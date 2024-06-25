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أسرار الصحف 25/06/2024
اسرار
2024-06-24 | 23:42
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أسرار الصحف 25/06/2024
النهار
يؤكد ناشط في متابعة ملف النزوح السوري الى لبنان، أن ثمة تدرجاً في القرارات التي تعني النازحين السوريين، وأن أيلول ربما يكون موعداً للإبقاء على العاملين في لبنان دون عائلاتهم التي عليها أن تسوي أوضاعها القانونية ضمن شروط صارمة أو العودة الى بلادهم.
أحد نواب “الجمهورية القوية” وصل متأخراً عن موعد بدء احتفال كبير نحو 20 دقيقة ولما لم يجد له مكاناً محجوزاً في الصف الأمامي همّ بمغادرة المكان قبل أن يتمنى عليه المنظمون الانتظار قليلاً لتوفير كرسي له.
سارعت وزارة التربية الى دفع بدلات المراقبة للأساتذة عن العام الماضي قبل موعد الإمتحانات الرسمية لهذه السنة بعدما كانت منظمات الأمم المتحدة أخّرت السداد في ظل شكوك حول سمسرات وسرقات جرت داخل دوائر الوزارة.
بعد قرار وزير الدفاع بالتمديد لضابطين في المجلس العسكري دون التشاور في الأمر مع قائد الجيش، بادر الأخير الى إجراء تشكيلات سحب بموجبها عناصر الحماية من الضابطين المذكورين وتركهما من دون مرافقة في إجراء يتجاوز كل القوانين المعمول بها.
أبدى وزير ماروني استياءه من كلام البطريرك بشارة بطرس الراعي عن الكلية الحربية ودخوله في الخلاف القائم حوله معتبراً أن على البطريرك أن يشدد على الثوابت والمبادئ من دون التحوّل طرفاً.
كان لافتاً كلام النائب محمد رعد عن “بعض النازقين من اللبنانيين الذين يريدون أن يرتاحوا وأن يذهبوا الى الملاهي والى شواطئ البحر” ووصفهم بـ”النفعية الأنانية التي تدمر مصالح الأوطان والمجتمعات”.
لم تكن الاتصالات الجارية حتى بعد ظهر أمس قد حسمت مستوى التمثيل الاسلامي في اللقاء مع الكاردينال بارولين اليوم في بكركي في ظل عدم الرغبة في اتخاذ موقف سلبي تجاه الفاتيكان.
الجمهورية
حذرت جهات دبلوماسية لبنانية من موجة شائعات مدروسة ومدوزنة لبث الرعب في اللبنانيين المنتشرين والمقيمين وذلك في إطار حملة التهديد والترهيب ضد لبنان.
أبدى سفير لبناني إعتقاده بأن حرب غزة لن تنتهي إلاّ بإنتهاء واحد من الإثنين سياسياً أو جسدياً، نتنياهو أو يحيى السنوار.
يُدقق مسؤول كبير في رسائل سياسية وأمنية يحملها دبلوماسيون أجانب بميزان "الجوهري".
اللواء
وصف دبلوماسي مطَّلع رفضَ مرجع كبير لقاءَ دبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضاً على أدائها ضد حرب غزة ولبنان.
بدأ حوار صامت بين حزب يميني وتيار مرشح رئاسي بخصومة مع الحزب، على خلفية موقف وصف "بالإيجابي" للمرشح.
بدأت "مافيا المياه" وضع اليد على مياه بيروت وجبل لبنان، لإستخدامها عبر "السترنات" للمحظوظين أو بيعها في السوق السوداء؟
البناء
توقفت سفارات غربية وعربية أمام ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه من طلب المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين حول فرضية انسحاب حزب الله إلى مسافة كيلومترات من الحدود، وجواب بري بطلب انسحاب مماثل لجيش الاحتلال بعيداً عن الحدود. وعلّق أحد الدبلوماسيين بالقول يبدو أن هذا ما سوف يكون التفاوض حوله عند نهاية الحرب: توازن الابتعاد عن الجبهة شرط لأي اتفاق.
لفت انتباه العديد من الخبراء العسكريين ما ورد في كلام رئيس أركان الجيوش الأميركية حول فرضيّة الحرب بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان لجهة التعقيدات التي تحول دون تقديم مساندة أميركية فعالة لجيش الاحتلال كتلك التي قدمت خلال الرد الإيراني، انطلاقاً من أن قدرات حزب الله تشابه القدرات الإيرانية، لكن انتشار القوات الأميركية البعيد قياساً بقرب حزب الله من الجغرافيا التي تتجمّع فيها أهداف استراتيجية للكيان يجعل فرصة تقديم الإسناد صعبة وغير فعّالة.
الديار
كشفت مصادر مطلعة للديار ان صاحب محطة تلفزيونية لبنانية مسيحية سيشتري صحيفة نداء الوطن وهو اقترب من الاستحواذ على الصحيفة الا انه يقوم بالترتيبات اللازمة ليكون عقد شراء نداء الوطن وفقا للشروط الذي وضعها صاحب المحطة التلفزيونية.
الأنباء
الحديث عن مهلة دقيقة أمام لبنان بدأ يأخذ اتجاهات أكثر جدية وعلى لسان مسؤولين كبار.
صحف اليوم
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الصحف
25/06/2024
أسرار الصحف 24-06-2024
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