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o
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o
متن
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أسرار الصحف 11-06-2024
اسرار
2024-06-10 | 23:44
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أسرار الصحف 11-06-2024
النهار
اكد مصدر مالي رفيع ان ما تضمنه اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي لا يزال بعيدا من التحول واقعاً اذ ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تسرع انذاك في التوقيع على بنود صعبة التحقق ولم ينجز حتى خطة على الورق لتدارك الامر ما سبب احراجاً كبيراً لمسؤولي الصندوق المتعاطفين مع لبنان والذين يدافعون عنه باستمرار.
عُلم أن استحقاقاً انتخابياً ستشهده إحدى الطوائف، ويشارك فيه لأول مرة مرجع سياسي بارز، بعد الإحجام عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لهذه الطائفة، لجملة اعتبارات وظروف، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين سائر المرجعيات التي تنتمي للطائفة المذكورة.
النافعة عود على بدء، ومحاولات الحل تسقط تباعاً، اضراب الموظفين يتجدد وقد اعلنوا امس اضرابا مفتوحا بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم من الجهات المسؤولة.
تم اعداد قانون يرمي الى منح امتياز يتعلق بكهرباء خاصة بمدينة بيروت وضواحيها، وذلك في اطار اللامركزية الادارية التي اقرها اتفاق الطائف ولمنع العتمة عن العاصمة.
تبين أن مساعدة المئة دولار التي أعطيت لقوى الأمن الداخلي لم تدم أكثر من ستة أشهر بعدما نفد المبلغ المخصص لها.
غردت النائبة بولا يعقوبيان بالاتي: غادة عون راحت ضحية علاقة “الحب” المتجدد بين جبران باسيل ونبيه بري. جبران استغنى عن استخدامها حتى كفزاعة !!
رد النائب ايهاب مطر على زميله مارك ضو: الزميل العزيز مارك ليست الافلام الخارجة عن اخلاق الطرابلسيين ومبادئ أهلها هي المعيار لتحديد علاقتها بالكوكب، خصوصاً أن هناك من خرّب الكوكب بأفكاره وعزله عن المجرّة بأكملها.
قالت مصادر ديبلوماسية انه بخلاف ما يروج في لبنان، فان تواصل حاكم مصرف لبنان مع مجموعة العمل المالي FATF يمكن ان يثمر في الخريف المقبل نتائج ايجابية فلا يكون تصنيف لبنان سلبيا.
بعد قيادتها حركة اعتراض واسعة ضد قيام مشروع سكني في جوار جسر الحجر الطبيعي في كفرذبيان، عادت نائبة تمثل المنطقة عن معارضتها لتؤيد المشروع ما ولّد استياء منها وصلت اصداؤه الى رئيس الكتلة التي تنتمي اليها سائلا عن الاسباب التي دفعتها الى تبديل موقفها في ظل شائعات عن افادة شخصية
لا تزال فضيحة “التيك توكرز” تتفاعل مع توالي الاعترافات وثبوت تورط اسماء جديدة في عملية الاعتداء على قصّر.
اوقف جهاز امني ثلاثة من مشاهير “تيك توك” في بيروت خلال حفل لهم وتم التحقيق معهم بتهمة تبييض الاموال.
الجمهورية
ربطت إستقالة أحد المطارنة من أبرشيته التي يتولاها بالخارج بإستقالة المطران الذي انتدب لتسوية بعض الأمور في أبرشية الأول لتوفير مخرج لائق له على أن يصار إلى تثبيت الثاني في الأبرشية عينها في ما بعد.
تخوض دوائر ديبلوماسية سباقاً مع الوقت للوصول إلى هدنة في غزة وإستطراداً لبنان في حلول شهر تموز.
تبحث دوائر محلية وخارجية عن الآلية الإنتخابية الرئاسية التي تحظى بموافقة جميع القوى السياسية.
اللواء
تُجري جهات دبلوماسية ذات تأثير اتصالات مع كتل المعارضة المسيحية للتسليم بعقد جلسة تشاور أو حوار برئاسة رئيس المجلس بوقت لا يتعدى نهاية الشهر.
عاد وزراء التصريف، لحشد الوزارات التي يتولونها، بمحاسيب من لون انتماءاتهم على «سبيل الغيرة» وما حدا أحسن مِن حدا..
أفهمت لجنة الرواتب لموظفي القطاع العام، خلال الاجتماعات مع ممثلي الحكومة أنه لا إمكانية لمثل هذه الفكرة، وهي متروكة للعهد المقبل وحكومته.
نداء الوطن
يتردد أن مقاربة مسؤولين أميركيين تجاه الحرب في الجنوب قد تغيّرت فهم لم يعودوا يمانعون في توسيع الضربات ولو بشكل محدود.
يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يشترط للدخول في أي نقاش جدي في الملف الرئاسي، معاودة المشاركة في جلسات تشريع الضرورة لا سيما من جهة المقاطعين.
