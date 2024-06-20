الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-6-2024
اسرار
2024-06-19 | 23:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 20-6-2024
النهار
- بعد منع البابا فرنسيس الكرادلة والمطارنة من ركوب مقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في الطائرات والقطارات، وأثناء توجهه الى لبنان على متن الدرجة السياحية، التقى رئيس مجلس الكنائس الشرقية في الفاتيكان، بمطرانين لبنانيين على مقاعد رجال الأعمال، فصافحهما وتوجه الى مقعده في الخلف.
- سعت جهات سياسية الى تحويل مشكلة إدارية الى مذهبية سنية – شيعية، لتوفير الحماية الطائفية لإحدى الشخصيات المسؤولة.
- غرّدت القاضية غادة عون بأنها لا تزال في موقعها ولن تتوانى عن المضي في التحقيقات المالية التي بدأتها.
- يكثر الكلام عن تجاوزات في وزارة التربية وتأخير معاملات للجامعات والمدارس مما يكرس حالة من الفوضى تستفيد منها مافيات مالية داخل مبنى الوزارة ودوائرها.
- في خطوة غير مسبوقة في الادارة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس باحتساب "المثابرة" لثلاثة أيام غياب عن العمل بسبب تصدّع جدران مبنى الوزارة.
- يروّج الشيخ المثير للجدل حسن مرعب لشكوى تقدم بها احد المحامين المغمورين ضد شركة مشروبات غازية لأنها بدلت غطاء زجاجاتها وعدلت شعارها التجاري بشكل اعتبره مشابهاً لعلم اسرائيل وطالب بسحب المنتجات من الاسواق.
الجمهورية
- قال ديبلوماسي غربي إن دخول غزة في هدنة يُدخل المنطقة في مفاوضات الأمر الذي يستوجب وجود رئيس للجمهورية في لبنان.
- قال نائب بيروتي إن ما شاهده خلال جولته في قرى الجنوب من دمار وحرائق يفوق الوصف ما يستدعي تشكيل خلية أزمة أو طوارئ حكومية وطنية.
- ظهرت الخلافات بين قيادات تدعو إلى الفدرالية في غياب قيادات أساسية عن مؤتمر نظمه حزب يميني للحديث عن هذا الموضوع.
اللواء
- أبدى رئيس حزب فاعل حذره من التقارب الحاصل بين منافسه السياسي والإنتخابي وشخصية نيابية من طائفة أخرى، تتزعم كتلة نيابية وازنة.
- لم تتحرك الهيئات الرقابية الإدارية، ولا المرجعيات القضائية، لملاحقة المجموعات المتحكمة بالسوق السوداء للطوابع، وكشف الجهات السياسية والحزبية التي تقف وراءها، رغم تزايد شكاوي المواطنين من عمليات الإبتزاز المنتشرة في الدوائر الرسمية.
- إهتم أكثر من سياسي مسيحي بتفاصيل المحادثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، ولجأوا إلى عدد من الشخصيات اللبنانية لتكوين "فكرة" عن الأسبوع الذي قضاه العماد عون في العاصمة الأميركية.
البناء
- قال مرجع سياسي إنه تبلّغ بأن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين طلب من أصدقاء لبنانيين ومن السفارة الأميركية النص الحرفي لكلام السيد حسن نصرالله عن طلب أميركي عبر الوسطاء من المقاومة التدخل مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خصوصاً للقبول بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والموقف الذي أعلنه السيد نصرالله من هذه المبادرة. وقال المرجع إن هوكشتاين كان يعلق آمالاً على أن يقايض مساهمة المقاومة في لبنان بإقناع حماس القبول بمبادرة بايدن مقابل قيامه بإقناع حكومة الكيان بالمطالب اللبنانية لما بعد حرب غزة وأن ما نُقل له أصاب حساباته في الصميم.
- توقفت جهات دبلوماسية أمام تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحكومة قبرص من السماح لجيش الاحتلال باستعمال قواعدها ومطاراتها إذا وقعت حرب مع لبنان، وتأكيده أن ذلك سوف يعني معاملتها كدولة تشارك في الحرب. وقالت هذه الجهات إن دولاً أخرى غير قبرص تمنح تسهيلات لسلاح الجو في جيش الاحتلال مثل أذربيجان معنية بإعادة حساباتها في ضوء تحذير نصرالله لأنه جادٌّ في معادلته، ويملك القدرة على ترجمتها ميدانياً طالما أن الدول المعنية تقع في دائرة مرمى صواريخ المقاومة.
الديار
- كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ان قبرص و"اسرائيل" وقعتا اتفاقا سريا يسمح للجيش "الاسرائيلي" باستخدام القواعد الجوية والبحرية القبرصية في حال تعطلت القواعد "الاسرائيلية" نتيجة ضربات من حزب الله أو من أي جهة معادية للدولة العبرية. واشار المصدر الى حصول تدريبات من الجانب الاسرائيلي اكثر من مرة تحاكي هذه الفرضية.
الأنباء
- مؤشرات أبعد من السياسة وتحمل رسائل اقليمية طبعت أحد المواقف الأساسية في الساعات الأخيرة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-06-18
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
اسرار
2024-06-18
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
0
اسرار
2024-06-14
أسرار الصحف 15-06-2024
اسرار
2024-06-14
أسرار الصحف 15-06-2024
0
اسرار
2024-06-13
أسرار الصحف 14-6-2024
اسرار
2024-06-13
أسرار الصحف 14-6-2024
0
اسرار
2024-06-12
أسرار الصحف 13-6-2024
اسرار
2024-06-12
أسرار الصحف 13-6-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-06-18
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
اسرار
2024-06-18
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
0
اسرار
2024-06-14
أسرار الصحف 15-06-2024
اسرار
2024-06-14
أسرار الصحف 15-06-2024
0
اسرار
2024-06-13
أسرار الصحف 14-6-2024
اسرار
2024-06-13
أسرار الصحف 14-6-2024
0
اسرار
2024-06-12
أسرار الصحف 13-6-2024
اسرار
2024-06-12
أسرار الصحف 13-6-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:07
من 3200 عمل جراحي إلى 269 فقط: الضمان يختصر التغطية الجراحية إلى 8% (الأخبار)
صحف اليوم
00:07
من 3200 عمل جراحي إلى 269 فقط: الضمان يختصر التغطية الجراحية إلى 8% (الأخبار)
0
صحة وتغذية
2024-06-14
البيض... تعرفوا على فوائده المذهلة للجسم والصحة!
صحة وتغذية
2024-06-14
البيض... تعرفوا على فوائده المذهلة للجسم والصحة!
0
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-14
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-14
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
2
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
3
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
4
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
6
أخبار لبنان
11:50
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
أخبار لبنان
11:50
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
8
منوعات
15:00
بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!
منوعات
15:00
بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More