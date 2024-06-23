أسرار الصحف 23-6-2024

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تكثّف مرجعية سياسية من حركتها في شتى الاتجاهات للتصدي لمحاولة واضحة لتشويه التاريخ والهوية الاجتماعية والسياسية لشريحة وازنة.