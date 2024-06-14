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o
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o
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o
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o
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o
متن
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أسرار الصحف 14-6-2024
اسرار
2024-06-13 | 23:26
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أسرار الصحف 14-6-2024
النهار
تداول اللبنانيون باهتمام بالغ امس خبرا عن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي توقع زلزالا يصيب لبنان وسوريا وتركيا خصوصا يومي 15 و16 حزيران الجاري.
تسجل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان وفق ما تبينه احصاءات الامن العام بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 اثر الانهيار المالي الكبير.
بعدما بات اكيدا للنائب اديب عبد المسيح عدم الرغبة في بقائه ضمن التكتل النيابي الذي ينتمي اليه بادر الى عقد مؤتمر صحافي اعلن فيه انسحابه منه ومهاجما البعض رغم اتصالات حصلت للانفصال من دون ضجيج.
سجل في الأيام القليلة الماضية، إلغاء حجوزات من عدد محدود من المغتربين الذين يعملون في دول الخليج، واستعاضوا عنها بكل من تركيا وقبرص وشرم الشيخ، وذلك خوفاً من أي تطورات ميدانية، ومن أجل الحفاظ على وظائفهم وأعمالهم، إذا حصل تصعيد على الساحة الداخلية ولوقت طويل.
غرد الوزير السابق وئام وهاب مهاجماً شيخ عقل الطائفة الدرزية على خلفية تعيينات قضاة المحكمة المذهبية الدرزية وعدم تعيين اسماء قريبة منه.
يُلاحظ أن هناك حركة غير طبيعية في الجنوب والبقاع، من خلال نقل سيارات من معارض كبيرة إلى مناطق آمنة، والأمر عينه يحصل على صعيد المصانع والمعامل، تجنباً لأيّ حرب وتصعيد مرتقب..
الجمهورية
أكد مسؤولٌ معني أن العمليات القتالية المتواصلة جنوباً لم تخرُج عن المعادلات القائمة وقواعد الإشتباك من الجهتين.
بدا مسؤول كبير في عاصمة كبرى أكثر تفاؤلا من وزير خارجية بلاده في ما يتعلق بالوصول إلى اتفاق على هدنة مستدامة بين اسرائيل وحركة "حماس".
أكد ديبلوماسي غربي أن هناك ترابطاً واقعياً بين الإستحقاق الرئاسي اللبناني وبين غزّة والجنوب.
اللواء
شوهد موظف مالي كبير سابق مع رئيس جمعية مصرفية، ومسؤولي شركات أجنبية يتناولون طعام العشاء في أحد المطاعم القريبة من قصر بسترس!
يدور خلاف حزبي- عائلي داخل حزب يميني حول المشاركة في جلسات تشاور أو حوار، بين ليونة ظاهرة وتشدُّد غير معلن.
يسود اعتقاد أن الجهات المرجعية في محور المقاومة، متمسكة بالحفاظ على استقرار "قواعد الاشتباك" الحالية!
نداء الوطن
لوحظ إغفال إعلام "التيار الوطني الحر" بخبره الرسمي، مشاركة رئيس وحدة التنسيق في حزب الله» وفيق صفا في اللقاء بين رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فيما نشر إعلام "الحزب" صور صفا في اللقاء.
يتردد أنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها الحرب في الجنوب، تجاوزت قيمتها الـ3 مليارات دولار وفق مصادر نقابية معنية.
يقال إنّ عدداً من المصارف بدأ التسويق لمنتجات جديدة له تتضمن قروضاً بالليرة، ويجري تنافس محموم بين هذه المصارف لتسويق هذه المنتجات.
البناء
يعتقد خبراء ماليون أن أخطر قرار مالي على مستوى العالم هو الذي اتخذه الرئيس الأميركي بالتصرف بالأموال الروسية المجمّدة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا. ويعتقد الخبراء أن هذا القرار سوف يتسبب بتقويض الثقة بالنظام المصرفي العالمي الذي تشكل المصارف الأميركية القوة الرئيسية فيه. ومن النتائج المتوقعة لجوء المودعين من الدول الغنية والصناديق السيادية والائتمانية التي تتخذ من المصارف الأميركية والغربية ملاذاً لها إلى تصفية هادئة لمحافظهم تحسباً لمخاطر التجميد ووضع اليد. وتوقع الخبراء تزايد اللجوء الى الذهب وسلة عملات متنوّعة في مصارف ذات هويات سياسية متعددة شرقاً وغرباً تحسباً لمثل هذه المخاطر. وحذر الخبراء من خروج الأموال خارج النظام المصرفي بما يعني انكماشاً اقتصادياً ومالياً.
كان من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال اجتماعاً عسكرياً أمنياً موسعاً لمناقشة الوضع في مناطق شمال فلسطين المحتلة مع التصعيد النوعي للمقاومة بحيث يشارك رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات الرئيسية في الجيش، لكن نتنياهو عاد فقرّر تأجيل الاجتماع إلى الأحد؛ وهو ما رأى فيه خبراء في شؤون الكيان رسالة للمقاومة بعدم النية بالتصعيد وإفساح المجال حتى انتهاء حملة الرد على اغتيال القيادي في المقاومة ليوم أو يومين، بحيث ينعقد الاجتماع الموسّع في ظرف أفضل للتملص من دعوات شنّ حرب على لبنان والحديث عن مساع أميركية فرنسية لتطويق التصعيد يجب منحها الفرصة.
الديار
كشف مصدر مطلع للديار ان السمسار الذي باع قصر قريطم لجامعة LAU اي الجامعة اللبنانية الاميركية بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري, هو رجل اعمال بيروتي بارز ومن المقربين من السيدة نازك الحريري وقد تم التكلم عنه مؤخرا في الحياة السياسية. وعليه، اشارت هذه المصادر الى انه لعب دور السمسار في انجاز صفقة بيع قصر قريطم لجامعة LAU.
الأنباء
واحدةٌ من نتائج الحركة التي قام بها حزب سياسي أنها أحرجت قوى معنية بالاستحقاق الرئاسي، وجدت نفسها مضطرة للتحرك ولو شكلياً لتفادي الحرج في شارعها حيال تلكؤها بإنجاز الاستحقاق.
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