اسرار الصحف المحلية 22-06-2024

اللواء



تفكر بعض المصارف الكبرى بفتح باب القروض بشروط صعبة، وبالعملات الصعبة، وعلى نطاق محدود، مع بداية الخريف المقبل.



التزم مسؤول كبير سابق الصمت إزاء تدهور الخلافات بين نسيبه الحزبي، وشخصيات نيابية كانت محسوبة عليه وخرجت..



أدَّى الصدام بين بنيامين نتنياهو وآموس هوكشتاين إلى إلغاء الشق الثاني من مهمته بين لبنان وإسرائيل!





الجمهورية



تحاول جهات تقصي جدول اللقاءات غير المعلنة لمسؤول روحي كبير نظرا لدوره الكبير والحساس.



وجهت دولة اقليمية رسالة الى دولة كبرى بأن تطور الحرب سيحتم عليها الانخراط فيها.



نائب جنوبي بعيد من الاصطفافات قال ان رئيس حزب سياسي يمتلك كتلة نيابية وانة لم يحسن استخدام اوراقه فخسر النقاط في الحركة السياسية القائمة راهنا.

الانباء



استنفار أمني وسياسي على خط أزمة مستجدة تفادياً لأي تفلّت للأمور.