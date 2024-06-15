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أسرار الصحف 15-06-2024

اسرار
2024-06-14 | 23:30
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أسرار الصحف 15-06-2024
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أسرار الصحف 15-06-2024

نداء الوطن

لوحظ إغفال إعلام «التيار الوطني الحر» بخبره الرسمي، مشاركة رئيس وحدة التنسيق في حزب الله» وفيق صفا في اللقاء بين رئيس «التيار» جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، فيما نشر إعلام «الحزب» صور صفا في اللقاء.

يتردد أنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها الحرب في الجنوب، تجاوزت قيمتها الـ3 مليارات دولار وفق مصادر نقابية معنية.

يقال إنّ عدداً من المصارف بدأ التسويق لمنتجات جديدة له تتضمن قروضاً بالليرة، ويجري تنافس محموم بين هذه المصارف لتسويق هذه المنتجات.

 

اللواء

يدور لغط نيابي- سياسي حول رسالة الإنذار التي تلقاها لبنان من البنك الدولي لإستعادة ما دُفع من قرض لزوم تنفيذ سد بسري الذي توقف العمل فيه منذ العهد السابق.

أعرب خبراء نقديون عن تقديرهم لسياسة تراكم الاحتياط بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، وانعكاس ذلك على عمل المصارف الجارية.

أبلغت جهات على خط الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، أن الانزلاق إلى الحرب، سيخضع إلى معادلات جديدة كبرى، تشمل عموم عواصم الساحات المشتركة في عمليات «الإسناد».

 

الأنباء

عملية نوعية جديدة في سجل الأجهزة الأمنية، بعد نجاحها بتوقيف مرتكب جريمة المرفأ بأقل من ٢٤ ساعة.

تباين واضح في المقاربة السياسية لتطورات الساعات الأخيرة داخل الفريق الواحد في ظل تمايز بالمواقف.

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