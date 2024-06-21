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اسرار الصحف المحلية 21-06-2024

اسرار
2024-06-21 | 00:59
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اسرار الصحف المحلية 21-06-2024
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اسرار الصحف المحلية 21-06-2024

النهار

ادعت النيابة العامة في بعلبك على اعلامي من البقاع حصل على مبلغ مالي لقاء تسجيل طالبة في معهد للطيران في الخارج ولم يف بوعده. وتربطه علاقات مع مسؤولين كبار في روسيا والعراق فضلا عن وزراء ونواب لبنانيين نافذين في 8 آذار الى ضباط كبار حاليين وسابقين كرّم عددا منهم.

انشغلت اجهزة دولة عربية بتوقيف احد مواطنيها في بيروت وهو من الناشطين في الاتجار بالمخدرات والكبتاغون.

يُنقل أن كبار المسؤولين في دول خليجية الذين يقضون إجازاتهم في بلادهم، في أماكن بعيدة عن العواصم أو خارج البلاد، لم يحدّدوا مواعيد لبعض المرجعيات السياسية التي طلبت لقاءهم منذ أشهر، وبلغوا بأنه في هذه الفترة من الصعوبة تحديد أيّ موعد، لاعتبارات خاصة بهم وأخرى تتعلق بوضع لبنان والمنطقة

يُنقل أن معظم رؤساء البلديات في الجبل لم يتبلغوا جرياً على العادة قدوم عائلات خليجية لها أملاك ومنازل في مناطق جبلية، نظراً لمخاوفها من أن تتدهور الأوضاع في الجنوب، وبعضهم ألغى حجوزاته في ظل التطورات المتسارعة ميدانياً.

عبّر اكثر من قيادي من مستويات متعددة عن استيائهم من توجه السيد حسن نصرالله بالتهديد المباشر الى دولة قبرص ما يسيء الى العلاقات بين البلدين خصوصا مع سريان اخبار عن بدء احصاء الاجهزة القبرصية للبنانيين الموجودين على الجزيرة وخصوصا الشيعة منهم والامتناع امس عن اعطاء تاشيرات من بيروت لأسباب قيل انها "تقنية".

انتقد سفير سابق في دولة كبرى كلام السيد نصرالله عن اجتياح الجليل سائلاً: لماذا لا ينطلق من تحرير مزارع شبعا "اللبنانية" اولاً؟


اللواء

تحتاج حجوزات بعض المطاعم في بلدات الاصطياف المعروفة الى أسابيع لتناول العشاء أو الغداء!

نصح قيادي مسيحي بالكف عن «قمع الرأي» لدى تياره النيابي، حفاظاً على تماسكه، بعد الخروج النهائي لعدد من النواب من التكتل!

تؤكد أوساط المتابعين أن ترتيبات ما بعد اليوم التالي في غزة، تجري في بيروت، على خلفية متابعات دقيقة لفريق مكلف من الوسيط الأميركي مع الجهات المعنية..


الجمهورية

وصلت واشنطن الى شبه قناعة بان حرب غزة طويلة فحولت جهودها الى فك الارتباط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان.

قال ديبلوماسي غربي ان تل ابيب أمام ثلاث خيارات، التراجع عمن مهلة أيلول لعودة مهجري الشمال، وقف حربها في غزة، وتوسيع حربها على لبنان.

لاحظ كل من التقى بمسؤول أممي جديد تفهما أكبر للخشية اللبنانية من ملف اللاجئين السوريين.

 

 

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