمى إهدار المسؤولين اللبنانيين فرصة كبيرة تتمثل بعدم التجاوب مع هدية قطرية لبناء معامل كهرباء للبنان.
- تستقصي بعض الدول ردود فعل القوى السياسية على مدى مساهمة تنظيم مؤتمر خارج لبنان بإنهاء الشغور الرئاسي.
اللواء
- يردد سفير دولة عربية عضو في الخماسية أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيأتي إلى لبنان غداة وقف الحرب في غزة ليبدأ تنفيذ خطته لترسيم الحدود البرية، أما في حال فشلت الصفقة في غزة، فالوضع الحدودي سيكون رهن التصعيد من الطرفين.
- فوجئت أوساط حزبية ببيان السفارة الأميركية حول تبرئة "مجتمع النزوح" السوري من حادثة إطلاق النار على حرس السفارة في عوكر، رغم تركيز جهات أمنية على الهوية السورية لمطلق النار وإنتمائه المزعوم لداعش.
- يعتبر مسؤول قضائي سابق أن غلطة القاضية غادة عون القاتلة أنها حصرت تحقيقاتها بخصوم العهد السابق، وتجاهلت ملفات المصارف ورجال الأعمال المحسوبة على التيار العوني، مما أفقدها صفة العدالة في تحقيقاتها، وأبقى ملفاتها عرضة للطعن.
نداء الوطن
- بلغت السحوبات النقدية من مؤسسة رسمية لصالح أحد الوزراء خلال العام ٢٠٢٤ مبلغ مئة الف دولار خصصت لتغطية نفقات سفر ومحروقات وضيافة.
- وصفت شخصية سياسية رفيعة المستوى الوضع الراهن في الجنوب على أنه ساخن تحت سقف الحرب.
- تقوم شبكة حزبية - تجارية بشراء عقارات من نازحين من القرى الجنوبية بأسعار متدنية تحت ضغط فقدان النازحين لمصدر رزقهم وارتفاع تكاليف التهجير.
البناء
- توقف مصدر دبلوماسي أمام استبدال البيانات الأميركية في التحدّث عن مشروع الاتفاق حول غزة المسمّى بصفقة جو بايدن لمفردة العرض الإسرائيلي بمفردة اقتراح الرئيس الأميركي. وقال إن هذا يعني أن واشنطن تبلّغت بعد أيام من التشاور أنّه لن يكون هناك إعلان من حكومة بنيامين نتنياهو يؤكد أن النص هو مقترح إسرائيليّ فاعتمد توصيف اقتراح بايدن بدلاً من مقترح إسرائيلي. وأضاف أن لهذا مترتبات أولها جعل مطلب حركة حماس بإضافة الكلام الشفهيّ لبايدن عن الوقف النهائي للحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة للنص المكتوب طلباً مشروعاً، طالما أن الشفهي والمكتوب لبايدن. وهذا يُسقط كل الفذلكة التي قامت عليها المبادرة، وهي نص مكتوب ناقص يُقال إنه إسرائيلي وتوضيحات مرضية للمقاومة شفهياً يقدّمها بايدن.
- قال مسؤول فلسطيني في حركات المقاومة إن العملية العسكرية لجيش الاحتلال بمشاركة أميركية علنية في مخيم النصيرات التي انتهت بمجزرة مروّعة سقط خلالها أكثر من 200 شهيد و400 جريح من المدنيين أرادت عبر صورة تحرير أربعة من الأسرى القول للمقاومة والرأي العام في الكيان وخارجه إن حكومة بنيامين نتنياهو تملك طريقاً آخر لتحرير الأسرى غير طريق التفاوض وعلى المقاومة التسريع بالقبول بعرض بايدن؛ وبالتوازي أن على الآخرين ألا يقلقوا على ملف الأسرى. والنتيجة هي أن العملية أجهضت مناخ التعبئة الإعلامية التي تمّ تنظيمها للقول إن الكرة في ملعب حماس حول صفقة بايدن وإن المجزرة منحت المقاومة سبباً أخلاقياً لمزيد من التمسك بشروطها. والمشاركة الأميركية أسقطت صفة الوسيط عن الأميركي بينما قتل ثلاثة من الأسرى الآخرين في العملية مع المجزرة بحق المدنيين يؤكد أن الكلفة لا تجعل العملية تمثل طريقاً بديلاً للتفاوض.
الأنباء
- لا أرضية جاهزة حتى الساعة خارجياً وداخلياً لإنضاج حل سريع بانتظار ظروف أوضح.
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