لوحظ أن مسؤولين وناشطين في تيار بارز، يتداولون عبر مجموعات الواتساب انتقادات تطال القيادة بسبب تعيينات داخلية في منطقة المتن، تحصل لمصلحة رؤساء بلديات ومفاتيح مناطقية على حساب العمل النضالي، وبين رؤساء البلديات المقصودين، رؤساء بلديات: المطيلب، سن الفيل وبصاليم.
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حمل مطالب مباشرة من حكومتي مصر وقطر كعقوبات بحق حركة حماس يتم إبلاغها لقيادة الحركة ما لم تعلن رسمياً قبول النص الذي تقول واشنطن إنّه مقترح إسرائيلي أو مقبول إسرائيلياً، بعكس ما يقوله رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو. وقال المصدر إن إصرار بلينكن على تحميل حماس مسؤولية إفشال فرص التوصل إلى اتفاق نابع من يقينه بأن المشروع لن يمر والرغبة بتوظيف الفشل في انتزاع النقطة التي كسبتها حماس بقبول العرض التفاوضي الأخير الذي قدّمه لها الوسطاء وهو يعلم أن المشروع غير مقبول إسرائيلياً، وبالتالي لا فرص له في الحياة، لكنه كما العملية العسكرية التي انتهت بمجزرة في النصيرات جزء من لعبة ربح النقاط وليس البحث عن حلول.
الديار
كشفت مصادر مطلعة للديار ان عددا كبيرا من العقود التي وقعتها ادارات في الدولة مع شركات خاصة لانجاز اعمال لصالحها, لم ينفذ معظمها حتى اللحظة في حين العدد القليل من هذه العقود التي نفذت وفقا لهذه المصادر لم تتم وفقا لدفتر الشروط رغم انتهاء الفترات المحددة. وتابعت هذه المصادر ان الهئيات المعنية في الدولة والتي وظيفتها الرقابة والمحاسبة لم تتخذ اي تدبير بحق المخالفين, الامر الذي كلف الدولة خسائر بملايين الدولارات.
تتصل مسؤولة سابقة في احدى الاحزاب اللبنانية بموظفين تم تعيينهم من قبل مرجعيتها السابقة, محرضة اياهم على الانقلاب ضد من عينهم وذلك للانتقام علما ان هذه المسؤولة السابقة مدعومة اليوم من مسؤول رفيع في حزب حليف.
الأخبار
يجري إجبار العمداء في الجيش الذين يُحالون إلى التقاعد والمتقاعدين سابقاً على الانتساب إلى رابطة قدامى القوات المسلحة عبر سحب الخط العسكري الذي يفترض أن يحتفظوا به بعد تقاعدهم مقابل بدل شهري رمزي في حال امتنعوا عن الانتساب إلى الرابطة. ومعروف أن الرابطة المقرّبة من قائد الجيش، أدارت في أكثر من مناسبة تحركات العسكريين المتقاعدين على الأرض لأهداف سياسية، من بينها تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كانون الأول الماضي، والتي كان يفترض أن تقر تأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون، من أجل إقرار التمديد له في مجلس النواب.
عاد ملف الـ«تيكتوكرز» إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات عمليات تبييض أموال تجري عبر حسابات مؤثّرين على منصة «تيك توك». وعلمت «الأخبار» أنّ التحقيقات التي تجري بإشراف مدّعي عام التمييز جمال الحجّار شملت نحو 25 مشتبهاً بهم، أخلي سبيل 20 منهم رهن التحقيق. وكشفت المعلومات أنَ الخمسة الذين أُوقفوا يمتهنون القرصنة حيث يعمدون إلى تهكير بطاقات الاعتماد عبر الفضاء الافتراضي ويستخدمونها للشراء عبر منصة تيك توك. وأشارت المصادر إلى أنَ هناك مؤثّرة (influencer) في الثالثة والعشرين جرى توقيفها تبيَّن أنَّها جمعت من خلال تيك توك وحده نحو 3,5 ملايين دولار بعدما حصدت فيديوهاتها عشرات ملايين المشاهدات. غير أنّ التدقيق في حسابها لم يُظهر وجود عمليات مشبوهة لجهة القيام بإعادة تحويل الحوالة المالية التي تقبضها لصالح مشبوهين بعمليات غسيل الأموال. ولا تزال التحقيقات جارية مع استدعاء أشخاص للتدقيق في حساباتهم وكمية الأموال التي قبضوها.
نقل زوّار عادوا الرئيس سعد الحريري في باريس بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة، أنّه «محبط نفسياً»، ويرفض الخوض في أي حديث يتعلّق بما يجري في لبنان.
فوجئ ضباط الجيش اللبناني بقرار نوادي الضباط أخيراً رفع الأسعار بنسبة 65%، علماً أن هذه النوادي تُعد من المؤسسات الربحية التابعة للجيش وتتبع لصندوق خاص مرتبط مباشرة بقائد الجيش الذي يشرف عليه.
الأنباء
ضغوطات خارجية جدية تحذر من عواقب عدم التوصل الى تفاهمات لبنانية في المدى القريب.
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الصحف
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